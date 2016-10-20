В 2017 году в мире пройдут избирательные кампании, которые окажут влияние на развитие международных процессов. Во Франции состоятся президентские выборы, изберут новый парламент в Германии, в Китае пройдет XIX съезд Коммунистической партии, который определит новый состав Политбюро КПК. А 19 мая 2017 года в Исламской Республике Иран пройдут выборы президента. До старта предвыборной гонки осталось менее семи месяцев, но уже сегодня прослеживается острая политическая борьба между политическими силами. Попытаемся разобраться, у кого есть шанс занять кресло главы иранского правительства.

ИА REGNUM

Хаменеи установил новые правила игры

15 октября верховный лидер Ирана Али Хаменеи обозначил руководящие принципы для участия в президентских выборах в мае 2017 г. На официальном сайте иранского лидера размещен документ о выборах, состоящий из 18 пунктов. Данная публикация появилась после предварительной консультации с Советом по определению политической целесообразности и подготовлена на основании пункта 1 статьи 110 Конституции ИРИ. Текст документа разослан руководителям законодательной, исполнительной и судебной власти исламской республики, а также председателю Совета по определению политической целесообразности Али Акбару Хашеми Рафсанджани.

Духовный лидер исламской республики указал на необходимость «обеспечить всем кандидатам равный доступ к участию в передачах на телевидении, а также в социальных медиа». Кроме того, Хаменеи призвал использовать современные технологии для проведения опросов и подсчета голосов, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и честность выборов. Отдельное внимание рахбар обратил на необходимость проведения чистых выборов. В документе иранский лидер акцентировал внимание на недопущение иностранной поддержки и финансирования кандидатов и политических партий.

Одним из наиболее важных стал 16 пункт, в котором Хаменеи запрещает военным оказывать влияние на выборный процесс. «Запрещается представителям вооруженных сил, трех ветвей власти, включая министерства и ведомства, сотрудникам правоохранительных органов, служб безопасности и разведки, государственных компаний и общественных институтов вступать в политические фракции и поддерживать кандидатов в президенты», — говорится в документе.

Политик Аббас-Али Мансури, близкий к военному ведомству исламской республики, прокомментировал заявление рахбара о выборах. «Согласно конституции, если представители вооруженных сил намереваются участвовать в выборах, то они должным сначала покинуть занимаемую должность. Если в обществе создастся впечатление, что вооруженные силы поддерживают определённого кандидата, то это станет серьезным ударом по политической системе и подорвет общественное доверие к выборам. Поэтому необходимо, чтобы вооруженные силы действовали в интересах всего общества и считались опорой для всех фракций, партий, групп и организаций», — отметил Мансури в интервью агентству ISNA.

Заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по политическим вопросам Расул Санаи-Рад отметил важность послания иранского лидера. «В Иране, как и во многих странах, присутствует политическая конкуренция. Ничто не должно ущемлять права партий и политических организаций на честную и справедливую конкуренцию. Правительство и правительственные учреждения не имеют права использовать административный ресурс, для оказания давления на кандидатов или партии и вмешиваться в политический процесс. В послании верховного лидера говорится о запрете представителям вооруженных сил участвовать в выборах. Объявленные духовным лидером Ирана принципы участия в выборах всегда соблюдались в исламской республике. Поэтому КСИР приветствует объявленные рахбаром принципы. Мы, как и представители вооруженных сил, обязаны соблюдать закон», — передает слова представителя КСИР агентство ISNA.

Силовики традиционно оказывают влияние на политические процессы в исламской республике. Однако они не рискуют открыто идти против воли верховного лидера. Поэтому в предстоящих выборах президента наверняка примут участие кандидаты, которым будут покровительствовать военные и спецслужбы.

Рухани отправил трех министров в отставку

19 октября президент Ирана Хасан Рухани подписал указы о назначении трех новых министров. Перестановки произошли в министерстве культуры и исламской ориентации, министерстве спорта и молодежной политики, а также в министерстве культуры. Свой пост покинули министр спорта и молодежной политики Махмуд Гударзи, министр образования Али Асгар Фани и министр культуры Али Джаннати. Накануне иранские СМИ сообщали о грядущих отставках в правительстве, со ссылкой на «надежные источники». Первые вбросы о том, что министр культуры покинет занимаемую должность, появились в консервативных медиа, имели место еще 14 октября. Примечательно, что источником были ресурсы, близкие к КСИР и консерваторам (Tasnim News, Fars News, ISNA).

Насрулла Саджади возглавил министерство. Профессор кафедры физической культуры и спорта Тегеранского университета, занимал ранее должности главы Федерации футбола Ирана, пост генерального секретаря Национального олимпийского комитет и входил в состав Олимпийского совета Азии. В ноябре 2013 г. Рухани предлагал кандидатуру Саджали на пост министра спорта, однако в Меджлисе проголосовали против.

Генеральный секретарь партии «Исламская коалиция» Мохаммада Наби Хабиби связывает отставки в кабинете министров с предстоящими выборами президента. «Назначение трех министров напрямую связано с президентскими выборами. Правительству вместо политических игр, лучше заняться реальными проблемами народа, который столкнулся с серьезными экономическими трудностями», — заявил политики агентству Fars News (близкое к КСИР).

Депутат иранского парламента Надер Газипур указал на политический смысл перестановок в правительстве. «Правительство Рухани — это политическое правительство, которое использует отставки для повышения шансов в победе на выборах президента. Лучше бы правительство занималось решением проблем в экономике, повышением уровня жизни населения и безработицей среди молодежи. Надеюсь, что Рухани выполнит обещания, данные в ходе предвыборной кампании 2013 г.», — заявил депутат агентству Tasnim News.

По мнению председателя Исламского общества инженеров Мохаммад-Реза Бахонара, глава правительства должен был раньше осуществить перестановки. «Рухани должен был раньше произвести перестановки в правительстве. Отставка трех министров недостаточна для эффективной работы правительства, следует сменить других министров. Мы видим, что время от времени реформаторы позволяют себе критиковать президента, но никаких антипрезидентских коалиций они создавать не собираются», — цитирует Бахонара агентство Fars News.

Новым министром культуры назначен Сейед Аббас Салехи, ранее занимавший должность замминистра в этом ведомстве. Салехи — выпускник Духовной семинарии г. Кум. Его предшественник находился в достаточно сложном положении. С одной стороны, его критиковали либералы за цензуру иранского искусства и литературы, а с другой — консерваторы постоянно обвиняли Джаннати в том, что он ставит под угрозу культурные ценности исламской революции. Али Джаннати является сыном председателя Совета стражей конституции Ахмада Джаннати. Помимо этого, Али Джаннати связан с Али Акбаром Рафсанджани, а также работал в правительстве ныне опального экс-президента Мохаммада Хатами.

Перед Али Джаннати стояла задача решить проблему с музыкальными концертами, которая превратилась в поле битвы между сторонниками и оппонентами действующего иранского президента. Проблема с музыкальными концертами в крупных городах началась с самого начала срока Рухани в 2013 г. Клерикалы и консерваторы настаивали на их запрете. Летом и осенью 2016 г. тема концертов вновь обострилась, после попыток провести музыкальные мероприятия в городах Мешхед и Кум. На попытку провести концерты в центре шиитского богословия г. Кум резко отреагировал руководитель Общества преподавателей Кумского религиозного центра Мохаммад Язди. «Господин министр, это не ваше дело решать будет музыкальный концерт в Куме или нет. Займитесь своими делами, а не вмешивайтесь в религиозные вопросы», — заявил священнослужитель. Позже Язди говорил о необходимости отменить футбольный матч квалификационного раунда ЧМ-2018 между сборными Ирана и Южной Кореи, который совпал с религиозным праздником Ашура.

Лидер фракции «Надежда» в Меджлисе Мохаммад-Реза Ареф поддержал перестановки в правительстве. «Не согласен с мнением, что отставка трех министров связана с уступками главы правительства духовенству. Надеюсь, что любые перестановки в руководящем органе исполнительной власти положительно скажутся на его эффективности», — заявил политик в интервью агентству ILNA, пообещав поддержать Рухани на президентских выборах.

Возникает вопрос: зачем Рухани за 7 месяцев до президентских выборов понадобилось увольнять трех министров? В последние два года работа этих министерств вызывала недовольство, и отставка руководителей не стала неожиданностью. Отставка Али Джаннати — послание как сторонникам, так и противникам президента. Главное достижение первого президентского срока Рухани — заключение «ядерного соглашения», но это внешнеполитический успех, во внутренней политике к действующей администрации есть много вопросов. Поэтому, Рухани дает своим сторонникам сигнал, что в случае второго срока правительство сконцентрируется на социальных проблемах, а также развитии образования, спорта и молодежной политики. В случае победы на выборах 2017 года правительство Рухани будет уделять им особое внимание. С другой стороны, отставка министра культуры после скандала вокруг концертов в священных для шиитов городах Кум и Мешхед демонстрирует уважение Рухани к мнению авторитетных клерикалов. Изменения в правительстве — создание основы для второго президентского срока. Противники Рухани требуют новых отставок, считая неэффективной работу министра нефти Бижана Зангане и министра экономики и финансов Ирана Али Тайебниа.

Кто точно не станет президентом

На протяжении 2016 г. периодически в иранских СМИ публиковались материалы о политиках, которые теоретически могут стать кандидатами на президентских выборах 2017 г. Все наиболее влиятельные политические и военные деятели, которых пророчили в соперники Рухани, в той или иной форме дали понять о нежелании участвовать в президентской гонке. Длинный список «отказников» включает в себя таких политических тяжеловесов, как спикер Меджлиса Али Лариджани, его правую рука и председатель Исламского общества инженеров Мохаммад-Реза Бахонар, а также политик-реформатор, участник президентских выборов 2013 г. Мохаммад Гарази и секретарь Совета политической целесообразности и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (1981−1997) Мохсен Резайи. Причем Резайи дважды в 2009 и 2013 годах участвовал в президентской кампании. В 2009 году ему удалось набрать 1,7% голосов, заняв третье место после реформатора Мир-Хосейна Мусави и победителя Махмуда Ахмадинежада. В 2013 году экс-глава КСИР получил 3,8 млн голосов, заняв четвертое место. За провальные выборные кампании Резайи прозвали «вечным кандидатом».

В медиа были вбросы о возможном участии в президентской кампании членов команды Рухани. В частности министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и министра здравоохранения и медицинского образования Хасана Гази-Заде Хашеми. Оба они опровергли слухи о планах участия в выборах.

До конца сентября 2016 г. сохранялась интрига вокруг возможного участия Махмуда Ахмадинежада на выборах. Но 27 сентября экс-президент направил верховному лидеру письмо, в котором заверил рахбара об отсутствии планов на участие в выборах. 30 августа состоялась встреча между Хаменеи и Ахмадинежадом, на которой иранский лидер посоветовал не участвовать в выборах. «Вы сказали мне, что сейчас не самая подходящая ситуация для моего участия в выборах. Поэтому, выражаю свое послушание и не планирую участвовать в президентской гонке. Даст Бог, я всегда буду оставаться маленьким солдатом революции и слугой народа», — говорится в письме политика. Ахмадинежад дважды в 2005 г., а затем и в 2009 г. побеждал на президентских выборах. По словам Хаменеи, «участие Ахмадинежада в выборах могло расколоть иранское общество».

Еще одним из вероятных кандидатов на пост президента называли командующего элитным подразделением КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Однако военачальник развеял все предположения в послании, растиражированном иранскими медиа, выразив надежду, что «до конца жизни останется солдатом». «Я солдат КСИР, режима исламской республики и храброго иранского народа. Дай Бог мне оставаться солдатом до конца моей жизни», — цитирует обращение военачальника агентство Tasnim News. Это заявление командующего «Аль-Кудс» расценили, как отказ от президентских амбиций. Сулеймани является символом борьбы иранского народа в Сирии, Йемене и Ираке, и пользуется популярностью и авторитетом не только в Иране, но и среди шиитов Ближнего Востока. Именно генерала Сулеймани считали главным соперником Рухани на предстоящих выборах.

Выход из предстоящей президентской гонки Махмуда Ахмадинежада и Касема Сулеймани практически гарантирует Рухани переизбрание на второй срок. Вдобавок к этому можно выделить еще несколько причин, предваряющих грядущую победу действующего иранского президента. Во-первых, и, это главное, верховный лидер Ирана Али Хаменеи не возражает против нового срока Рухани. Между рахбаром и главой правительства нет серьезных разногласий по стратегическим вопросам иранской политики. Во-вторых, у консервативного лагеря отсутствует харизматичный лидер, способный составить реальную конкуренцию Рухани. В-третьих, в современной политической истории предшественники Рухани занимали президентское кресло два срока. Исключение составляют лишь первый президент исламской республики Абольхасан Бани Садр, которого сняли с должности в 1981 г., а также его преемник Мохаммад Али Раджаи, убитый в 1981 г. Экс-президенты Али Акбар Хашеми Рафсанджани, Мохаммад Хатами и Махмуд Ахмадинежад проработали два срока. В-четвертых, в лагере реформаторов достигнут консенсус по кандидатуре Рухани. Публичная поддержка Арефом — тому подтверждение.