На днях карательный батальон «Азов» объявил о намерении разрастись до политической партии. Это спецподразделение Национальной гвардии Украины памятно по особо варварской жестокости к гражданскому населению и по нескрываемой нео-нацистской идеологии.

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Интересна была реакция бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, опубликованная в одной из социальных сетей:

«Но самый главный вопрос: кто финансирует столь масштабное партийное строительство нацистов. Это миллиарды гривен. Откуда они берутся в нищей разоренной стране? Ответ парадоксальный: еврейские олигархи финансируют нацистские программы на Украине. Похоже жажда наживы им окончательно отшибла память и мозги».

Азаров бессомненно прав в том, что выкармливающие боевиков-бандеровцев олигархи лишены напрочь памяти, мозгов и совести. Это относится к еврейским олигархам. Это также относится и к украинским и к русским олигархам. Это относится, прежде всего, к самим боевикам «Азова». Однако Азаров неспроста пишет только о евреях. Он забывает рассказать о том, кто именно и сколько дает сейчас «Азову». Азаров странно забывает и о том, что именно «сионистское лобио» в Вашингтоне добилось прекращения всякой американской помощи батальонам. Он не спрашивает, как случилось, что русскоговорящие парни и их украинские собратья пошли в «Азов» убивать мирных жителей Новороссии. Азарову видятся только еврейские олигархи.

Насколько нам известно из открытых источников, замаравший себя прикормом «Азова» Игорь Коломойский переключился вовсе на поддержку Азарова и его группировки. Об этом свидетельствует главная помощница бывшего премьера, известная журналистка и политическая активистка Ксения Шкода. Попавший в опалу и выдворенный за пределы Украины Коломойский не сумел договориться с представителями российской власти, но решил доказать на деле смену курса поддержкой приютившегося в Москве Азарова.

Надо сказать, что Коломойский давно уже дружен с Азаровым. Она оба ходили с оранжевыми шарфиками во время первого Майдана. В период правления Николая Яновича Коломойский добился самых больших финансовых успехов. А вот поддержка второго Майдана обошлась Коломойскому и колоссальными денежными потерями и полной утратой статуса на Украине. Но дружба с Азаровым сохранилась, незвирая на временное нахождение с ним по разные стороны Майдана.

Антисемитские выпады давно уже являются неотъемлемой частью украинской политики. Азаров лично не испытывает никакой неприязни к евреям: он слаженно работал со всеми еврейскими и нееврейскими олигархами Украины. Просто он убежден, что разыгрывать юдофобскую карту сейчас — это беспроигрышно.

Масштабы этого явления на Украине неведомы непосвященному. Помню свое изумление, когда двенадцать лет назад один московский политтехнолог предложил мне выступить с письменным свидетельством о том, что Юлия Тимошенко обратилась ко мне с просьбой помочь ей доказать в Израиле свое еврейство. Предлагал двадцать тысяч долларов за публикацию истории о том, как она якобы обратилась, а я якобы отправил ее в раввинат. Политтехнолог работал тогда на Ющенко и пытался таким странным способом подорвать доверие к Тимошенко.

Шесть лет назад люди Тимошенко пытались уконтропупить Арсения Яценюка, обвинив его в тайном еврействе. Это была целая операция с использованием своих в еврейской общине. Дошло до того, что была выпущена книга об известных евреях Украины с Яценюком самым крупным планом на обложке.

Засим эту тактику взяла на вооружение Партия регионов, в которой Азаров был одним из главным идеологов. Именно эти люди вскормили нациста Тягнибока. Нет, не подумайте, что Азарову нравится идеология жлобствующего грубияна Тягнибока. Но люди подумали и решили: пусть в оппозиции будет сильно представлен Тягнибок; тогда Тимошенко можно посадить, а если на Западе начнут возмущаться, то будем грозить им Тягнибоком. (Примерно как с Жириновским в 1993 году.)

В самые критические дни смуты официально поддерживаемые Партией регионов и Азаровым публикации пугали украинцев тем, что «жена Яценюка приносит на Майдан кошерные пирожки». Один из приближенных Азарова сам мне рассказывал всё в красках и подробностях и гарантировал победу: «Ты увидишь, что народ не пойдет за евреями. Это не против евреев, а просто такая политтехнология».

Эти же люди выдумали легенду о Порошенко как о Вальцмане. В порыве активности они пытались приписать к евреям и Кличко с Тягнибоком. В евреев записывали всех.

Так что не удивил официальный спикер Азарова, известный украинский политолог Юрий Кот, когда поведал о том, что насчитал трехсот евреев среди четырехсот членов Верховной Рады. Вышеупомянутая Ксения Шкода безустально крушит своим словом «жыдов». Не удивила и публикация в официальном органе Азарова под названием «Малоизвестный факт: в 1933 году евреи объявили войну Германии». Откровенно нацистская статья на сайте, призванном бороться с бандеровщиной на Украине. Прямое оправдание нацистов и их политики уничтожения евреев. (Надо сказать, что даже самые откровенные нацисты на Украине стесняются публиковать столь «откровенные» материалы. И надо добавить, что любого русского националиста в России отправили бы за такое в тюрьму безоговорочно.)

Кто-то может вопросить: а не полезно ли было все это с тактической точки зрения? Не стоило ли таким образом дискредитировать бандеровщину, чтобы потом очиститься полностью от фашистской коросты?

Увы, но опыт Николая Азарова указывает ровно на обратное. Взлелеянный окружением Януковича Тягнибок вырос, окреп и сыграл центральную роль в перевороте. Янукович едва ли не расплатился жизнью за это заигрывание с неонацистами.

Подобные ошибки допускали много раз американцы, когда брали в пользование ту или иную радикальную группировку, но подопечные крепли, обретали независимость и оборачивались против хозяев. Заигрывание с террористами и неонацистами не только порочно с моральной точки зрения, но и пагубно для попечителей. Нет, не вылечить Украину от бандеровщины разжиганием ненависти на национальной почве. Можно только заработать себе статью в России. Не публикацию в газете, а интимное ознакомление с уголовным кодексом за решеткой. Однако похоже, что самому Азарову и его содругам совсем «отшибло мозги и память».

Да, крепка нацистская зараза. Она умело проникает и в души тех, кто должен бороться с нацизмом. Только жесткий российский контроль над происходящим может положить конец этой широкой эпидемии.