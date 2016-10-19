Приватизация

Представитель президента Украины в Кабмине и известный польский «реформатор» Лешек Бальцерович во время общения с журналистами намекнул, что в провале года «большой» приватизации есть вина Фонда госимущества: «Надо сказать, почему так [произошло — Ред.]. Есть, скажем, Фонд имущества, где более 2 тыс. людей и нет приватизации. Нужно, чтобы они сделали выводы из этого. Украине нужно много всего сделать, чтобы устранить препятствия и пойти вперед». Также по его словам Украине остаётся всего год (2017-й) на то, чтобы провести реформы, поскольку 2018-й будет предвыборным.

Пресс-служба Фонда государственного имущества Украины сообщает, что на декабрь 2016 года все-таки назначена продажа пакетов акций 4-х облэнерго: 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго», 65% «Харьковоблэнерго» и 51% «Тернопольоблэнерго». Ранее сообщалось, что правительство намерено выставить на продажу 7 пакетов акций. Однако продажа ещё трёх компаний перенесена на более поздний срок. Приватизация облэнерго Запорожской и Черкасской областей состоится зимой 2017 года, а «Центрэнерго» (государственная энергогенерирующая компания, 3 ТЭС общей установленной мощностью 7665 МВт) рассчитывают продать после окончания отопительного сезона.

Затягивание приватизации облэнерго связано с объективным обстоятельством: активы хотят сделать максимально привлекательными для покупателя, а потому ждут от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг утверждения т.н. стимулирующих тарифов (повышающих доходность энергоактива в зависимости от суммы инвестиций, которую вкладывает собственник). Решение об их введении ожидалось ещё в январе этого года, однако не утверждено до сих пор.

На декабрь сдвинулась и приватизация крупнейшего химпредприятия Украины — Одесского припортового завода (конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса, собственный терминал перевалки аммиака), которую ранее планировали на середину октября. Об этом стало известно из заявления главы ФГИУ Игоря Билоуса на пресс-конференции: «Мы готовим конкурсную комиссию на конец этой недели и подаем документы в Кабинет министров на следующей неделе. В первой декаде декабря продаём ОПЗ». С чем связана полуторамесячная отсрочка, глава ведомства не пояснил.

Примечательно, что Порошенко, который ранее называл 2016 год годом большой приватизации, недавно перенёс это определение на ноябрь этого года: «В следующем месяце начнется масштабная приватизация: энергетика, Одесский припортовый завод и другие объекты», — говорил украинский президент во время выступления на экономическом форуме YES в сентябре. Теперь ноябрь откладывается до декабря.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ в последнее время дал интервью нескольким изданиям Украины и России. В одном из них он выступил против продажи ОПЗ: «Моё мнение: Украина не должна продавать этот завод. Я же еще в 2014 — начале 2015 года сказал, когда велась предпродажная подготовка, что есть время, когда продавать, а есть время, когда не продавать. Хороший хозяин сейчас бы не продал. Вы же не пойдете сейчас продавать квартиру, которая сегодня стоит дешево, если, конечно, вам деньги срочно не нужны. Я считаю, что нужно искать другие резервы для наполнения бюджета. Им эти 150 или 200 млн долларов погоды не сделают. Я думаю, что реального покупателя, точнее, реального покупателя-западника, нет. Не видел, не знаю такого. Мы хорошо знаем всех, кто с нами работает на этом рынке, мы общаемся. И я не думаю, что они пойдут за ОПЗ», — сказал бизнесмен журналисту РБК-Украина. При этом он уточняет, что для государства важно не столько то, купит ли завод Фирташ или кто-то другой, а то, какой будет цена удобрений для украинского АПК, поскольку от работы ОПЗ напрямую зависит стоимость российских удобрений на украинском рынке (работает — снижаются, стоит — растут). Размер долга ОПЗ перед своими структурами бизнесмен оценил в 300 млн долл, т. е. в 2 стартовых стоимости предприятия. Таким образом, если даже продажа состоится по сценарию, на который в интервью ONLINE.UA рассчитывает первый заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Игорь Лапин («…Если на торги зайдет шесть компаний — хорошо. Ориентировочно говорят о [том, что в этом случае в результате торгов цена поднимется до] $250 млн. Вот в эту цену я верю»), то правительству придётся отдать всю полученную сумму Фирташу. И даже после этого Украина ещё останется ему должна около 50 млн долл.

19 октября Кабинет министров официально утвердил условия повторной приватизации 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой пакета акций 5,16 млрд гривен (порядка 200 млн). Утвержденная сейчас стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле — тогда продажа не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов. В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что указанная цена является стартовой и окончательную стоимость предприятия покажут торги, а министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что чем ниже будет стартовая цена, тем успешнее могут пройти торги: «Если, к примеру, мы начнем с 2,5 млрд гривен, то можем дойти и до 7 млрд гривен или до 10 млрд».

Такая ситуация в целом характерна для имущества, выставляемого сегодня Украиной на продажу: «На этих шахтах надо либо проводить плановое банкротство, либо же «отсоединить» их долги и куда-то их «поместить». Мы не сможем продать эти шахты. Их можно отдать за гривну, при определенных инвестиционных условиях. А именно, что инвестор приедет, заменит устаревшее оборудование, поставит там новые локомотивы, лифты и т.д. То есть создаст бизнес. Это позволит отказаться от дотирования убыточных шахт из бюджета», — говорит глава ФГИУ в комментарии для hubs.ua о 20 угольных шахтах, который в Фонде надеются продать. Вернее, если пользоваться терминологией Билоуса, скорее сдать в управление в обмен на прекращение финансирования.

Свои сложности возникнут и во время подготовки к приватизации компании «Укрспирт» (компания, владеющая государственными спиртовыми заводами). Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что экс-главный бухгалтер компании задержан по обвинению в растрате 750 млн грн. Предприятия, на которые были перечислены эти средства, оказались фиктивными и пока неясно, удастся ли их вернуть. Ранее Игорь Билоус намеревался продать компанию за 400 млн долларов, однако из-за махинаций главбуха правительство может недосчитаться примерно 7% этой суммы.

Валюта

По состоянию на 18 октября курс основных валют продолжил снижение относительно гривны. Нацбанк Украины установил для доллара курс 25,78 грн (-0,04 грн с прошлой недели), для евро — 28,34 грн (-0,48 грн). И даже российский рубль немного просел — до 0,408 грн (-0,005 грн). На межбанке за неделю доллар упал на 0,2 грн в покупке и продаже (25,61−25,65 грн/долл), на «чёрном рынке» доллар потерял меньше — примерно 0,07−0,1 грн (26,0−26−07 грн/долл).

Аналитики отмечают, что даже активная скупка доллара Нацбанком (более 86 млн долл в течение прошлой недели) не оказала существенного влияния на курс американской валюты относительно гривны — он продолжал плавно снижаться все эти дни, что указывает на ситуативный избыток предложения на валютном рынке. «По нашей оценке, к концу следующей недели стоимость наличного доллара изменится незначительно, а официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, может снизиться до 25,7 грн», — уверяют сотрудники финансовой компании «Альпари» в комментарии изданию «Сегодня».

Нацбанк Украины разработал стратегию валютных интервенций, которой намерен придерживаться в 2016—2020 гг., заявил на брифинге директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко. «Основные задачи, которые мы видим перед валютными интервенциями — это три: накопление международных резервов, слаживание функционирования валютного рынка, поддержание трансмиссии ключевой процентной ставки». В документе прописаны случаи, в которых НБУ прибегает к интервенциям, а также их формы, в зависимости от специфики условий на рынке (валютный аукцион, интервенция по единому курсу, запрос лучшего курса, адресная интервенция).

Судя по активности НБУ в последнюю неделю, интервенций пока не планируется, наоборот, банк пополняет валютные резервы. На начало октября они составляли 15,5 млрд долл, тогда как в июле в Нацбанке прогнозировали 17,2 млрд долларов на конец года. Наращивание резервов на 1,7 млрд долларов за оставшиеся 2,5 месяца маловероятно, однако даже частичное выполнение этого прогноза может снова толкнуть доллар вверх — в случае, если экспортёры не будут поспевать за аппетитами Нацбанка.

МВФ

Экономист Эрик Райнерт, ставший одним из участников Киевского международного экономического форума, призвал Украину пересмотреть свои отношения с МВФ:

«Думаю, что всё больше и больше людей понимают, что модель, которая была предложена Украине, не работает ни в Соединенных Штатах, ни даже в Англии. Так почему она должна работать здесь? Мы пребываем в периоде очень больших идеологических изменений. Ожидание денег из-за рубежа — абсолютно неправильная стратегия…

У меня нет достаточных и детальных знаний о сделках Украины с МВФ, но я думаю, что было бы целесообразно попытаться уменьшить вашу зависимость. Я думаю, из того, что вы можете сделать — привлечь профессионалов, которые бы разобрались с тем, что случилось этим летом в МВФ, когда они признали, что совершили огромную ошибку с Грецией [МВФ была вынуждена признать, что план спасения Греции, предложенный несколько лет назад, не привёл к решению проблем этого государства, несмотря на предоставленные десятки миллиардов долларов — Ред.]…

Очевидно, что Польша — страна, на которую вы равняетесь. Но Польша вступила в ЕС в 2004 году и предельно ясно, что ЕС недоволен тем, что происходит в Польше. Так что нет никаких предпосылок к тому, что перед вами будут ставить такие же условия, как в свое время перед Польшей. Так что да, Польша делает все относительно хорошо, но вы здесь также услышали, что они сожалеют о своей «шоковой терапии», не так ли? [намёк на резкое повышение тарифов на коммунальные услуги как одно из требований МВФ — Ред.]. Но так как они были в ЕС, они получили больше помощи, у них есть экспортные возможности в ЕС, чего вы не имеете, и много других преимуществ. Так что, к сожалению, вы должны забыть о подражании Польше… Вы — большая страна с более чем 40 миллионным населением — очень большой рынок — и вы должны отстроить заново свой собственный внутренний производственный потенциал», — заявил он в интервью изданию «Сегодня».

Сегодня есть хорошая возможность зафиксировать то, что МВФ обещает Украине. Итак, согласно прогнозу аналитиков Фонда, к 2020 году реальная зарплата украинцев вырастет на 17%, реальный ВВП — до 3,5 трлн грн (в 2016 ожидается 2,3 трлн). Инфляция сократится до 5% в год (в 2016 году ожидается 12%), официальное количество безработных — до 8% (сегодня 9,9%), золотовалютные резервы увеличатся до 32 млрд долл. Следует отметить, что во многом этот прогноз опирается на ожидание активизации мировой экономики, следствие чего станет увеличении экспорта (а значит занятости, налоговых отчислений, притока валюты и т.д.), — т. е. на внешние факторы, которые никак не зависят от самой Украины и её правительства. Грубо говоря, Украина может и дальше продолжать деиндустриализацию, но будет в плюсе, если экономическая ситуация в мире потребует больше украинского сырья. Ждать у моря погоды — так это называется и это предлагает МВФ Украине.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире телеканала «112.Украина» заявил, что Киев пока не будет поднимать пенсионный возраст по требованию МВФ. «…на сегодняшний день вопрос повышения пенсионного возраста снят с повестки дня… И очевидно, что правительство не будет никоим образом вносить идей относительно поднятия пенсионного возраста в этом году». Напомним, ранее этот шаг звучал как одно из условий Меморандума МВФ, правительство Украины с самого начала это отрицало, а в МВФ заявили, что давали такую рекомендацию, хотя и не настаивали на ней.

Бензин

Средние цены на топливо на Украине, по данным портала minfin.com.ua после длительного затишья рванули вверх. В частности, А-95 за неделю прибавил сразу 0,26 грн (22,63 грн/л) и А-92 подорожал на 0,27 грн (21,97 грн/л). Сильнее всего разочаровало автомобилистов дизтопливо: +0,28 грн, до 19,73 грн/л.

«На Украине давно укоренились «чёрный» и «серый» рынки. «Серый» мало чем отличается от «чёрного». В одном случае там криминал с самого начала, в другом — просто неуплата розничного акциза. Мы сейчас с этим боремся, пытаемся убедить правительство перевести его в базовый акциз. Вроде все согласны — и комитет ВРУ «за», и Минфин «за», но движения нет. Была проблема с Ассоциацией городов и сел, но мы их убедили, и они теперь с нами. Из-за деятельности «серых» и «черных» трейдеров бюджет недополучает от 5 до 8 миллиардов гривен. Сложно просчитать точную сумму, потому что это трудно отследить», — говорит президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук в комментарии replyua.net. Из его слов можно сделать вывод о том, что рынок почувствовал скорое изменение регулирования сбора акцизов. И те самые миллиарды гривен, о которых сказал Косянчук, теперь «распределяются» на автомобилистов в виде повышения цен на стеллах АЗС.

Следует отметить, что цены будут расти и дальше, а текущий скачок пока фиксирует среднюю ситуацию: часть сетей пока цены не пересматривали, часть — взвинтили сразу на 1 грн/л. В целом же, по мнению экспертов, цены на топливо к концу года вырастут на 4−5%, что связано с ожиданием роста цен на нефть до 60 долл/барр.

«Главная причина подорожания — на прошлой неделе подорожали продукты на европейских площадках. То есть, эти ценовые изменения в опте в Европе конвертируются на украинский рынок где-то порядка 55−65 долл. на тонне… Информационные спекуляции вокруг очередной договоренности о замораживании добычи сырья между РФ и Ираном стали причиной роста цен на нефть. И хотя эти спекуляции ничем не подкреплены, они сделали свое дело — цены на нефть пошли вверх и вслед за ними потянулись цены на нефтепродукты», — добавляет директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин в комментарии для «ПрессОрг24».

Есть и ещё один фактор подорожания, правда, он пока отдалён во времени и зависит от решения правительства и позиции Верховной рады. Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины направило в Кабмин проект закона, предусматривающий обязательное содержание биоэтанола в бензинах (5% объёмных) и биодизеля в ДТ (3% объёмных) с 1 января 2018 года. Если правительство и ВР одобрят законопроект, он может вступить в силу уже с 1 июля 2017 года. Однако сети АЗС конечно же начнут закладывать компенсацию нового расхода в стоимость топлива заранее.

Пока же украинские бензин и дизель имеют добавки не биоэтанола и биодизеля, а авиационного керосина. «Авиационного керосина в Украину импортируется все больше и больше, а ведь авиационный парк у нас не растет. Авиационный керосин импортируется еще и потому, что на него ставка акцизного сбора существенно меньше, чем на дизельное топливо, и из него проще создать что-то похожее на дизельное топливо с помощью специальных добавок и химикатов», — утверждает анонимный эксперт, с которым удалось пообщаться журналисту «Сегодня».

Тарифы

С началом отопительного сезона в регионах Украины предсказуемо начинаются протесты против новых тарифов на коммунальные услуги. Один из таких протестов состоялся в Ивано-Франковске (областной центр на западе Украины). Как сообщает информагентство УНН, его участниками стали около 2 тыс. человек, в основном бюджетники. Однако несмотря на то, что это лишь первая робкая волна общественного недовольства, президент Украины Пётр Порошенко уже успел прореагировать на первые выступления: «Гибридная война — это не только война на фронте, и не только российская пропаганда. Это попытка дестабилизации ситуации внутри общества. В контексте этого кардинально недопустимо, когда для этого используются якобы угрозы введения рынка земли, или земельное рейдерство, или тарифы, к которым причастны все, кто на сегодня занимает популистскую позицию».

Еще одна тенденция нынешнего отопительного сезона — в СМИ появляется информация о том, что жители провинциальных городов страны просят местные власти не подключать тепло в принципе — поскольку счета оплачивать нечем.

Протестующим, а также всем прочим гражданам Украины эксперты советуют готовиться к тому, что нынешние тарифы — не предел. В будущем году стоимость отопления и горячей воды для большинства населения должна вырасти ещё примерно в 1,5 раза, пропорционально подорожанию газа, стоимость которого в будущем сезоне составит примерно 9600 грн за тыс кубометров. Повезёт только тем украинцам, которые получают отопление и тёплую воду, вырабатываемую когенерационными установками или как побочный продукт производства (скажем, жители городов при АЭС, которым отопление сегодня обходится в 6−7 раз дешевле, чем в среднем по стране).

Впрочем, правительство «заботится» о самых незащищённых слоях населения. Кроме субсидий предусмотрены и другие шаги. Так, буквально накануне министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV анонсировал введение рассрочки на оплату услуг ЖКХ, а 19 октября решение уже было принято официально.

«Этот документ… регламентирует условия получения рассрочки, которая предоставляется по заявлению потребителя. Эта рассрочка предусматривает следующие условия: потребитель получает от поставщика услуг счет на оплату в размере 50%, а остальные 50% он заплатит равномерно в апреле-сентябре уже следующего года, до начала нового отопительного периода», — комментирует глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк. Как заявляют в правительстве, документ был разработан с целью снижения финансовой нагрузки на население при оплате коммунальных услуг, в первую очередь централизованного отопления, особенно для тех потребителей, которые не являются получателями субсидий.

Назад в XIX век

Реиндустриализация, необходимость и безальтернативность которой пытался донести украинцам на форуме экономист Эрик Райнерт, иллюстрируется в том числе состоянием сельского хозяйства. Судя по результатам исследования, опубликованного Ассоциацией «Украинский клуб аграрного бизнеса», украинский АПК стремительно разделяется на непересекающиеся между собой части: агрохолдинги, ведущие современное крупнотоварное производство, и крестьянские хозяйства, характерные скорее для доиндустриальной эпохи. Итак, 29,2% сельскохозяйственных домохозяйств на Украине пользуются лошадиной тягой. Какой-либо техникой обеспечены только 17% хозяйств, лишь треть от этих 17% имеют тракторы. 2,3% — комбайны, 4,6% автомобильный транспорт. При этом речь не идёт о каком-то нишевом сегменте производства, в 2015 году домохозяйства обеспечивали 45% валовой продукции сельского хозяйства Украины. Постепенная демеханизация этих хозяйств будет означать их постепенный переход под контроль крупных агрохолдингов, что во многом напоминает практику «огораживания» в средневековой Европе.

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