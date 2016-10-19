Недавно в Калининграде вышла книга под названием «СССР: от «застоя» до развала. Тайные замыслы Горбачёва». Её автор — ветеран Великой Отечественной войны, бывший первый секретарь Калининградского горкома Михаил Павлович Нетреба. Менее через месяц ветеран отметит свой почтенный юбилей и тем необычней история создания книги. Автор стал работать над ней лишь пару лет назад, буквально «прописавшись» в Центре хранения и изучения документов новейшей истории, а также систематизировав свои воспоминания и опыт.

Андрей Выползов ИА REGNUM Автор книги — ветеран Великой Отечественной войны Михаил Павлович Нетреба

Издание вышло мизерным тиражом — всего сто экземпляров. «С пенсии», — признаётся фронтовик. Однако добротный стиль изложения и железная логика фактов «взывают» о том, что бы «Тайные замыслы Горбачёва» прочитало как можно больше людей. Корреспондент ИА REGNUM встретился с автором.

«Зачем нужна перестройка? Да ещё революционная?»

ИА REGNUM : Михаил Павлович, когда вы начали писать книгу?

В 2014 году. Эти два года я провёл в архиве, изучая центральные газеты, различные партийные документы. Надо было переосмыслить свой опыт…

ИА REGNUM : С восхищением смотрю на вас. В 88 лет решиться написать столь серьёзную документальную работу. А по горячим следам не было желания проанализировать развал Советского Союза?

Понимаете, за это время вышло много книг на эту тему, и повторяться было ни к чему. Но по мере того, как я — участник тех событий — читал эти книги, то понял один изъян у всего написанного.

ИА REGNUM : Какой?

До сих пор главным образом анализируются последствия развала Советского Союза, но не оцениваются должным образом причины этой трагедии планетарного масштаба. «Почему это стало возможным?» — задаётся законным вопросом советские граждане и многие авторы. Я в своей книге пытаюсь ответить на этот вопрос. Считаю, что Горбачёв обманул и КПСС, и советский народ из своих личных амбиций, чтобы прослыть «мировым революционером» и войти в состав «семёрки» руководителей главных западных стран. Всё делалось ради личного тщеславия, которое он тщательно скрывал.

ИА REGNUM : Почему так считаете?

Знаете, первая встреча с Горбачёвым произошла ещё в 1983 году, когда он был секретарём ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Мы с коллегами тогда прибыли в Москву на месячные курсы первых секретарей областных центров. А поскольку у Калининграда было 110 подшефных хозяйств, то я с большим интересом отнёсся к речи Горбачёва. Но после его выступлениями мы, обсуждая неформально с коллегами, заметили у Горбачёва определённые психологические особенности.

ИА REGNUM : Что именно?

Его выступление, посвящённое разработке продовольственной программы СССР, состояло из двух частей. В первый час он критиковал всё и вся в сельскохозяйственной сфере. Мы рассчитали, что после перерыва он скажет, в каком направлении надо двигаться дальше, как исправлять ситуацию. Но во второй части он прошёлся уже по нам — первым секретарям. И вновь ни словом не обмолвился, как развивать сельское хозяйство. Для нас в то доперестроечное время такой подход вызвал большое разочарование. Мы поняли, что Горбачёв критикует ради критики, как будто компенсирует этим свои психологические недостатки. Так потом и случилось. Горбачёв инициировал огульную критику уже всего советского строя, без малейшей попытки предложить пути решения.

ИА REGNUM : Но он же, как раз, предлагал пути решения — гуманный демократический социализм путём гласности, демократии…

Это был благородный предлог, не более. Под предлогом — «больше социализма» — Горбачёв развалил, прежде всего, политическую систему СССР, в которой КПСС занимала руководящую роль, переведя страну в президентское правление, а экономику — из социалистической в капиталистическую. Ведь сейчас мало кто помнит и знает предысторию первых действий Горбачёва. Я постарался пошагово описать её в книге. Ведь это была дьявольская хитрость, которую многие коммунисты, к сожалению, сразу не раскусили.

ИА REGNUM : Расскажите, пожалуйста.

Когда Горбачёв стал генеральным секретарём партии, всё шло нормально. На апрельском пленуме КПСС в 1985 году и на 27-м съезде в 1986 году (я был его делегатом) КПСС приняла стратегию, которая заключалась в переходе на интенсивные методы производства и новые принципы управления экономикой, апробированные ещё в восьмой пятилетке. Это т.н. Косыгинская реформа середины 60-х годов, я ей как раз занимался в Калининграде, будучи вторым секретарём Калининградского горкома партии. Так вот, на этом съезде Горбачёв выдвинул неожиданное для всех предложение — вместо ускорения процессам в экономике объявил перестройку, причём, революционную. Когда мы, делегаты, услышали это, то с опасением удивились — зачем нужна перестройка? Да ещё революционная? Мы уже настроились на возрождение Косыгинской реформы и дела пошли неплохо. Поэтому на 27-м съезде замыслы Горбачёва не прошли. Кроме Шеварднадзе, его больше никто не поддержал.

ИА REGNUM : Скажите, а почему в 60-е годы приостановили Косыгинскую реформу?

— Вот почему. В 1969 году произошёл пограничный конфликт на острове Даманский. Когда в ЦК КПСС начали разбираться, то выяснили, что 7 тысяч км границы с Китаем элементарно не обустроено. На Политбюро встал вопрос, где взять деньги? А где они — на предприятиях. Ведь суть реформы состояла в том, что комбинаты, заводы и фабрики отдавали центру положенную прибыль, а остальную часть оставляли себе и по нормативам распределяли её на три фонда — развития производства, материального поощрения и социального развития и жилищного строительства. Благодаря таким мерам, промышленность обеспечила рост на 42% и удвоила прибыль! В Калининградской области таким образом перестроили рыбную промышленность, что она начала обеспечивать прирост продукции без увеличения численности рабочих. Люди начали жить по-человечески. В Калининграде началось строительство ведомственного жилья, зон отдыха для своих работников, а также детсадов и больниц. Предприятия начали творчески подходить к делу. Все производственные предприятия организовали выпуск товаров народного потребления (например, калининградский судостроительный завод «Янтарь» начал выпускать для населения лодки. — ИА REGNUM ). Но длилась это счастье всего одну пятилетку. Помню, уже с 69-го года сняли все деньги с лёгкой промышленности, затем с пищевой, а 1970 году постепенно сократили все фонды и всю прибыль зацентровали. Кстати, китайцы взяли за основу именно нашу реформу и сегодня идут этим путём.

Книга «СССР: от «застоя» до развала. Тайные замыслы Горбачёва»

«Так позорно и закончилась перестройка»

ИА REGNUM : Возвращаясь к перестроечным годам, скажите, почему никто из коммунистов на местах не восстал против антисоветской политики Горбачёва?

В этом вопросе не всё так просто, однозначно. Прежде всего, надо учитывать ту обстановку в стране, в которой началась и проводилась перестройка. Советские люди, вооружившись решениями 27-го съезда КПСС, утвердившего стратегический курс на ускорение развития СССР путём перехода на интенсификацию производства и новые методы управления экономикой на 12-ю пятилетку и до 2000 года, начали претворять их в жизнь. Преодолев временный спад производства экономики в 1981—1982 гг., экономика начала набирать темпы не только в промышленности, производстве товаров народного потребления, но и в строительстве. К 1987 году впервые в Советском Союзе весь прирост производства был обеспечен за счёт производительности труда, без увеличения численности работающих. Это был первый результат из четырёх направлений интенсификации производства.

На таком трудовом фоне в стране авторитет Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачёва возвысился на непререкаемую высоту. Но на январском пленуме ЦК КПСС в 1987 году прозвучали уже совсем другие нотки. В докладе Горбачёва, подготовленном на материалах Записки группы руководящих работников, была дана остро-критичная оценка обстановке в стране и в КПСС, якобы «накопилась критическая масса негативных процессов, которые сыграли трагическую роль в последней четверти XX столетия». В силу этих оценок было принято постановление «О перестройке и новой кадровой политике». На основе этого постановления по указанию ЦК были отправлены «на пенсию» все руководящие работники партийных и советских органов, хозяйственных и общественных организаций старших возрастов вплоть до 1927 года рождения включительно. Независимо от состояния здоровья и опыта.

ИА REGNUM : Вас также отправили на пенсию?

Да. В 1987 году, после празднования Дня Победы, меня вызвал первый секретарь Калининградского обкома Романин и заявил, что мне пора на пенсию и что это указание ЦК. Был отправлен на пенсию председатель облисполкома Василий Андреевич Логинов, назначенный в 1983 году Андроповым, и его два первых зама Вербицкий и Григорьев. В обкоме — Казьмин, опытный секретарь, занимавшийся экономикой. В результате такой кадровой чистки в Советском Союзе за девять месяцев, т. е. к октябрю 1987 года, было заменено до 90% руководящих работников. В основном, это были последние кадры фронтовиков.

ИА REGNUM : Выражаясь современным языком, вас тогда просто «зачистили»…

Но это ещё не всё. На внеочередной XIX партийной конференции в 1988 году по предложению Горбачёва о разделении функций между партийными и советскими органами была радикально реформирована политическая система, действовавшая в СССР. И она начала хромать, давать сбои. Надежда на то, что учреждение в Советском Союзе поста президента поправит положение в стране, не оправдались. Обещание руководителей ЦК о том, что XXVIII съезд КПСС внесёт коррективы в проводимые реформы, оказались обманом. Съезд принял решение о переходе от плановой экономики на рыночные отношения. То есть капиталистические. Обстановка в стране начала резко ухудшаться. Нарастало недовольство людей. На сессии Верховного Совета и съездах народных депутатов СССР зазвучала острая критика в адрес руководства страны, вплоть до отставки президента СССР. На апрельском пленуме ЦК КПСС в 1991 году под воздействием острой критики Горбачёв не выдержал и заявил о своей отставке. Но члены Политбюро ЦК, сторонники Горбачёва во главе с Яковлевым, уговорили Горбачёва и участников пленума снять вопрос об отставке. На июльском пленуме ЦК при обсуждении проекта новой программы КПСС в острой критической обстановке было принято решение о созыве внеочередного съезда КПСС, на котором предполагалось решить, кроме программы, и кадровый вопрос. Но выступление ГКЧП 19 августа 1991 года опередило предстоящие события в партии.

ИА REGNUM : Получается, ГКЧП помешал коммунистам…

Выступление ГКЧП было вынужденным, чтобы сорвать подписание 20 августа нового договора, содержание которого прекращало действие всех структур Союза ССР. А поэтому оказалось плохо скоординированным и потерпело поражение. После разгрома ГКЧП страна Советов начала двигаться по наклонной к своему полному разрушению под воздействием деструктивных сил во главе с Ельциным, который стремился упразднить пост президента СССР и выдворить из кремлёвского кабинета Горбачёва. Так позорно и закончилась перестройка.

Таким образом, можно утверждать, что сопротивление «антисоветской политики» Горбачёва было и немалое, но оно оказалось чрезмерно запоздалым и нерешительным и плохо учитывало опасность внутренней борьбы за власть между Ельциным и Горбачёвым.

После такого политического коллапса в массовом порядке повылазили потомки тех, кто потерпел поражение в 1917 году и 1937 году, а также те, кто был исключён из партии, кто был наказан. В соседней Литве объявились «лесные братья», на Украине — бандеровцы. Вся эта волна, ранее «дремавшая» в части населения, практически перехватила власть.

ИА REGNUM : Из Калининграда как воспринимались события в Литве?

Свидетельствую как очевидец — Литовская ССР за послевоенный период, благодаря ежегодным дотациям из союзного бюджета, практически обустроилась заново. В республике были созданы четыре домостроительных комбината, построены новые посёлки вместо хуторов, которые представляли собой деревянные дома барачного типа. Были также возведены новые микрорайоны в городах и построены новые дороги, которых не было в республике нигде, кроме как в Вильнюсе и Каунасе. Была создана новая промышленность и энергетика. К 1990 году Литовская ССР по доходам на душу населения находилась в первых строчках таблицы среди других союзных республик.

Поэтому, когда Ландсбергис заявлял с трибуны 1-го съезда народных депутатов СССР в 1989 году о «постоянной опасности в вопросах жизненных прав на свою землю», это вызывало у нас справедливое возмущение.

«Послевоенное поколение оказалось не подготовленным к судьбоносным испытаниям»

ИА REGNUM : Михаил Павлович, сегодня на слуху тема «германизации» Калининграда. А в советские годы пруссачество просачивалось?

В 60-е годы работало только «Восточно-прусское землячество» в ФРГ, которое постоянно критиковало нас за то, что Калининград до сих пор затянут колючей проволокой.

ИА REGNUM : А вы как узнавали?

Мы получали соответствующую немецкую прессу. В конечном итоге нас это достало. Ведь к 65-му году было практически завершено создание народно-хозяйственного комплекса. В 1966 году Калининградскую область наградили орденом Ленина, а в 1971 году — орденом Трудового Красного замени. За восьмую пятилетку на 42% увеличили общий объём производства. В общем, мы обратились в Москву и с согласия ЦК пригласили в Калининград корреспондента из ФРГ. В итоге в 74-м году в «Шпигеле» вышла статья с цветными снимками Калининграда. Но журналист и тут покритиковал, дескать, Ленинский и Московский проспекты построены как взлётные полосы. А также поместил снимок калининградца с наколками. Но главное — они не могли подтвердить ту клевету, что создавалась о Калининграде на Западе. Что он до сих пор разрушен и т.д.

ИА REGNUM : «Германизаторы» сетуют на то, что калининградские власти не сохранили старый город, снеся к чёртовой матери сотни красивых домов Кёнигсберга…

Знаете, никто в те годы не рубил сплеча. Скажу вам, что первый генеральный план Калининграда предусматривал восстановления лишь той части города, которая была за пределами Литовского вала. Та часть города была с хорошей планировкой и прочными зданиями, хотя и полуразрушенными. По центральной части города никакого решения не было. Мы действительно решили разобраться, что собой представляет старый город. Возможно его восстановить или нет. И предложения восстановить были. Но когда стали смотреть конкретно — по домам, по улицам — то поняли, что воссоздать город в старом виде нельзя. Была неизвестна несущая способность большинства зданий. Перекрытия стен были, в основном, из дерева, что по нормам безопасности исключало надстройку. Пожар от бомбёжек английской авиации полностью выжег кварталы, дома в которых слишком плотно примыкали друг к другу. Поэтому решили восстанавливать только здания поздней постройки, а на развалинах возводить новые дома.

ИА REGNUM : С высоты прожитых лет дайте наказ новому поколению.

Надо признать, что послевоенное поколение не смогло сохранить страну Советов. Это поколение оказалось не подготовленным к тяжёлым испытаниям, можно сказать — судьбоносным. Не смогло по внутренним качествам подняться выше поколения своих отцов. Но природа, повинуясь «закону волн», должна выплеснуть на поверхность талантливое поколение, которое возродит Россию. И я вижу, что ребята такие уже есть. Их задача — подвергать всё сомнению, критическому осмыслению и действовать с учётом здравого смысла и по справедливости.