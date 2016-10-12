Нынешняя напряженность между Россией и НАТО носит более опасный характер, чем любое противостояние, имевшее место даже в самый разгар холодной войны, в ходе которой существовал баланс сил между Североатлантическим альянсом и странами Варшавского договора. Более того, тогда США и их партнеры по НАТО установили каналы связи с руководством Советского Союза, чего нельзя сказать о нынешнем развитии событий, пишет Дейв Муджамбар в статье для National Interest.

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Как считает бывший заместитель Верховного главнокомандующего объединёнными силами НАТО генерал Ричард Ширрефф, из-за «режима в Кремле», который намного более непредсказуем, существует опасность, что любая стычка между блоком и Россией в Восточной Европе может быстро перерасти в полномасштабную ядерную войну.

«Это возвращение к холодной войне?» — заявил он, выступая с речью в аналитическом центре, известном как Брукингский институт 19 октября. «Я думаю, что ситуация намного опаснее этого».

Прежде всего, считает генерал в отставке, потому что западные государства, хотя и переживают относительное экономическое благополучие, все-таки с военной и политической точки зрения слабы. По его мнению, эта слабость является сигналом для Москвы о том, что можно испытывать решительность Запада, а также раздвинуть границы допустимого.

В частности, отмечает Ширрефф, война в Грузии 2008 года была направлена на то, чтобы продемонстрировать, что президенту России Владимиру Путину может сойти с рук агрессия в «ближнем зарубежье».

«Россия уважает силу и презирает слабость. Она будет по-прежнему искать слабые точки», — заявил он.

Москва стремится использовать слабые точки и посеять разброд среди стран Запада, считает генерал в отставке, поэтому Путин стремится рассорить США с их союзниками в Европе. Таким образом, Кремль может начать испытывать решимость Запада в уязвимых странах Прибалтики, что приведет к ядерной войне из-за необходимости стран НАТО соблюдать пятую статью своего устава.

«Если Россия направит военнослужащих через границу стран Прибалтики, это будет означать, что США находятся в состоянии войны», — отметил он. «И конечно же, как я указывал ранее, потенциально ядерной».

Он тем не менее признал, что в рациональных обстоятельствах трудно себе представить, что Россия пойдет на вторжение в Прибалтику. Однако Ширрефф указывает, что, как показывает история, в стратегии чаще играет роль человеческая составляющая.

«Люди необязательно рациональны», — заметил он. «Без сомнения, нам необходимо готовиться к наихудшему сценарию».

Хотя Ширрефф дал высокую оценку тому, что страны Прибалтики вошли в НАТО и Запад, он подчеркнул, что предлагать членство в блоке Грузии и Украине в 2008 было неразумно, поскольку это стало причиной «агрессивного поведения России». Тем не менее теперь альянсу необходимо сдерживать все более агрессивную Россию с помощью все более надежной военной силы.

Генерал НАТО в отставке указывает, что в России считают, что уже находятся в состоянии войны с США. Признаками этого он назвал якобы осуществляемые Россией взлом правительственных учреждений и попытки оказать влияние на выборный процесс в США.

Ширрефф утверждает, что еще не поздно дать отпор Кремлю, и ключевым здесь является решительное сдерживание. В России должны действительно поверить, что Запад будет защищаться. В частности, Североатлантический альянс должен увеличить свое присутствие в Прибалтике, и не только четырьмя батальонами, отправка которых в данный момент планируется, но мощной интегрированной бригадой, поддерживаемой ВВС и ВМС. Эти войска также будет необходимо интегрировать с местными войсками, чтобы повысить их взаимодействие. В идеале, НАТО должно было бы располагать большим числом сил, однако политически это нереалистическое предложение.

«НАТО должно быть способным продемонстрировать, что у него есть надежный план обороны, который выдержит испытание боевыми действиями», — заявил он.

Блоку также необходимо создать силы высокой скорости реагирования для поддержки своих сил в Прибалтике. Однако Ширрефф не стал уточнять, как конкретно столь многочисленная группировка сможет прибыть на подкрепление в Прибалтику. С логистической точки зрения, это проблема не столь проста из-за потенциала России в системах предотвращения доступа (A2/AD).

Одним из возможных вариантов является попытка доставить эти войска по морю, однако антикорабельные ракеты наземного базирования «Бастион» России могут закрыть большую часть морских путей в регионе. Другим потенциальным вариантом мог бы стать удар бронетанковыми войсками через российский Калининград для подкрепления сил НАТО в Прибалтике. Такой шаг крайне рискован, поскольку, согласно результатам как минимум одной симуляции, Москва может применить ядерное оружие, после того как союзники по НАТО зайдут на российскую территорию. Ширрефф отметил, что Россия часто заканчивает крупномасштабные военные учения, практикуя «ядерную деэскалацию».

Ширрефф также призвал страны Европы, входящие в НАТО, повысить свои расходы на блок. США все больше несут на себе ношу защиты альянса, что вызывает недовольство правительства страны и крупных слоев американского населения. Однако Ширрефф отметил, что такой шаг крайне маловероятен до тех пор, пока населения этих стран не будут по-настоящему бояться Россию. В ближайшем будущем тем не менее этого не предвидится. Того обязательства, сделанного странами Европы об увеличении затрат на оборону до двух процентов ВВП в течение десяти лет, недостаточно.

Таким образом, для того чтобы ситуация в Европе не дошла до открытого военного конфликта, НАТО должно обладать убедительным потенциалом сдерживания. Альянс должен провести четкую красную черту и дать Москве понять, что в случае вторжения военных России на территорию альянса, война неизбежна.