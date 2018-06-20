Что произошло

18 октября в украинских СМИ появилась неожиданная новость: указом президента Украины №467/2016 от 17 октября на Украину запрещено переводить деньги через все действующие российские системы переводов: «Колибри» (Сбербанк), «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк). Как выяснилось позже, соответствующий указ президента вводит в действие решение Совета национальной безопасности Украины от 16 сентября 2016 года «О применении персональных, специальных экономических и других специальных ограничительных мер (санкций)». Юридические лица-собственники платёжных систем были включены в список, в который, кроме них, попали ещё свыше 160 компаний. Всего же санкции указа Порошенко распространяются более чем на 260 организаций: от оборонных предприятий РФ до благотворительных фондов, отсылающих помощь жителям Донбасса.

Уже 19 октября Нацбанк Украины разослал соответствующие уведомления банковским учреждениям Украины с предписанием прекратить работу с указанными платёжными системами. Вместе с тем, циркуляр НБУ установил порядок такого прекращения сотрудничества. В частности разъяснил, какие переводы, пришедшиеся на начало этой недели, банки могут выдать адресатам. Дело в том, что в некоторых банках Украины об указе были осведомлены уже 17 октября и прекратили выдавать переводы до прояснения ситуации.

Нынешнее решение, как оказалось, отложенное. Ещё в 2014 году, в соответствии с решением НБУ, все платёжные системы на Украине обязали пройти процедуру перерегистрации. Ни одной из российских систем этого сделать не удалось, поэтому уже 2 года назад они оказались в подвешенном состоянии. С одной стороны, регулятор не препятствовал их работе. С другой — развивать действующие системы или завести новые российские финансовые структуры не могли.

Представители российских платёжных систем заявили, что готовы к ответным действиям. По их словам, они собираются добиваться запрета отправки денежных переводов на Украину, осуществляемых международными системами (Western Union, MoneyGram), с целью принудить Киев к заключению партнёрских соглашений.

Переводы и экономика

Украина — страна-реципиент частных денежных переводов: в неё через различные системы переводов поступает гораздо больше средств, чем выводится из неё. Скажем, в 2015 году только из России на Украину был перечислен эквивалент 1,2 млрд долл, в обратном направлении ушло только 150 млн (во все страны — 230 млн). За январь-июнь 2016 года через различные системы переводов на Украину поступили денежные средства в эквиваленте 1,7 млрд долл. При этом большая их часть (1,2 млрд) — из России. Как отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, структура денежных переводов по платёжным системам выглядит так:

— Western Union 36%

— Золотая Корона 27%

— MoneyGram 16%

— Юнистрим 10%

— Блиц 4%

— Лидер 3%

— прочие 4% (платежные системы из Азербайджана, Грузии, Китая и т.д.)

Таким образом, под запрет суммарно попало примерно 44−46% всего рынка (стоит отметить, что по иным оценкам доля российских систем была даже большей — до 60%).

Причем, речь идёт не только об обычном бытовом неудобстве, ежегодно изобретаемом украинской властью (например, 2014 — прекращение ж/д сообщения с Крымом, 2015 — запрет прямых авиаперелётов между Россией и Украиной). Денежные переводы трудовых мигрантов своим родственникам на Украине — важнейший элемент её экономики. «Трудовые мигранты являются крупнейшим инвестором в экономику Украины. Как показывают результаты исследования, частные денежные трансферты украинских трудовых мигрантов в Украине составляют больший процент ВВП, чем прямые иностранные инвестиции и официальная помощь в целях развития вместе взятые», — такую оценку дал глава представительства Международной организации по миграции Манфред Профази во время миграционного форума в Киеве в феврале этого года. В своей оценке он опирается на прошлогодние результаты, когда на Украину перевели эквивалент 2,8 млрд долл — 6,45% ВВП. И хотя в прошлом суммы были более значительными (9,3 млрд долл в 2013 году, 7,6 млрд в 2014-м), оценка всё равно остаётся справедливой.

В 2016 году, судя по первым 6 месяцам, общая сумма может перевалить за 3 млрд долларов. Вернее — могла перевалить, поскольку теперь никто не возьмётся прогнозировать, какой способ предпочтут украинские гастарбайтеры в РФ.

«Это очень сильное потрясение для рынка. Через эти системы на Украину поступали сотни миллионов долларов в год, в основном, из России. Конечно, в коридоре «Россия — Украина» работают и западные системы, но сеть их агентов менее развита. В I полугодии 2016 года через российские платежные системы срочных переводов в Украину поступило 44% (свыше 526 млн долл) от всего трафика входящих срочных переводов, а из Украины было отправлено 65% (почти 110 млн долл) от исходящих переводов», — поясняет масштабы рынка переводов руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Михаил Рогальский для портала FinClub.

Что теперь будет

В Нацбанке Украины уверены, что пользователи попросту перейдут на пользование другими, западными, системами: «Денежные потоки будут перенаправлены и будут поступать в Украину через другие системы перевода средств, в том числе из России», — уверяет журналистов начальник управления оверсайта платежных систем НБУ Елена Махаева. Однако, как уже отмечалось, этот способ будет действовать ровно до того момента, когда запрещать начнёт уже российская сторона.

Украинские СМИ хором публикуют материалы со способами переводить деньги из РФ на Украину, однако на данный момент ничего нового изобрести не удалось: Western Union и MoneyGram, электронные системы переводов (WebMoney и аналоги), Visa Direct и аналогичный ему сервис MoneySend, открытие текущих счетов и переводы между ними. Однако одни способы более дороги, другие требуют больше времени. В настоящее время полного аналога российским системам переводов для украинцев нет: некоторые из них позволяли делать переводы вообще без уплаты комиссии — в случае, если адресат получал перевод с конвертацией в гривну по курсу системы.

Экономист Александр Кошик считает, что главным эффектом указа Порошенко станет увеличение потока «чёрного нала»: «Своим указом президент запретил самые популярные и недорогие системы. Ими пользовались миллионы украинцев… Существуют европейские и американские системы — Western Union, PayPal. Но они намного дороже и не всегда доступны для украинцев. Гражданам придется идти на различные ухищрения и передавать деньги через знакомых, в итоге увеличится поток «чёрного нала» через границу», — заявил эксперт изданию «Вести-Украина».

С ним согласен экономист Виктор Скаршевский, который указывает на простой факт: если гастарбайтеры пользовались именно российскими системами, значит они были более выгодны и удобны. Следовательно теперь, после запрета, украинцы будут искать альтернативы именно по этим критериям, «…но, скорее всего, этот процесс перейдет в теневые потоки». Мнение эксперта цитирует «Украинский независимый новостной портал».

«В первую очередь это решение ударит по украинским трудовым мигрантам и членам их семей, — перечисляет в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM политолог Василий Стоякин — Во вторую очередь, оно негативно отразится на активности внутреннего рынка и уровне оплат по ЖКХ в западных областях страны. Понесут ущерб и украинские банки, работающие с данными системами — часть мигрантов будет вынуждена в принципе отказаться от переводов и будет отправлять деньги «живьем». В принципе, конечно, отключение российских систем не исключит переводы, но существенно удорожит их (независимо от того, будет ли какая-то реакция с российской стороны или нет — скорее всего будут приняты меры, которые заставят транснациональные сети делиться с российскими). Т. е. , ущерб будет нанесен не так России, как гражданам Украины. Впрочем, это нормальная ситуация для украинских «санкций» — они вводятся, прежде всего, против самой Украины, ее предприятий и ее граждан».

Дело в продолжении политики санкций против России, утверждает в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM Александр Охрименко: «Первоначально СНБО принял решение о санкциях против компаний, которые зарегистрированы в России, а теперь президент своим указом это узаконил. Хотя странно, почему президент сделал это сейчас, когда само решение СНБО о запрете работы российских компаний было принято еще 2 года назад. Тут, скорее всего, смешалось всё. И запреты, как метод политического давления на Россию, и желание угодить американским инвесторам. Теперь на Украине будет два монополиста на рынке частных переводов: Western Union и MoneyGram. Понятно, что монополизм позволит им хорошо заработать на этом».

Отдельно следует отметить, что указ Порошенко оборвал возможность для крымчан переводить средства на Украину, поскольку зарубежных систем переводов на полуострове нет.

В целом эксперты сходятся во мнении, что решение Киева вредит, в первую очередь, самим украинцам и их семьям (шутят, что Порошенко начал вводить санкции против соотечественников). Косвенным обоснованием включения систем переводов в санкционные списки может служить работа некоторых из них в Крыму. Однако не все 6 систем работали на полуострове, значит это может служить максимум поводом.

Бросается в глаза то, что указ Порошенко появился накануне встречи Порошенко, Олланда и Меркель в Берлине, после которой начнутся переговоры в т.н. «нормандском формате». Возможно Порошенко своим указом пытается продемонстрировать европейцам пример решительности. Бьет своих, чтобы чужие боялись.