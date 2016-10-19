Александр Моисеевич Борода — президент Федерации еврейских общин России, основатель Еврейского музея и центра толерантности — стал гостем передачи ИА REGNUM «Люди России».

Kremlin.ru Александр Борода

О еврейском счастье, детстве с товарищами на улицах, Еврейском музее толерантности, безответной любви, жизни с чистого листа, конце света, сожалениях и еврее Фрейде смотрите в очередном выпуске программы, выходящей еженедельно по средам.