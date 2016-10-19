Северная Корея провела 9 сентября очередное испытания своего ядерного оружия, наиболее мощное и, по всей видимости, самое успешное на данный момент, есть основания предполагать, что страна не откажется от своих ядерных амбиций, ведь от них зависит сохранение режима, пишет Андрей Ланков в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

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Автор отмечает, что северокорейские лидеры открыто заявляют о том, что будь у Саддама Хуссейна оружие массового поражения, он был бы жив. Пхеньяну также не интересны обещания сотрудничества в области экономики или безопасности, и тому есть веские причины. Так, лидер Ливии Муаммар Каддафи согласился в 2004 году отказаться от своей ядерной программы в обмен на экономические связи, однако впоследствии он был убит мятежниками, которых поддерживали западные державы.

То же самое случилось на Украине, считает автор, которая отказалась в 1994 году от своего ядерного потенциала в обмен на гарантии своей безопасности со стороны России, США и Великобритании. Для руководства КНДР эти примеры являются оправданием их стремления к ядерному оружия, которое одно может предотвратить смену режима.

В таких условиях, считает автор, мировое сообщество, если реальной целью является ядерное разоружение Северной Кореи, не может сделать практически ничего, кроме как осуществить военное вторжение. Переговоры неоднократно срывались, а официальные лица страны понятным образом видят немного энтузиазма в проведении переговоров, которые они рассматривают как подписание себе смертного приговора.

Одной из возможностей является с помощью дипломатии добиться заморозки ядерной программы Северной Кореи, а также купить готовность Пхеньяна остановить процесс разработки этого оружия на какое-то время. Однако в таких условиях оружие и материалы смогут остаться в КНДР. И даже этот несовершенный и спорный компромисс невозможен сейчас, поскольку ни КНДР, ни США не заинтересованы в таких переговорах.

В Вашингтоне и столицах других крупных западных стран выступают за сохранение жесткой линии в отношении страны. Больше всего надежд на одобренные ООН санкции, которые вряд ли приведут к большому успеху.

Прежде всего, ни один санкционный режим не добьется успеха без искренней и безусловной поддержки КНР, на долю которой приходится более 90% северокорейской внешней торговли. Однако несмотря на серьезное недовольство в Пекине относительно поведения Пхеньяна, Китай по-прежнему не стремится присоединяться к санкционному режиму.

В отличие от их американских коллег, китайские аналитики понимают, что незначительное давление не заставит северокорейское руководство пойти на ядерное разоружение. Даже если международные санкции нанесут удар по экономике страны, политики КНДР не сменят своего курса.

В Китае признают, что без жесткого давления на КНДР, такого, целью которого будет не экономический коллапс, а народное восстание, разоружения не добиться. Будучи поставленная в такую ситуацию, северокорейская элита может решить, что отказ от ядерной программы является меньшим риском, чем политические последствия такого кризиса. Однако есть основания полагать, что даже в такой ситуации Пхеньян проигнорирует политические вопросы и продолжит развивать ядерное оружие.

С точки зрения Китая, оказывать такое давление на КНДР рискованно, поскольку оно может привести к падению режима, которое Пекину не нужно. КНР не нужна гражданская война в соседней, обладающей ядерным оружием стране, Пекин не хочет сталкиваться с необходимостью вмешиваться военным и политическим образом, а также выступает против объединения Кореи под эгидой Сеула.

Есть причины относиться скептически к выраженным недавно Вашингтоном надеждам на то, что увеличение численности военного контингента США в регионе, оправданного северокорейской враждебностью, подтолкнет Китай к смене своего отношения к Пхеньяну. Так, недавнее решение США развернуть в Южной Кореи системы ПРО развернуло Китай в противоположную сторону. Теперь в Пекине более склонны к тому, чтобы рассматривать КНДР в качестве стратегического буфера против США.

Таким образом, пришло время — нравится это кому-то или нет — научиться жить с Северной Кореей, обладающей ядерным оружием. В таких условиях международному обществу все равно придется играть определенную роль, продвигая перемены в КНДР, которые её руководство будет воспринимать менее угрожающими. Например, смену курса Ким Чен Ына в сторону «диктатуры развития». Будут также предприниматься попытки разрешить проблему с ядерным оружием с помощью давления и переговоров, однако они вряд ли приведут к какому-либо успеху.