«C 1988 года я был в эпицентре национального движения. Я стал свидетелем того, как впоследствии это движение было извращено. В результате развитие нашей страны и народа застопорилось… Я думал, что ради процветания моей страны и народа, ставя под угрозу свою жизнь, должен взять оружие и пойти в парламент в ходе заседания с правительством и путем давления вынудить премьер-министра подать в отставку и уйти из политики, создав тем самым возможности для формирования свободной политической атмосферы». Это выдержка из показаний Наири Унаняна, возглавляемая которым вооруженная банда в этот день 1999 года ворвалась в зал заседаний парламента Армении и убила премьер-министра страны Вазгена Саркисяна, спикера парламента Карена Демирчяна и еще шесть членов парламента и правительства. Давления на убитых оказано не было, все они погибли в первые секунды захвата.

azatutyun.am Монумент памяти погибшим 27 октября

armenialiberty.org Наири Грачаевич Унанян

Продолжая удерживать в здании парламента заложников в количестве 91 человек — депутатов и журналистов, захватчики выдвигали сумбурные требования, Унанян звонил своим бывшим соратникам по партии (некогда состоял в АРФ «Дашнакцутюн») и предлагал включиться в борьбу за спасение страны и т.д. На следующий день, после долгих переговоров с руководителем аппарата президента Алексаном Арутюняном и самим президентом Робертом Кочаряном, захватчики сложили оружие и сдались властям.

Расстрел

Спустя четыре года суд над ними завершился. По обвинению в измене родине, в терроризме и убийствах шесть из семи членов банды получили пожизненный срок, один — 14 лет. По официальной версии брат Унаняна сошел с ума в заключении, двое членов банды покончили жизнь самоубийством, один — скоропостижно скончался в 2010 году. Другие продолжают пребывать в заключении до сих пор. Отделенное от дела захватчиков следствие по выявлению возможных заказчиков данного террористического акта результатов не дало. Дело было закрыто, по версии следствия, Унанян и его банда действовали по собственной инициативе, заказчиков акта выявлено не было.

В результате этого безумного и бессмысленного акта в Армении сложилась крайне напряженная обстановка. Убитый премьер Вазген Саркисян пользовался серьезной поддержкой в силовых структурах, а спикер Карен Демирчян (14 лет возглавлял ЦК КП Армянской ССР) — популярностью в обществе. Это позволило сформированному ими блоку «Единство» победить на парламентских выборах весной того же года и сформировать правительство, глава которого заявлял о своих серьезных намерениях по коренному преобразованию политического и экономического уклада республики.

Роберт Седракович Кочарян

На фоне этого серьезного тандема приглашенный в Армению экс-президентом Левоном Тер-Петросяном из Нагорного Карабаха действующий президент, в свою очередь хоть и обладал авторитетом в армии и в политическом закулисье, но не перевешивал авторитет убитых 27 октября. Руководивший страной неполных два года Кочарян пока еще не успел сформировать собственную доверенную базу среди олигархии и административного аппарата. В результате первые месяцы после теракта политическую систему Армении лихорадило, правительства менялись одно за другим.

Роберта Кочаряна в обществе и в кругу погибших обвиняли в организации парламентского теракта. Логика обвинений была проста — после убийства Саркисяна и Демирчяна Кочарян остался единственной политически видной фигурой в Армении. Однако Кочарян переиграл ситуацию. Длившиеся четыре года следствие и суд дали ему временную фору для укрепления своих позиций в административном госаппарате, олигархии и армии.

hetq.am Армянский парламент

В своих докладных записках в Госдеп данную тему затрагивал и тогдашний американский посол в Ереване Джон Ордуэй. «Несмотря на отсутствие конкретных доказательств, родственники погибших и оппозиционные лидеры в большинстве своем обвиняют Кочаряна в личном контроле над судебным процессом, сокрытии официальной информации по этому делу в целях укрепления собственных политических позиций», — приводило депешу посла Wikileaks.

Никаких доказательств не получили и иные версии мотивов возможных организаторов — турецкий след, американский след, российский след и карабахская тематика. В 2000 году гуляющих по ереванским кухням и по СМИ версий было предостаточно. Но тогда мало кто представлял, что в результате и по итогам теракта в парламенте Армении 27 октября 1999 года самыми крупными фигурами в политике Армении на ближайшие, как минимум, 17 лет станут Роберт Кочарян и его ближайший соратник по карабахской войне Серж Саргсян.