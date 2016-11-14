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В тот самый момент, когда Ангела Меркель встречала Владимира Путина на крыльце своей резиденции в Берлине, за полицейскими барьерами небольшая, но шумная группа людей пыталась привлечь к себе внимание собравшихся журналистов.

Местные выходцы с Украины и из Сирии на пути к резиденции бундесканцлера разложили плюшевых медведей с перебинтованными лапами и пятнами краски, имитирующими окровавленные раны. У самой резиденции участники держали небольшой плакат с надписью «Прекратите бомбить детей Алеппо». Митингующие шумно выкрикивали антипутинские лозунги, требуя «свободы» для Сирии и Украины.

Журналисты, разумеется, не променяли съемку показательно долгого, далеко вне рамок протокола, общения Путина и Меркель в момент их встречи на внимание к группке протестующих, которых традиционно много толчется у порога канцелярии при любом подобном визите. «Президент России Владимир Путин, конечно же, не заметил плюшевых медведей, подъехав вечером в бронированном лимузине к канцелярии», — довольно едко заметила газета «Хандельсблат» .

Что делать, не нравится «Хандельсблат» Джордж Сорос, отсюда и язвительный комментарий. Давно не нравится и особенно в последние недели, когда «Сорос Фаунд Менеджмент» начал в такт с властями США агрессивно обваливать «Дойче Банк».

При чем здесь Сорос? Но ведь демонстрантов «за украинскую и сирийскую свободу против Путина» к забору резиденции бундесканцлера зарядило общественное движение за гражданские права «Авааз» — важнейший инструмент реализации политического влияния в обойме Джорджа Сороса. Впрочем, антироссийская кампания для «Авааз» сейчас ведется в фоновом режиме — отсюда и вялый хэппенинг возле резиденции федерального канцлера.

Главное, на что брошены все усилия людей Сороса, — предвыборная кампания в США, точнее — четко выстроенная и артикулированная задача — не допустить избрания Дональда Трампа президентом.

ИА REGNUM первым в России довольно подробно рассказало о стратегии Сороса по созданию «частного электората», управляемого и ориентированного лично на миллиардера — через введение в число избирателей нескольких миллионов непредставленных граждан, которые будут обязаны своим правом голосовать Соросу и только ему лично. Но тогда, полтора месяца назад, детали того, как именно собирается Джордж Сорос реализовывать эту стратегию на ближайших выборах, еще не проявились в полной мере.

Они были четко обозначены буквально через несколько дней после нашей публикации, когда в Лондоне соросовский политический флагман, движение «Авааз», презентовало программу «Октябрьский сюрприз, который положит конец Трампу».

Цель проекта — мобилизовать более 8 миллионов в основном незарегистрированных в консульствах американцев, проживающих за рубежом, чтобы голосовать на выборах в США — и голосовать именно за Хиллари Клинтон.

Поскольку агитация на выборах за любую из сторон для зарегистрированных американских благотворительных организаций (а движение «Авааз» зарегистрировано именно как благотворительное) запрещена американским законом, пресс-секретарь движения неустанно официально отрицает какую-либо связь с кампанией Хиллари.

Впрочем, официальная наглядная агитация движения оставляет крайне мало места для фантазий о том, против кого направлена кампания «Октябрьский сюрприз, который положит конец Трампу».

В своей программе приватизации зарубежного избирателя «Авааз» ссылается на новое исследование Оксфордского университета, которое предполагает, что «[именно] зарубежные избиратели Америки … могут решить исход борьбы за пост президента США в 2016 году».

Потенциальные 8 миллионов избирателей по всему миру, пишут исследователи из Оксфорда, «составляют электорат, равный 14-му по численности штату США». При этом только 12% американцев за границей были зарегистрированы для голосования в 2012 году, и основная причина, почему они не голосуют, — это «сложный процесс зарегистрироваться в качестве избирателя из-за рубежа, и многие американцы просто не могут, ленятся или не успевают это сделать».

Программа «Авааз» дает им для регистрации простой и удобный, подготовленный инструментарий, в котором, по чистой случайности, пунктиром уже вписано имя победителя — Хиллари Клинтон.

Ставка на экспатов людьми Сороса социологически очень точно выверена.

Уехавший из США в Европу американец, как правило, более образован, более космополитичен и вообще более «глобален» (цитирую бумаги «Авааз»), чем средний гражданин Америки из глубинки Айдахо или Оклахомы. В той же Великобритании 56% американцев-экспатов имеют степень магистра и явно не грузовики водят.

Идеальный избиратель Хиллари, — даже без облака антитрамповской агитации, которую скармливают ему вместе с удобным инструментом для регистрации на выборах «благотворители» Сороса.

Штаб демократов хорошо помнит президентские выборы 2000-го. В том году зарубежные избирательные бюллетени могли остановить Джорджа Буша на пороге Белого Дома, когда пересчет голосов во Флориде был остановлен Верховным судом.

Если бы на тех выборах было принято решение на основе зарубежных бюллетеней, прибывших уже после 26 ноября — срока официального окончания пересчета голосов — Альберт Гор выиграл бы в штате Флорида, а с ним и президентские выборы, с гандикапом в 205 голосов.

Но тогда у демократов не было такого ценного спонсора, как Джордж Сорос, а у того не было такого ценного инструмента, как движение «Авааз» и его точки активности по всему миру.

Очень любопытный вопрос — а что же попросит Джордж Сорос у президента-демократа Хиллари Клинтон, если именно его личные, «приватизированные» голоса, добытые из ничего «аваазовцами», приведут ее в Овальный кабинет — пока несколько преждевременен.

Демократы в ходе избирательной кампании буквально с фонарями ищут, что общего между Трампом и Путиным.

Думаю, мы можем им подсказать — Джордж Сорос, его ненависть к обоим и его проекты противодействия каждому из них, объединенные организацией «Авааз» с зоной политической активности по всему миру.

На этом можно было бы окончить материал, если бы сегодня не поступило сообщение, что группа сургутян обратилась с петицией к главе Сургута Вадиму Шувалову.

«Мы уверены в том, что в Сургуте много тех, кто увлекается такими дисциплинами как скейт, BMX, роллеры, паркур. И мы все хотим заниматься этим не три месяца лета, а круглогодично. Поэтому мы обращаемся к главе города Сургута Вадиму Шувалову с просьбой предоставить нам площадку, чтобы все желающие могли свободно заниматься и обучаться весь год», — пишут авторы петиции, напоминая, что данные дисциплины включены в олимпийскую программу.

Милая, хорошая инициатива. Вот только размещена петиция… на сайте avaaz.org. Сургутские паркурщики и роллеры, вы уверены, что не ошиблись адресом?