



Зайцев Сергей Фёдорович Кисляков Н.И. Юный Ломоносов на пути в Москву

«Универсальный человек» (homouniversalis) — суть этого ученого. Физик, химик, астроном, географ, металлург, геолог, поэт, филолог, художник, историк, генеалог… Открыл наличие атмосферы у Венеры. Его молекулярно-кинетическая теория тепла предвосхитила многие фундаментальные законы термодинамики. Первый русский ученый-естествоиспытатель мирового уровня, создатель российской науки и Московского университета. Он прожил недолгую жизнь — 54 года, но сумел сделать столько, что хватило бы на десять жизней.

Конечно, это Михаил Ломоносов — самородок из архангельской деревни, пешком пришедший за знаниями в Москву. Крестьянский сын, ставший первым российским академиком. Мечтал о том, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать», и сумел этого добиться.

Все знают о чертежах летательных аппаратов Леонардо да Винчи, но независимо от его работ, обнаруженных много позже, Ломоносов разработал прототип вертолёта — летательный аппарат вертикального взлёта с двумя винтами для подъема метеоприборов.

305 лет назад, 19 ноября 1711 года Михайло Ломоносов увидел свет. Грамоте выучился у местного дьячка, много читал. А выходя с отцом в море, начал задумываться об устройстве мира — холоде и тепле, северном сиянии, свойствах морского льда. Природная пытливость ума толкала к знаниям, к ученью. Не остановили трудности — дошел-таки до Москвы, поступил в 1731 году в Славяно-греко-латинскую Академию. А спустя 24 года основал Московский университет, для которого составилпервоначальный проект.

Иван Федоров. Императрица Екатерина II у Михаила Васильевича Ломоносова

Если посмотреть биографию Ломоносова, то легко заметить, что практически каждый год он что-то открывал, изобретал, создавал, основывал, избирался в академии зарубежных стран, учился за границей и даже был обманом «забрит» в рекруты под Дюссельдорфом по дороге в Россию, бежал и сумел морем через порт Любека вернуться на родину. А еще выучил несколько языков — немецкий, французский и итальянский, занимался фехтованием, рисованием и танцами. Непостижимо, как на все это хватило его недолгой жизни!

Главная заслуга Ломоносова — создание российской науки. Он основал первую в России научно-исследовательскую и учебную химическую лабораторию, первым в истории читал курс лекций по физической химии, бился за создание университета в Москве и занимался устройством Академической гимназии.

«Учёные люди, — убеждал Ломоносов, —нужны для Сибири, для горных дел, фабрик, сохранения народа, архитектуры, правосудия, исправления нравов, купечества, единства чистые веры, земледельства и предзнания погод, военного дела, хода севером и сообщения с ориентом (востоком)».

Чего стоит его борьба с немецкой партией в Академии в период правления Анны Иоановны, известного засильем иностранцев в государственном аппарате, науке и образовании! И ведь победил, создал российскую науку! Об этом нужно помнить и не идти вспять, в Болонский процесс, слепо копируя западные модели.

Фёдор Алексеев. Здание Московского университета (слева) у Воскресенских ворот на Красной площади. 1802

«Он создал первый университет, — сказал о Ломоносове другой великий россиянин — Александр Пушкин. — Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

«Дальнобойность ума» Ломоносова, его энциклопедизм выросли из понимания им единства природы, лежащего в основе всего многообразия явлений. Сегодня, когда особенно очевидны успехи на стыке наук, Ломоносов как никогда современен. Он не факт прошлого, а наше настоящее и будущее.

Настоящее, кстати, в буквальном смысле слова — МГУ носит имя Ломоносова, там же с 2009 года работает суперкомпьютер «Ломоносов», относящийся к уникальным системам высшего диапазона производительности. Сам ученый по своей производительности был своего рода суперкомпьютером — человеком, объявшим «и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье». А совсем недавно, весной 2016 года с космодрома «Восточный» запущен университетский исследовательский спутник «Ломоносов». Великий ученый космического масштаба как бы вырвался в космос, за пределы Земли.