Газ

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 октября составили 14,8 млрд кубометров. В этот день закачка газа в хранилища была приостановлена и, в связи с началом отопительного сезона на Украине, начался его отбор. В середине прошлой недели он составлял около 75 млн кубометров в сутки. Однако уже в ближайшие дни, по мере подключения жилых домов к отоплению, отбор существенно возрастёт. «Если сегодня-завтра ТКЭ включатся, а они будут включаться, потому что средняя температура ниже плюс 8 градусов, то будет получаться потребление больше 100 млн куб. м. Это значит, что закачки ПХГ не будет», — такое заявление для журналистов сделал глава компании «Укртрансгаз» (оператор газотранспортной системы Украины) Игорь Прокопив во время 2-го Украинского газового форума, проходившего в Киеве.

Таким образом, «Укртрансгазу» и «Нафтогазу Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) не удалось выполнить поручение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и начать отопительный сезон с запасом природного газа 17 млрд кубометров. Более того — не удалось дотянуть даже до 15 млрд кубов топлива.

Игорь Прокопив во время общения с журналистами выразил надежду, что после окончания судебного разбирательства между газовыми компаниями Украины и РФ в Стокгольмском арбитраже можно будет вернуться к вопросу импорта российского газа. Тем более что, по его мнению, такая необходимость может возникнуть в I квартале 2017 года. И это действительно так, ведь с запасом 14,7 млрд кубометров расчёт может быть только на достаточно тёплую и короткую зиму.

Одной из составляющих энергетической стратегии министерства энергетики Украины является увеличение Украиной собственной добычи природного газа с тем, чтобы уменьшить его закупки как в Европе, так и в России, снизив тем самым и отток валюты. Однако у компании, добывающей львиную долю газа из украинских недр, возникли внезапные и серьёзные проблемы. Государственная компания «Укргаздобыча» через свой официальный сайт сообщила об аресте счетов, что парализует её хозяйственную и финансовую деятельность. Причиной ареста стала задолженность перед компанией «Промфинанс Групп» в размере 28 млн грн. При этом действия Государственной исполнительной службы, направленные на исполнение судебного решения о взыскании задолженности, привели к аресту счетов со 167,5 млн грн.

В государственной компании утверждают, что осуществили все выплаты в пользу «Промфинанс Групп» ещё 2 недели назад, однако исполнительная служба отказывается снимать арест, требуя выплатить «Промфинанс Групп» ещё 15 млн грн.

Деньги, из-за которых всё это происходит, мизерные — менее 2 млн долл, и суть совсем не в них. Спор, в который на текущий момент оказались вовлечены частная компания, государственная компания и орган исполнительной власти, демонстрирует типичнейшую для украинской действительности ситуацию: как попытка воспользоваться служебным положением и наварить две копейки ставит под угрозу стратегическую отрасль. В условиях прекращения импорта газа и начала отопительного сезона собственная добыча газа Украиной является единственной возможностью пополнять хранилища в случае возникновения резкого дефицита. С 7 октября деятельность госпредприятия прекращена.

Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману не удалось до конца урегулировать конфликт между «Нафтогазом Украины» и теплокоммунэнерго. «На сегодняшний день котельные в Николаеве и Южноукраинске готовы давать тепло. У нас есть указание мэра о старте отопительного сезона. Сегодня мы уже начали постепенно запускаться», — сообщил и.о. директора ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Виталий Бородин корреспонденту регионального СМИ «Таймер». Однако, по его словам, «Нафтогаз Украины» препятствует началу отопительного сезона в области, давая возможность оператору подачи тепла начать отопительный сезон лишь частично. Причина прежняя: госкомпания заставляет коммунальные предприятия подписывать договоры на своих условиях, отказываясь выделять лимиты потребления в случае отказа. В результате школьники Николаева и области сидят на уроках в куртках и шапках. Тепла нет даже в больницах и роддомах.

Тем временем заметным игроком на украинском рынке газа намерена стать Польша.

«Есть проект развития польского-украинского сообщения. На данный момент имеем возможность транспортировать на Украину 1,5 млрд куб. м, а если расширим это сообщение с украинской стороны, а это короткий отрезок в 120 км, который соединяет польскую границу, то есть польскую систему с большим газохранилищем в Украине, то сможем транспортировать на Украину 5−6 млрд кубометров газа», — заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский журналисту Укринформа. Польша собирается поставлять Украине американский сжиженный газ, поставляемый в газопорт Свиноуйсце на Балтике.

Энергетический обозреватель Александр Собко в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM отмечает в этих польско-украинских планах существенную странность: «Мощность терминала [газопорт Свиноуйсце — Ред.] — 5 млрд кубометров, т. е. получается, они его сделали не для себя, а для Украины, выходит? Это выглядит странно. Плюс прокачка по территории Польши: в новую «специальную» магистральную трубу я не верю — кто будет делать сейчас огромные вложения исключительно под неопределённый украинский спрос в связке с чужим к тому же СПГ? Значит, будут что-то, наверное, подкачивать по действующим (или модернизированным) сетям. Будут ли там мощности на 5 млрд — большой вопрос, всё же это не реверсные поставки, когда газ разворачивается сразу после пересечения границы, а реальный физический поток. Подытоживая, выглядит как попытка «свалить» на Украину этот СПГ с терминала в случае его дороговизны/ненужности».

»Европейский газ по ноябрьским контрактам для Украины на западной границе составляет 7650 грн./тыс. кубометров или 294 долл, — пишет в своём Facebook директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский. — На момент принятия постановления Кабмина о росте тарифов для населения цена импорта составляла 170−180 долл./тыс. кубометров на той же границе. Отклонение текущей цены от весенней — 65−70%. МВФ требовал поквартальной корректировки тарифов в случае изменения цены импорта на 10%. Размеры корректировки для тарифов понятны? С учетом транспорта получаем что-то в районе 10.000 гривен / 1 тыс. кубометров».

Следует отметить, что в сентябре Украина импортировала газ по 199 долл./тыс. кубометров.

Причиной такого разительного роста, как сообщил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич корреспонденту «ГолосUA», является погода в странах Европы: «В последний месяц в Европе очень похолодало, поэтому цена природного газа на бирже достаточно резко возросла. Понижение курса гривны также очень сильно влияет на повышение гривневой цены на газ для потребителей».

Иными словами, чем плотнее Украина подсаживается на европейские поставки природного газа («выстраивает энергетическую независимость от России»), тем более непредсказуемыми для её населения становятся цифры в платёжках.

На прошлой неделе глава украинского Минюста Павел Петренко анонсировал возврат к практике 90-х — оплате счетов за отопление в рассрочку, на протяжении всего года. Однако подобные новации ждут не только население. Всемирный банк выделил компании «Нафтогаз Украины» кредит в размере 500 млн долл для покупки газа в 2016—2017 годах. «Приветствую сегодняшнее решение правления Всемирного банка предоставить гарантии «Нафтогазу» на кредит размером 500 млн долл. на покупку газа. Это позволит спокойно пройти отопительный сезон», — отреагировал глава Минфина Украины Александр Данилюк.

Нужно сказать, что кредит в данном случае — совсем не благотворительность. Это страховка, прежде всего, для стран ЕС. В прошлом уже бывали случаи, когда Украина во времена сильных морозов начинала отбор газа, предназначенного для европейских потребителей. Теперь она его сможет купить, правда, в долг. Также, согласно условиям кредита, он может быть потрачен на покупку газа только у европейских поставщиков, чей газ, как сказано выше, обходится сегодня Украине значительно дороже российского.

«Нафтогаз» показал прибыль 20 миллиардов гривен. Это примерно 800 миллионов долларов. Зачем прибыльная компания, имеющая 800 миллионов долларов прибыли — не дохода, а прибыли — берет кредит еще в 500 миллионов? Это не удивляет никого? — задаёт логичный вопрос экономист Юрий Гаврилечко в эфире радио «Голос Столицы». — В мире нет проблемы с тем, чтобы выдать кредит. У них есть проблема — куда вложить деньги. В частности, Украина как государство является достаточно выгодным потребителем денег. Таким образом, американцы благополучно снижают давление на свой рынок, печатая деньги и сбрасывая их в страны третьего мира. Это просто удобно. Заработок денег в подобных институтах не идет на кредитование промышленности, на кредитование реального сектора экономики, он идет на кредитование государств, потому что их платежеспособность в большинстве случаев гарантируется их природными богатствами. Поэтому такие кредиты с удовольствием выдают».

Потребление природного газа Украиной продолжает снижаться. По итогам трёх кварталов 2016 года, согласно официальным данным, оно упало на 10%, с 23 до 20,75 млрд кубометров. Как и ранее, лидером по падению потребления (19,1%) является промышленность, население и теплокоммунэнерго сэкономили 6−7%.

Электроэнергия

Запасы угля на украинских ТЭС за минувшую неделю выросли на 113 тыс. тонн и на 18 октября составили 1,527 млн тонн (с 1,414 млн тонн неделей ранее). При этом 687 тыс. тонн из общего количества запасов приходится на антрацит, 840 тыс. тонн — на угли газовых марок. В энергосистеме Украины работало 37 блоков и 1 корпус ТЭС общей мощностью 6436 МВт (примерно 44,7% от общей установленной мощности украинской тепловой генерации). 7 энергоблоков генерирующей компании «Центрэнерго» и турбогенератор «Донбассэнерго» находились вне резерва из-за отсутствия запасов угля антрацитовой группы.

В целом темпы накопления угля в октябре выросли, однако даже этот рост не позволяет надеяться на достижение не только изначальных плановых, но и сниженных плановых показателей. К 1 ноября у Украины точно не будет ни 2,8 млн тонн угля, ни 2,2 млн тонн, ни даже 1,8 млн. В лучшем случае запасы ненамного превысят 1,7 млн тонн. Следует отметить, что в статистике министерства энергетики всё иначе. Согласно ей, запасы уже достигли 1,836 млн тонн и уверенно растут.

Директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев советует украинцам готовиться к дальнейшему подорожанию электроэнергии:

«Сегодня энергетические монополисты заинтересованы в том, чтобы закупать уголь, газ и мазут по как можно более высокой цене. Почему? Потому что тариф формируется по формуле «затраты плюс». Чем больше затраты компаний, тем выше тарифы устанавливает карманная НКРЕКП [Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, — Ред.]. Поэтому покупка топлива по ценам выше рыночных обеспечивает большие прибыли».

Уголь

Пресловутая энергетическая стратегия правительства, рассчитанная на замещение донецкого угля импортным, становится всё более обременительной для бюджета. Как сообщают мировые СМИ, стоимость энергетического угля на спотовых торгах впервые с 2012 года превысила 100 долл/тонна (австралийский уголь, отгрузка в Ньюкасле). Ранее сообщалось о том, что правительство Украины заключало контракты на поставку угля по цене около 65 долл/тонна. Компании ДТЭК Рината Ахметова поставки обходились дороже на 7−8 долл. На внутреннем рынке государство закупает уголь по установленной цене (около 53 долл/тонна).

Помимо удорожания угля, у Украины теперь ещё и меньше мест его покупки. В указ №467/2016 президента Украины, которым введены санкции против более чем 260 российских юридических лиц, попали 13 компаний, занимающихся продажей энергетического угля: ООО «Юго-Восточная Топливная Компания» (Казань), ОАО «Ростовтоппром» (трейдер «Южной угольной компании», Ростов-на-Дону), ООО «Угольный альянс», «Бизнестранслогистик», «Горно-обогатительная фабрика «Углерод», «Дональянс» (Ростовская обл.), ООО «Бином Д», «Монолит Импэкс» и «Сервис поставок» (Таганрог), ООО «Черметресурс» (Московская обл.), ООО «Порт Митчел-Темрюк» (Краснодарский край), «Донсевуголь» и «ГЕН Инвест» (Камыш-Бурунский порт).

Проблему признаёт даже глава Минэнерго Игорь Насалик, хотя и оперирует уже устаревшей информацией: «На сегодняшний день уголь на Роттердамской бирже стоит около 74 долларов за тонну, а если к этому прибавить транспорт, перевалку и прочее, то уголь будет стоить под 2,3−2,4 тыс. грн за тонну, а не 1,39 тыс, как задекларировано роттердамской ценой [министр имеет в виду формулу определения стоимости угля «Роттердам+»]»

Однако Порошенко запретил торговать углём на Украине не всем российским компаниям. «За последние три года Evraz существенно увеличил поставки на украинский рынок, достигнув в 2016 году доли рынка в 16%. Используя проактивный подход к продажам, в ближайшие несколько лет Evraz планирует достичь 3 миллионов тонн ежегодных продаж (за 3−5 лет) и получить 20% рынка», — говорится в презентации компании.

Нефть

Руководство Республики Белоруссия отменило решение о повышении тарифов на транспортировку российской нефти по своим трубопроводам. В свою очередь это означает, что медиатранзит иранской нефти на белорусские НПЗ успешно выполнил свою задачу и отложен до нового выяснения отношений между хозяйствующими субъектами РБ и РФ, поскольку разрешение вопроса с тарифами означает, что НПЗ получат необходимую им нефть в полном объёме. В проигравших — снова Украина, которуя для простеньких двухходовок начинают использовать уже и белорусы.

Российская компания «Транснефть» объявила о прекращении действия соглашения, которым регулировалась эксплуатация нефтепродуктопроводов на территории Украины. Формальной причиной этого стала продажа нефтепродуктовода «Прикарпатзападтранс» швейцарской компании International Trading Partners AG. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич со ссылкой на собственные источники утверждает, что продажа вызвана стремлением «Транснефти» прекратить поставку дизельного топлива на Украину из-за вероятности поступления этого топлива в ВСУ.

Добыча собственной нефти на Украине продолжает снижение. За январь — сентябрь добыто нефти и газового конденсата на 9% меньше (1,7 млн тонн), чем за аналогичный период прошлого года (1,853 млн тонн).

Начало отопительного сезона

В самом начале сезона в столице Украины случился любопытный казус. Городская власть заявила, что как минимум 40 новостроек не будут подключены к отоплению, и посоветовала их жильцам… поискать себе другое жильё. Все дома, о которых идёт речь, принадлежат одному и тому же застройщику, известному в Киеве весьма «творческим» отношением к градостроительным нормам. А именно — в области подключения домов к коммуникациям. Проще говоря, большинство его домов, согласно украинскому законодательству, не могут быть подключёны к отоплению, канализации, водоснабжению и отоплению. Однако все эти годы застройщику удавалось решать эти проблемы, и немаловажным фактором этого были сравнительно невысокие коммунальные тарифы. В этом году, когда стоимость газа для населения выросла до 7600 грн/тыс. кубометров, осуществлять нелегальные подключения стало слишком проблемно.

«Мы сейчас проводим ещё раз инвентаризацию таких домов, чтобы, по крайней мере, найти малейшую возможность для их подключения к теплу. Но будем честно говорить, что большинство таких домов не сможет пережить холодную зиму», — заявил журналистам заместитель председателя Киевской горадминистрации Пётр Пантелеев. При этом городской чиновник предупредил, что обогреватели жильцов не спасут, т.к. электросети домов попросту не выдержат этой нагрузки. Ситуация усложняется тем, что указанные дома, как правило, — крупные жилищные комплексы на 400 с лишним квартир. Т. е. совокупно без отопления в Киеве останется немаленький микрорайон.

В остальных домах Киева свои проблемы. «Мы ожидаем тяжелого запуска отопительного сезона. Зафиксировано увеличение повреждаемости на 15% по сравнению с прошлым годом», — утверждает директор Киевских тепловых сетей Евгений Глушак в комментарии порталу 44.ua.

Киев и Харьков, являются крупнейшими должниками НАК «Нафтогаз Украины», заявил председатель правления компании Андрей Коболев в эфире «5 канала».

«Большая сумма долгов оставалась по Донецкой и Луганской областям, непогашенных из-за военных действий, — это наиболее проблемные города», — сообщил чиновник. Также проблемным в вопросе долгов является и Кривой Рог (Днепропетровская область), а в целом по Украине сумма долгов 22 млрд гривен.

Вместе с тем глава «Нафтогаза» надеется на то, что на Украине не будет городов, оставленных без тепла в отопительный сезон. «Мы надеемся, что таких городов не будет, и мы надеемся, что все проблемы, с которыми сейчас сталкиваемся как мы, так и тепловые компании, будут решены», — отметил Коболев.

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