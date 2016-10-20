



Модест Колеров ИА REGNUM Израиль или Палестина?

«Точка невозврата в ближневосточном урегулировании наступит в ближайшем будущем при сохранении текущих темпов освоения палестинских земель Израилем. Это перечеркнет возможность прекращения конфликта путем создания независимых государств», — заявил вчера постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин в Совете Безопасности.

Это заявление перекликается с голосованием России в программной комиссии при Исполнительном совете ЮНЕСКО в поддержку резолюции, в которой Храмовая гора в Иерусалиме называется исключительно арабской святыней. В резолюции говорится о двух мечетях на Храмовой горе, а сам факт существования Иерусалимского Храма с его Стеной Плача не упомянуты никак. Получилось, что про существование Храма на Храмовой горе вовсе позабыли. Стоит добавить, что в своем выступлении перед Советом Федераций два года назад Президент Путин говорил как раз о том, что Храмовая гора является как мусульманской, так и иудейской святыней. Он говорил в этом контексте о сакральном значении Крыма для России.

Многолетние обязательства СССР и России по отношению к арабскому миру и к палестинским арабам требуют изучения и осмысления с точки зрения интересов Москвы. Открытым остается вопрос о политической и стратегической пользе от вложения добрых двух сотен миллиардов долларов в арабские страны и ООП с начала шестидесятых годов и до развала СССР. Однако Россия хочет показать всему миру, что она является надежным и долгосрочным партнером на примере режима Асада и декларативной поддержки идеи создания Палестины на контролируемой Израилем территории.

Надо сказать, что продолжение оказания моральной поддержки идее «двух государств» на территории 28 тысяч квадратных километров, действительно, указывает на последовательность российского МИДа и правы те, кто укажут на то, как такая позиция не помешала драматическому сближению с Израилем за последнее время. Речь ведь идет не о принуждении, а о рекомендации.

Тем не менее, в самом заявлении Виталия Чуркина содержится признание, что «проект Палестины» практически пришел к отметке невозврата, то есть — невыполнимости. А если так, то зачем России быть столь активной подвижницей в этой несбыточной затее? Можно ведь формально оставаться на своей старой и ортодоксальной позиции, но не навлекать на себя гнев музы истории Клио.

Помимо прагматической безвыгодности от поддержки проломчивых задумок о разрешении израильско-арабского конфликта следует отметить юридическую и терминологическую проблематичность в заявлении Виталия Чуркина. Называя земли Иудеи и Самарии (Западного берега) палестинскими, он навлекает на себя вопрос: а с каких пор эти земли стали палестинскими, и когда они слыли палестинскими?

Не утомляя читателя многостраничным изложением истории Святой Земли, мы укажем лишь на актуальные для ее нынешнего статуса события. Как известно, эта земля находилась много веков в составе Османской империи, а после поражения турок в Первой мировой войне она попала под британский мандат. В ноябре 1917 года министр иностранных дел Англии лорд Бальфур объявил от имени своего правительства, что названная Палестиной территория должна быть передана еврейскому народу для создания там его национального очага. Речь идет не только о нынешней территории Израиля со всеми территориями, но и всей нынешней Иордании. Двадцать пятого апреля 1920 года на мирной конференции стран-победительниц в Сан-Ремо декларация Бальфура была утверждена. А 22 июля 1922 года этот проект был утвержден и Лигой наций.

Недруги Израиля могут оценить это решение Англии и международного сообщества как угодно неприязненно, но это не умаляет его юридической значимости. Как известно, настроения в Альбионе вскоре резко поменялись, и Лондон начал активно препятствовать претворению в жизнь решения о создания еврейского государства. Дошло до того, что количество еврейских иммигрантов было урезано до нескольких тысяч в год («Белая книга» министра колоний Великобритании Малкольма Макдональда от 1939 года).

Когда дело дошло до голосования в ООН о создании еврейского государства, то после образования нынешней Иордании ему остался лишь нынешний отрезок земли западнее реки Иордан и до моря, который еще следовало поделить с государством Палестина для местных арабов. Однако поскольку сами арабы предполагаемой Палестины и их арабские собратья единодушно отвергли эту резолюцию, то она не получила юридической силы. (Парадоксально, но в этом случае юридическую силу имеет именно решение Лиги наций от 1922 года…)

Израиль был провозглашен 15 мая 1948 года и получил признание благодаря победе над местными террористами и семью вторгшимися арабскими армиями. Он поделил территорию от Иордана до моря (28 тысяч квадратных километров) с Иорданским королевством.

С 1948 года по 1967 год территория Иудеи и Самарии (Западного берега), на которой требуют нынче создать государство Палестина, находилась в арабских руках. Непраздным будет вопрос: почему за эти 19 лет арабы не создали государство Палестина? Никто не мешал им тогда. Израиль точно не мог тогда препятствовать этому. И где было мировое сообщество? И почему созданная в 1964 году Организация Освобождения Палестины не обращалась к Иордании с соответствующими запросами, а токмо была сосредоточена на идее полного уничтожения Израиля? Эти вопросы требуют ответов для полного понимания нынешней ситуации.

В июне 1967 года, в ходе Шестидневной войны, Израиль подвергся нападению со стороны Иордании и занял Иудею, Самарию и Восточный Иерусалим. Это не опечатка. Израиль нанес первым удар по Египту и по Сирии. Согласно версии Иерусалима — это был оборонительный превентивный удар. Согласно арабам — вопиющий акт агрессии. Но в случае с Иорданией все было иначе. Тогдашний министр обороны Израиля Моше Даян лично обратился к королю Иордании Хуссейну и просил его сохранять прекращение огня, а тот открыл огонь.

С 1967 года обсуждаемые территории находятся под контролем Израиля. Со временем там возникла палестинская автономия. Уже почти пятьдесят лет мировое сообщество в своем большинстве требует от Израиля отдать эти территории под палестинское государство. Можно считать это единственно правильным решением. Можно осуждать Израиль за отказ выполнить это требование системы глобального контроля. Но никак нельзя сказать, что Израиль отобрал земли у палестинцев. Речь ведь не идет о частных землях, которые в Израиле строго запрещено экспроприировать у арабов, а об определении государственного статуса.

Вернемся к вышесказанному. Если мы говорим о статусе Иудеи и Самарии в наше время, то эти земли были турецкими, перешли к англичанам, были незаконно оккупированы иорданцами, а затем — отобраны у Иордании Израилем. Можно как угодно резко осуждать за это Израиль, но как можно их назвать палестинскими? Скажите тысячу раз, что они должны стать палестинскими. Но нельзя не признать, что палестинскими они никогда не были.