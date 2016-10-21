



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Честно говоря, это были самые удручающие дебаты из всех… Модератором дебатов в Лас-Вегасе на этот раз стал ведущий канала Fox News Крис Уоллас. Клинтон пришла в благородно-белом френче (благородства ей на последних дебатах как раз не доставало), подчеркнуто подтянутая, стараясь держать царственную осанку так, как будто она уже прошла инаугурацию. Трамп смотрелся каким-то истощенно уставшим, почти помятым, без блеска в глазах, не выспавшимся, и отвечал как-то отрешенно и через силу, практически выжимая из себя эмоции. Одет он был в обычный темный костюм и красный «республиканский» галстук. Вообще, создалось впечатление, что главная роль в этой трилогии Трампу уже начала надоедать. Бросалось в глаза и то, что Дональда наконец-то не так часто перебивал модератор, и что дебаты проходят на удивление спокойно.

Трамп не воспользовался форой, не помогло и то, что ему весьма успешно удалось отбиться и от вонзенных накануне шпилек: секс-скандалы с вереницей предъявленных особей женского пола, которые, шамкая, утверждали, что когда-то подверглись нападению коварного секс-гиганта.

Насторожило повторное педалирование темы русских хакерских атак «под прикрытием лично Путина». А также намеки на то, что русские хакеры чуть ли не созвали консилиум и на нем решили сделать все, чтобы помочь Трампу стать президентом. Не нравится это еще и потому, что в ключевых колеблющихся штатах — включая Пенсильванию, Вирджинию и Флориду — американцы голосуют на сенсорных электронных машинах, которые не оставляют бумажных бюллетеней. И, если что-то пойдет не так, нечего будет затем пересчитывать… А свалить все можно будет на русских. Ведь Клинтон на каждых дебатах подчеркивает, что у русских длинные руки. И до Трампа, похоже, наконец, дошло на что она намекает …

Пожалуй, самый сенсационный итог дебатов заключается в том, что Трамп не дал понять четко, признает ли он результаты выборов, хотя по окончанию первой встречи заявил, что в любом случае будет уважать выбор американского народа и будет уважать Клинтон в роли президента. «Я пока буду держать вас в саспенсе. Ок?» — ответил Трамп 19 октября в ходе третьего раунда дебатов.

Клинтон несколько раз подчеркнула, что у Путина есть явный фаворит в этой президентской гонке, и Трамп с радостью принимает помощь от врагов американского народа, которые спят и видят, как разрушить НАТО и все демократические институты, которые с таким трудом создавали поколения американцев — вплоть до отцов-основателей. И никогда еще зарубежные правительства не приближались так близко к американскому трону… «и не вмешивались в избирательный процесс в нашей стране», — сказала Клинтон, не приведя ни одного доказательства и внятного аргумента. Нелепее всего звучала фраза «марионетка Путина», брошенная в сторону Трампа.

Но Трамп был как будто глухой. Он вполне обоснованно мог бы ответить ‑ и ему было, что сказать — например, о фондах Клинтон, о бесконечных потоках миллионов долларов, поступающих со всех концов света на ее кампанию. О средствах, в которых она, как Скрудж Макдак, буквально утопила американских журналистов. Не ангажированные, а тем более протрамповские, СМИ можно теперь перечесть на пальцах одной руки.

«Она ненавидит Путина, потому что Путин оказался умнее ее и Обамы в делах с Сирией с Ираном», — только и ответил Дональд. Похоже, именно такой реакции ждала от него Клинтон. Этого, конечно, не надо было говорить американскому народу. Получается, что большинство граждан США ошиблись и выбрали глупого президента, а сейчас поддерживают глупую Хиллари. А Трамп превозносит умственные способности «врага Америки»… Даже будь я республиканкой, давно определившейся с выбором, мне бы это не понравилось. Этого не надо было говорить. Но слово — не воробей. Трамп попадался в каждую ловушку, поставленную Клинтон, не ею, а ее советниками. Фальшью и заготовками от нее опять веяло за километр.

В целом оба кандидата прошлись по всем, и так уже известным, позициям. Модератор даже задал Клинтон неудобный вопрос об экономических неудачах Обамы, прервав ее браваду по поводу успеха демократов (и, конечно, особой заслуги ее мужа) в «вытягивании страны» из республиканского экономического болота 1990-е годы.

«Единственное, в чем вы меня превосходите — это опыт, но это плохой опыт. Все, что вы сделали, пошло не на благо нашей страны. У вас постоянно пропадали деньги. Куда пропали 6 млрд долларов, когда вы были госсекретарем? Я знаю одно — если вы станете президентом, эта страна погрузится в хаос, поверьте», — устало подытожил Трамп.

Затем Клинтон решила зачитать сочинение на тему «Как я провел последние 30 лет» и сравнила свои три декады карьеры политика с четверть вековой публичной деятельностью Трампа. Упомянув о том, что пока она носилась по миру, опыляя цветы демократии, Трамп только и делал, что зажимал моделей в раздевалках.

Трамп упомянул тревожные открытые границы, «наркотики, которые отравляют кровь молодых американцев». Клинтон очень выигрышно и убедительно насела на тему абортов, заявив, что «ни одно государство в мире не имеет право указывать женщине, что ей делать с собственным телом, и никогда ничего хорошего из этого не выходило и не выйдет». Это был на 100% выигрышный ход, очень грамотный и своевременный. Трамп его, похоже, не ожидал. Он начал в ответ нести какой-то бред о том, что «неприемлемо, когда почти перед родами ребенка могут вынуть из утробы матери», — явно порылся в памяти и второпях извлек заржавевшие республиканские клише. Этого тоже лучше было не произносить во время заключительных дебатов…

Ведущий также задал Клинтон неудобный вопрос про открытые границы для торговли: «Вы сказали, что это ваша мечта. Так ли это?» Вместо прямого ответа Клинтон перевела разговор на торговлю энергоресурсами с Латинской Америкой. А затем сразу же ни к селу, ни к городу завела старую пластинку о русском шпионаже. И призвала ответить Трампа на вопрос, осуждает ли он шпионаж Путина.

— Отличный ответ на вопрос об опасности открытых границ нашего государства! — поднял брови Трамп. «Как мы пришли к Путину? Я лично не понял…» (Смех в зале). Ведущий в который раз попросил публику не реагировать столь эмоционально.

«Что плохого в том, что мы будем дружить с Россией?.. Мы не можем позволить себе бесконечно обеспечивать безопасность Саудовской Аравии, Германии, Японии, Южной Кореи…» — повторил свое убеждение Трамп.

Затронули и неоднозначную фигуру Сандерса. «Вы предаете даже своих сторонников», — сказал Трамп, имея в виду просочившиеся в прессу слухи о планах использовать Сандерса. «Сандрес выступает за меня!» — возмутилась Хиллари.

— Это его огромная ошибка, — парировал Трамп.

— И говорит, что вы — катастрофа — самая большая за всю историю современной Америки, — повышенным тоном заявила Клинтон.

Далее пошел традиционный двухсторонний обмен любезностями и потоками грязи по поводу внешней политики в Сирии в частности и на Ближнем Востоке в целом. Не буду утруждать вас пересказом. Существенно в позициях ничего не изменилось. Опять Хиллари давила на эмоции. Рассказала, как у нее перед глазами стоят кровавые сирийские мальчики, которых бомбит безжалостный Путин.

Наконец-то обсудили национальный долг — по подсчетам различных экономистов при Клинтон он возрастет на 86%, а при Трампе на 105% — зачитал цифры Крис Уоллас. Откуда такие цифры — непонятно. Летом те же «ведущие экономисты» и многие издания США писали, что план Клинтон совершенно грабительский и потребует привлечения быстрых денег на «социалку», а при низких налогах — непонятно откуда демократы возьмут деньги в будущем. План Трампа тоже якобы никуда не годился, но вроде был скорректирован и казался экономическим изданиям более выигрышным. Он хотел, как и все республиканцы, понизить налоги (и бедным так же!) и отстроить разрушающуюся инфраструктуру США, которая его особенно пугает и превращает страну в «третий мир». Для этого республиканец планировал привлечь средства ТНК, которые, в основном, сейчас размещены в офшорах по всему миру, за счет (опять же!) значительного снижения налога на прибыль.

Ведущий спросил, почему никто из кандидатов в упор не видит проблемы давно упирающегося в потолок национального долга.

Трамп снова «запел» о рабочих местах, которые он, как по мановению волшебной палочки, обеспечит всем, как только станет президентом. Ни о налогах, ни о привлечении средств ТНК он не сказал ничего. Почему? Непонятно. Клинтон вторила практически то же самое — об усилении среднего класса как опоры экономики и т.п. Хотя оба кандидата понимают, что экономическая собака зарыта совершенно в другом месте. Трамп подчеркнул, что он не является поклонником рейганомики и его экономической школы, которая, по словам Клинтон, «довела Америку до рецессии». Оба политика тут явно не предложили прогрессивных рецептов.

В завершение ведущий призвал обоих кандидатов резюмировать свое обращение и дал минуту на то, чтобы убедить народ США голосовать за себя. Клинтон явно обращалась к «маленькому человеку» Америки, она заявила, что ей важен абсолютно каждый и каждый имеет значение, и она докажет, что достойна служить народу Америки.

Дональд завершил, бесспорно, удачнее, чем начал. Он хриплым голосом повторил вызубренный слоган «Make America great again!» Заговорил том, что «нам нечем больше гордиться», вспомнил, что «мы забыли о своих родных ветеранах и зачем-то занимаемся какими-то мигрантами, подвергаем опасности жизни своих женщин и полицейских», о том, что Америке необходим закон и порядок, ведь во внутренних городских гетто царит хаос. И пообещал, что сделает «для афро-американцев и латиноамериканцев больше, чем она сможет сделать за десять жизней».