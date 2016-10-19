На фоне начала операции по освобождению иракского города Мосул, находящегося в руках радикалов из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), все чаще появляются признаки того, что ожесточенное сопротивление исламистов — лишь часть проблем, стоящих перед коалицией, пишет Дэниэл Л. Дэвис для National Interest.

Aa2-2004 Большая мечеть Мосула

Автор отмечает, что еще до начала основной части сражения за Мосул стало очевидно, что политические и дипломатические проблемы, стоящие перед коалицией по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), значительно обострились и могут со временем стать более значительными препятствиями, чем собственно бои внутри города.

Так, ООН и другие гуманитарные организации по-прежнему предупреждают о потенциальной катастрофе для гражданского населения, которое, как ожидается, будет бежать из города на фоне эскалации насилия. По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, на данный момент есть возможность размещения лишь 60 тыс. человек. Организация принимает меры для подготовки объектов для приема в общей сложности 250 тыс. беженцев.

Продуктов питания, однако, у организации хватит только на 220 тыс. человек, тогда как в зависимости от тяжести противостояния «до одного миллиона человек может быть вынуждено покинуть свои дома при худшем развитии сценария… однако для подготовки к худшему сценарию недостаточно финансирования», подчеркнул О'Брайен.

Помимо потенциальной гуманитарной катастрофы, все большее беспокойство вызывают проблемы, возникающие между членами коалиции и другими жителями прилегающих к осажденному городу территорий. Без помощи курдских отрядов пешмерга, наступающих на Мосул с востока, вооруженные силы Ирака вряд ли смогут победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако лидеры курдов не стесняются выступать с заявлениями о том, что какая бы территория ни была освобождена ими, она останется частью Курдистана. Шаг курдов вызвал реакцию премьер-министра страны Хайдара Абади, который предостерег их от таких действий.

Так же важны для победы коалиции шиитские вооруженные формирования, известные как Силы народной мобилизации (СНМ), многие лидеры которых не просто публично заявляли, что не будут работать с вооруженными силами США, но и напрямую выступали за убийство военнослужащих США.

Не стоит забывать, подчеркивает автор, и о разладе между правительствами Ирака и Турции, причиной которому послужило продление срока нахождения турецких сил на территории Ирака. Багдад назвал военнослужащих Анкары оккупантами, тогда как Абади потребовал вывода этих войск.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался идти на такой шаг, к тому же оскорбив главу иракского правительства, заявив, что тот не «на уровне» с Эрдоганом. Турция также требует возможности поучаствовать в освобождении Мосула, от чего Абади отказался, предупредив, что присутствие войск Анкары может грозить «региональной войной».

Тем не менее 17 октября глава Турции выступил с заявлением, которое лишь подлило масла в огонь. Как сообщило информагентство Kurdistan24, президент Эрдоган напомнил о том, что, согласно документу прошлого века, города Киркук и Мосул являются частью Турции. Если обратиться к документу, на который ссылается Эрдоган, оказывается, что он содержит не только Мосул и Киркук, но и Эрбиль. В свою очередь, глава Минобороны Турции Фикри Ышик отметил, что страна выдвинет свои вооруженные силы дальше вглубь территории северной Сирии.

Таким образом, США на сегодняшний день строят свои планы окончания войны с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке на армии Ирака, которую пришлось заново перестраивать после 2014 года, на курдских отрядах пешмерга, которые планируют удерживать столько территории, сколько смогут освободить, шиитских вооруженных формированиях, которые ненавидят представителей вооруженных формирований и мирных жителей из числа суннитов и угрожают убивать военнослужащих США, а также суннитских формированиях, которые по-прежнему не разрешили свои проблемы с шиитским правительством в Багдаде. И, наконец на союзнике по НАТО, который оккупировал территории двух соседних стран и грозится подключиться без приглашения к освобождению Мосула, тогда как премьер-министр Ирака грозит ему войной.

Эти неустойчивый план и взрывоопасная коалиция, созданная для освобождения второго по величине города Ирака от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являются результатом упрямой позиции Вашингтона, который пытается полагаться исключительно на военную силу для принуждения других к своей воле, а также стремится находить простые решения многосторонних проблем. Естественным образом, такой подход приводит лишь к обострению проблем, которые США пытаются решить, а также к ослаблению национальной безопасности США.

Таким образом, заключает автор, США необходимо оставить интервенционистские наклонности и начать применять военную силу более сдержанным образом.

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