На фоне постоянных заявлений кандидата на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа о планирующихся фальсификациях на выборах все больше опасность того, что сторонники кандидата-республиканца пойдут если не на акты насилия, то в любом случае могут отвергнуть легитимность демократического процесса, пишет Дана Милбэнк в статье для Washington Post.

conservativeoutfitters.com Дональд Трамп

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По словам одного из сторонников Трампа Энн Макомбер, в системе голосования в штате Колорадо был «взлом», с помощью которого теперь голосуют покойники, люди с придуманными адресами, а целые избирательные участки заявляют о большей явке, чем у них зарегистрировано избирателей.

«Если мы проиграем эти выборы, мы не можем доверять больше ничему в США. Мы не суверенны», — добавила она.

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Хотя многие отмахиваются от заявлений Трампа о «краже» голосов и «фальсификации» выборов как от еще одного каприза нарциссически настроенного человека, который знает, что ему почти точно грозит поражение. Однако разговоры о подлоге на выборах носят более зловещий характер и очевидным образом являются попыткой дестабилизировать обстановку после выборов.

В начале августа советник Трампа Роджер Стоун заявил, что идут крупномасштабные фальсификации на выборах», а также заметил, что «если существуют мошенничество с голосами избирателей, эти выборы будет нелегитимны», и в США могут начаться «конституционный кризис, широкомасштабные акции неповиновения, а правительство больше не будет правительством». Он также подчеркнул в интервью консервативному изданию Breitbart, что Трамп должен «дать им понять, что их инаугурация будет риторической… бойней».

Выступая на одном из предвыборных митингов в Колорадо-Спрингс 18 октября, Трамп заявил, что «выборные фальсификации слишком широко распространены», добавив, что эти выборы могут стать тем случаем, когда «США действительно лишатся независимости».

Он также выступил с яростной критикой прессы, которая «создала систему, где возможны фальсификации, а также отравила умы столь многих избирателей». Благодаря заявлению Трампа о том, что не осталось ничего честного — ни в Демократической партии, ни в прессе, ни в опросах общественного мнения, ни даже в выборном процессе — многие сторонники будут готовы объявить нынешние выборы нелегитимными.

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По словам одного из ярых сторонников кандидата-республиканца, выборами все не закончится, «движение только начинается».