



Александр Горбаруков ИА REGNUM Натовский образец

Новый военком Ренийского района Одесской области, майор А. Можаев в выступлении на сессии Ренийского райсовета заявил, что ренийцы призывного возраста «злостно уклоняются от выполнения воинского долга». Истекает вторая неделя осеннего призыва в ВС Украины, а ворот Ренийского военкомата, по словам военкома, еще не переступил ни один человек ни из города, ни из сел района. Ни один! «Раньше это называлось бунтом», — возмущается майор Можаев, обращаясь к депутатам с просьбой помочь привлечь призывников и сетуя на то, что никто от местной власти не хочет серьезно заниматься проблемой. Пока районные депутаты думают, чем помочь военкому и стоит ли это делать вообще, их коллеги из Верховной рады взялись помогать армии и Министерству обороны с огоньком. 18 октября почти вся повестка дня заседания оказалась заполненной вопросами, связанными с обеспечением ВСУ человеческим ресурсом. На почетном месте — закон о создании единого государственного реестра военнообязанных. Когда он вступит в силу, как полагают его авторы, «бунты», подобные ренийскому, станут невозможными. Если исходить из утверждения президента о том, что у нас нет ни дезертиров, ни тех, кто отказывается служить, необходимость такого реестра можно поставить под сомнение. После слов ренийского военкома оказывается, не все так просто: есть и те, и другие. Вот, государство и хочет получить в свое распоряжение еще одну «дубину», с помощью которой можно будет загонять граждан в рамки, очерченные президентским оптимизмом и расчетами военных.

У государства свои приоритеты в налаживании жизни на местах, у местных жителей — свои. В нормальной стране разрыв между теми и другими должен был бы постепенно сокращаться, в современной Украине он, наоборот, с каждым днем увеличивается. Люди думают о том, как им выживать, Киев волнуют не их насущные проблемы, а война с Россией. Проблем же, на которые давным-давно стоило обратить внимание, и в городе, и в районе, и в области в целом более чем достаточно. С началом осенних холодов в Ренийской районной больнице стали мерзнуть пациенты. В школах города учителя и дети танцуют во время уроков, чтобы согреться. Местная власть закрывает на это глаза. То все силы и средства были брошены на подготовку торжественного собрания с концертом по случаю Дня защитника Отечества, теперь вот придется призывников искать. Собрание провели, красивые слова о патриотизме сказали, в городской библиотеке по этому случаю даже тематическую книжную выставку: «Украина — мать, умей ее защищать!» — устроили. В военкомате работы от этого не прибавилось. Молодежь призывного возраста (от 20 до 27 лет) от службы в армии уклоняется. В прошлые годы дыры удавалось затыкать за счет людей старшего возраста, тех, кому за сорок и даже за пятьдесят. Теперь этот ресурс практически исчерпан. Брать солдат неоткуда, хоть разнарядка на район и на всю Одесскую область невелика: несколько сот человек. В 2015-м было 3000. В этом году больше других должны дать Днепропетровская и Харьковская области, соответственно 1500 и 970 человек.

Призывников и их семьи, кроме всего прочего, сдерживает страх быть обманутыми властью, отпугивает неискренность военного начальства. Генералы и военкомы обещают одно, делают же совсем другое. В Генштабе, например, заверяют, что ни один солдат срочной службы не будет отправлен в зону АТО. Люди не верят, и, надо признать, основания для этого у них есть. Целесообразность седьмой волны мобилизации, о которой наверху долго гадали, объявлять ли ее, или нет, в Министерстве обороны мотивируют тем, что «на фронте» не хватает 14 000 солдат. Призвать планируют 13 908 человек. Совпадение? Вряд ли. Скорее очередная ловушка для доверчивых граждан. «Отношение власти к пенсионерам цинично», — говорит по другому поводу эксперт по вопросам бюджетной политики, бывший депутат ВР Л. Супрун, приводя в пример Пенсионный фонд, анализируя роль правительства и Национального банка в катастрофическом положении, в котором тот сегодня оказался. К людям призывного возраста отношение со стороны власти такое же: потребительское, циничное, не предполагающее ни уважения, ни сострадания к их чаяниям и проблемам. Вот они — люди, — оценивая действия власти не по словам, но по делам ее, отвечают ей взаимностью: «тебе надо Родину защищать — защищай сама!»

П. Порошенко, со своей стороны, тоже уверяет, что воевать в Донбассе срочников никто посылать не будет: в АТО только контрактники, армия — только контрактная! «Главная их (солдат срочной службы — Я.Р.) задача — научиться Родину защищать, стать настоящими защитниками Родины», — уверяет президент, однако, эти его слова, как и многие другие, повисают в воздухе. Доверие к нему и ко всей власти у граждан минимально. Да и кого именно из представителей органов государственного управления слушать, не всегда понятно. Один говорит одно, другой — другое. У начальника Генштаба В. Муженко, к примеру, свой взгляд на проблему срочников на «фронте». Он считает, что 10% их туда попадет, без них не обойтись. У министра обороны С. Полторака свой взгляд на проблему. Он вроде совпадает с президентским, но оставляет лазейки для разных трактовок. «После завершения демобилизации последней очереди (до 30 октября) на фронте, в зоне проведения АТО, на линии соприкосновения не останется ни одного военнослужащего по мобилизации, там нет ни одного солдата срочной службы, там останутся только военнослужащие по контракту», — уверяет генерал. В его словах при этом столько всего намешано, что их при желании можно развернуть, как дышло. Одно только перечисление сразу трех локаций: «фронт», «зона АТО», «линия соприкосновения», — чего стоит, учитывая, что, по сути, речь-то идет об одном и том же пространстве.

С. Полторак в последнее время говорит много, особо налегая на тему реформирования армии. На словах получается складно, на деле — никак. Недавно министр громогласно объявил, что на каждого военнослужащего тратится в год 6 700 долларов. По нашим меркам, очень неплохо. По 550 долларов в месяц! Но это только на бумаге. Вся мощь ВСУ — на бумаге. В реальной жизни армия еле дышит, до относительно удовлетворительного уровня обеспечения и боеспособности ей еще очень далеко. Что же касается тысяч долларов, якобы идущих на солдат, то они — тысячи — существуют, разве что в воображении министра, да в отчетах его ведомства. Общий котел Министерства обороны не распределяется на всех поровну. Одни только поездки министра и генералов за рубеж «съедают» миллионы гривен. А таких поездок с каждым месяцем становится все больше и больше. Вот и сейчас С. Полторак собирается в Швецию и Эстонию, «опыт перенимать». Понятно, что на генерала средств расходуется заметно больше, чем на рядового. А генералов в украинской армии хватает с избытком. По этому показателю мы точно впереди планеты всей. Дела в ВСУ идут все хуже, а генералов становится все больше. Накануне 14 октября Порошенко присвоил новые генеральские звания. Украинцы знают: дети генералов в зону АТО не пойдут, а если пойдут, то, как сын самого главнокомандующего, на дальние подступы, в теплые, уютные квартиры. Их там еще и охранять придется. Алексея Порошенко в Краматорске «берегло» 20 человек!

Сообщение о «бунте» призывников в Ренийском районе никого не удивило. Самых разных «бунтов» местного и не только местного значения на Украине сегодня хоть пруд пруди. Власть предпочитает не обращать на них внимания. Страхи П. Порошенко и его окружения сегодня связаны с сохраняющейся возможностью бунта «добровольцев». На все остальное на Банковой смотрят свысока, не веря в то, что разрозненные «бунтовщики» сумеют объединиться. Протестный общеукраинский «марш на Киев», которым в свое время грозил президенту В. Януковичу оппозиционер, а ныне — генпрокурор Ю. Луценко, в условиях Украины остается куда в большей степени метафорой, чем реальной перспективой.