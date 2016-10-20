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Личный джет китайского миллиардера Вань Цзяньлиня, 61-летнего председателя «Чайна Далянь Ванда Гроуп», бурно растущей компании по управлению коммерческой недвижимостью, приземлился в калифорнийском аэропорту «Ван Найс» вечером минувшей пятницы.

Даже вездесущим репортерам светской хроники Лос-Анджелеса неизвестно, пересекся ли мистер Вань в «Ван Найс», — аэропорту, облюбованном голливудскими звездами, — с кем-то из кинознаменитостей.

Впрочем, им теперь придется встречаться часто. Очень часто, и встречаться на территории мистера Ваня в Китае.

Ведь мистер Вань привез голливудским студиям «предложение, от которого нельзя отказаться» — сродни тому предложению, которое привез Том Хейген, consigliere (советник) дона Корлеоне, магнату киноиндустрии Джеку Вольцу.

«Чайна Далянь Ванда Гроуп» стремится превратиться в глобального игрока в индустрии развлечений, и в понедельник вечером мистер Вань на гала-вечере в Лос-Анджелесском Музее искусств представил «Циндао Муви Метрополис» — крупнейшую в мире площадку для производства видеоконтента — строительство которой в восточной части Китая «Ванда Гроуп» завершает в самое ближайшее время.

Проект «Циндао Муви Метрополис», с бюджетом строительства и оснащения в $8,2 млрд, был разработан знаменитым бюро «Пайнвуд Гроуп», британским лидером проектирования студийных пространств.

Проект располагается на площади 1 650 000 квадратных метров и состоит из 35 павильонов и студий, среди которых самый большой в мире крытый съемочный павильон — на 100 000 квадратных футов. Он будет почти в два раза больше нынешнего крупнейшего съемочного павильона, собственного павильона «Пайнвуд» в Лондоне.

Но главное — то самое «предложение, от которого нельзя отказаться», — мистер Вань объявил о фантастической (цитируем голливудских репортеров) скидке в 40% на все производственные затраты для кино‑ и телепроектов, которые переориентируются в Циндао.

Схема субсидирования, которая будет совместно финансироваться региональным правительством провинции Шаньдун и «Ванда Гроуп», превратит Китай в течение одной ночи в самое финансово привлекательное место в мире для съемок крупнобюджетных проектов.

И это не просто планы — уже объявлено о переносе съемок нескольких мегапроектов из Лос-Анджелеса на площадки «Циндао Муви Метрополис».

Первым проектом, упорхнувшим из Голливуда, станет продолжение блокбастера «Тихоокеанский рубеж» — фильм «Тихоокеанский рубеж: водоворот» в 2018 году. Съемочная группа прибывает на площадку в Циндао уже в ближайшие недели.

Скидки и производственные стимулы являются известной чертой мировой киноиндустрии. Студии и региональные власти широко используют этот инструмент, чтобы привлечь производственную активность и отобрать у конкурирующих территорий рекламные преимущества кино‑ и телепроизводства.

Но такие субсидии и скидки, как правило, финансируются куда скромнее и только за счет региональных органов власти — никогда еще в истории Голливуда частное предприятие не предлагало совместно с властями собственную программу поощрения производства.

И никогда речь не шла о 40%-ной скидке на производство для фильмов с бюджетом в сотни миллионов долларов.

Свою экспансию в шоу-бизнес «Ванда Гроуп» начала еще четыре года назад довольно традиционным образом для китайских инвесторов, когда приобрела сеть кинотеатров «ЭйЭмСи Энтертайтмент». Но уже в январе этого года был сделан неожиданный ход — за $3,5 млрд мистер Вань купил у киномагната Томаса Тулла свою первую киностудию, «Легендэри Энтертайтмент».

«Бэтмен: Начало», «Возвращение Супермена», «300 спартанцев», «Тёмный рыцарь» и еще десятки мегахитов — все это «Легендэри».

И вот теперь мистер Вань изнутри знает, как устроен прокат; знает, как устроено производство — и, опираясь на это знание, готов предложить студиям лучшие в мире условия для съемок у себя в Циндао.

Было бы ошибкой сказать, что все в Америке рады приезду мистера Ваня.

В прошлом месяце 16 конгрессменов направили письмо главе американской Счетной палаты (в США она называется Government Accountability Office, или GAO), призывая палату пересмотреть процесс допуска иностранных инвестиций в стратегические отрасли США.

Конкретнее — рассмотреть вопрос о необходимости включения в систему контроля инвестиций в шоу-бизнес и медиаактивы.

Открыто называя мистера Ваня в своем письме как один из таких примеров, законодатели предположили, что «китайские приобретения компаний шоу-бизнеса могут нести риски влияния внешней пропаганды на США».

Опасения американских законодателей имеют под собой почву.

В конце сентября «Ванда Гроуп» объявила о софинансировании съемочных проектов с компанией «Сони Пикчерс Энтертайтмент».

Мистер Вань также заявил в интервью в том же сентябре, что он намерен инвестировать в съемки всех пяти крупнейших американских студий — седьмая ему уже принадлежит.

По неофициальным пока сообщениям, «Ванда Гроуп» ведет также предварительные переговоры по приобретению «Дик Кларк Продакшн», компании — строителя премий «Золотой глобус», «Америкэн Мьюзик Авардс» и «Биллборд Мьюзик Авардс».

С покупкой «Дик Кларк Продакшн» мистер Вань будет контролировать продюсинг фильмов и телесериалов на своей студии «Легендэри Энтертайтмент», их производство на своей съемочной мегафабрике в Циндао, прокат этих фильмов в своих кинотеатрах «ЭйЭмСи Энтертайтмент» и вручать этим фильмам и их актерам, музыкантам и режиссерам награды своих премий «Золотой глобус» и «Америкэн Мьюзик Авардс».

Право же, о чем тут беспокоиться американским конгрессменам?