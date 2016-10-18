Минувшая неделя в Казахстане выдалась относительно спокойной. Самым тревожным известием стала новость от 11 октября о внезапной простуде президента Нурсултана Назарбаева, из-за которой глава государства был вынужден отменить свои поездки в Азербайджан и в Армению.

akorda.kz Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Главная интрига заключалась в том, что пресс-служба Назарбаева за все годы его президентства, пожалуй, впервые сообщила о болезни лидера нации. В обществе тут же появились досужие разговоры на эту тему. Однако дочь президента, сенатор (депутат верхней палаты парламента — ИА REGNUM ) Дарига Назарбаева слухи развеяла, сообщив, что Нурсултан Абишевич идет на поправку. 14 октября Назарбаев закрыл свой больничный и вернулся к исполнению обязанностей.

Справедливости ради, следует отметить, что кратковременный отпуск президента по причине болезни на жизни страны никак не отразился, как впрочем и на международных отношениях Казахстана. Впрочем, совпадение или нет, но как только стало известно, что Назарбаев не поедет в Баку, в азербайджанских СМИ появились негативные статьи о месторождении Кашаган. В частности, на портале HAQQIN. AZ появилась публикация под заголовком «История блефа стоимостью в 200 млрд долларов», которую дружно перепечатали и другие азербайджанские СМИ.

Между молотом и наковальней

Тревога казахстанской общественности о здоровье президента была вполне понятна, с учетом того, что по аналогичной схеме развивались события в соседнем Узбекистане. Там тоже практически никогда официально не сообщали о болезни президента. И дочь узбекского лидера тоже успокаивала общественность, что Ислам Каримов идет на поправку. Но чем закончилось дело всем известно. В Казахстане, слава Богу, обошлось.

Версий о том, что же, собственно говоря, это было, имеется множество. От банальных «президент тоже человек и имеет право на больничный», до конспирологических — «президент не захотел ехать в Азербайджан и в Армению, поскольку его опять бы втянули в разборки по Карабаху» или что «президент обиделся за то, что Нобелевскую премию мира вручили не ему, а президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу». Какая из этих версий вернее, знают, пожалуй, только в близком окружении казахстанского президента. Остальным же остается только довольствоваться официальными сообщениями.

Между тем, как сообщил вначале недели казахстанский портал 365info со ссылкой на частное «разведагентство» Stratfor, «грядущий транзит власти в Центральной Азии уже меняет расклад сил».

«Центральная Азия не славится крупными политическими изменениями. С момента обретения независимости все пять республик региона успешно сохраняют свои централизованные политические системы. С 1991 года только Киргизия сменила больше двух президентов. Но 2016 год стал временем перемен — скончался Ислам Каримов, это дало почву для размышлений на предмет его преемника. Впрочем, существенные структурные корректировки политических систем Центральной Азии начались до кончины узбекского лидера. В начале 2016 года Туркменистан обнародовал планы дополнить Конституцию, а именно — увеличить срок президентства с 5 до 7 лет и упразднить ограничения на сроки пребывания президентов на данном посту. 14 сентября эти планы были реализованы подписанием соответствующих документов. В Таджикистане на майском общенародном референдуме были приняты такие же изменения Конституции. Даже Киргизия, пережившая две революции и перешедшая к парламентской системе государственного управления в 2010 году, находится в процессе изменения своей Конституции к выгоде правящей партии. Хотя лидеры стран региона проводят мероприятия в рамках реструктуризации, все они делают попытки защитить свою власть перед лицом растущей нестабильности», — говорится в публикации.

Естественно, во всех этих процессах нашли место для России и руки Кремля: «Россия уже реорганизовала свои военные базы в Киргизии и Таджикистане, активизировала сотрудничество в области безопасности с Узбекистаном и Туркменией. Вскоре после кончины Ислама Каримова представители России провели ряд консультаций с Шавкатом Мирзиёевым, ожидая его победы на предстоящих выборах. По мере того, как лидеры региона концентрируют власть в своих руках, Владимир Путин делает то же самое. Все это дает основания предположить, что Кремль может участвовать или даже координировать процессы трансформации, ведущиеся в Центральной Азии», — полагают эксперты Stratfor.

Впрочем, в регионе сосредоточены не только интересы России. Поэтому дали оценку и действиям Китая. «Больше всего Пекин беспокоят вакуум власти и слабые лидеры. Эти факторы могут ухудшить социально-экономическое состояние региона и так создать проблемы Китаю — например, подрывая его экономические интересы в регионе или стимулируя уйгурский экстремизм. Недавний теракт в посольстве КНР в Киргизии подстегнул Китай расширить диапазон принимаемых им в регионе обязательств в части безопасности. Была оказана помощь киргизским силовикам в расследовании акта. Также 27 сентября Пекин объявил, что построит 11 застав на границе Таджикистана и Афганистана. Россия и Китай скорее всего удвоят свои усилия по установлению опеки над регионом. Растущая нестабильность Центральной Азии может усилить сотрудничество России и Китая, так как обе страны привержены идее борьбы с исламистским военизированным подпольем. По мере того, как Китай будет продолжать расширять горизонты своей деятельности в регионе, кроме торговли и инвестиций, Россия будет активней работать над поддержанием своего доминирования. Растущая конкуренция двух держав может усилить внутреннее давление в странах Центральной Азии», — отмечается в статье.

Впрочем, в заключениях экспертов фонда Stratfor нет ничего нового. Фонд — американский, а потому и все его прогнозы и выводы — проамериканские. Не стоит забывать, что у США в центральноазиатском регионе интересы тоже имеются. Причем довольно большие. Неслучайно в начале недели на одном из украинских сайтов появилась аналитическая статья под заголовком «Поставки летального оружия в Украину — политический торг или инструмент сдерживания агрессора?». В этой публикации совершенно серьезно рассматриваются причины, из-за которых Америка не спешит поставить Украине обещанное летальное оружие, которое бы помогло ей «обеспечить безопасность Европы перед лицом заносчивой Московской орды».

«21 сентября 2016 г Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила законопроект H.R. 5094 «О поддержке стабильности и демократии в Украине». В случае законодательного закрепления поддержки Украины это будет иметь стратегические последствия для всего постсоветского пространства и, в целом, для всего «послепутинского» мироустройства. (…) В контексте более широкого влияния на пространство вокруг Украины, законопроект H.R. 5094 предлагает обязать госдепартамент США «разработать и внедрить на практике Стратегию реагирования на дезинформацию и пропаганду Кремля, направленные на русскоязычные районы стран, граничащих с Россией». Стратегия должна предусматривать разработку мер в ответ на российскую пропаганду и дезинформацию, как элементов гибридной войны РФ в Украине, установление партнерских отношений с правительствами стран-партнеров и частным бизнесом для обеспечения телерадиокомпаний, вещающих на районы компактного проживания русскоговорящего населения пограничных с РФ районов, развлекательными программами и новостным контентом. Также надлежит оценить степень влияния РФ на политические партии, финансовые организации, СМИ и т.п., пытающихся склонить общественное мнение в Европе в пользу РФ. Кроме Украины, эти положения Стратегии будут иметь огромное значение также для других сопредельных с РФ стран, таких, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан и других, которые также являются объектами российской пропаганды», — говорится в этой публикации.

Судя по всему, Украина хочет играть в этом процессе не последнюю роль. Если она выйдет из состава СНГ, как о том заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, вряд ли останутся какие-то факторы, способные ее сдержать.

«Участие в СНГ Украине ничего сегодня, по сути, не дает. Уже очевидно, что данная структура находится в состоянии полураспада, экономической, финансовой и политической смерти. Тем более, сейчас обострились отношения даже между Россией и Беларусью, то есть даже Евразийский Союз переживает достаточно тяжелые времена. К тому же страны СНГ не осудили на своих заседаниях агрессию Российской Федерации на территории Украины, не приняли соответствующие постановления, не проголосовали, не обратились к России с требованием вывести войска с украинской территории — из Луганской и Донецкой областей, а также освободить Крым. Ничего этого не было сделано, соответственно, ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Ред.) — это структура, которая совершенно не нужна Украине, более того — порой вредна. Внутри ее ничего добиться нельзя. И без участия в СНГ можно вести двусторонние переговоры с тем же Казахстаном, Беларусью и азиатскими странами. А Армения сегодня вообще превращается в сателлита Российской Федерации, поскольку идет создание единого военного и политического союза», — высказался по этому поводу директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин.

Напомним, что еще в 2014 году, когда Киев только начал размышлять о своем выходе из Содружества, глава Центра стратегического развития стран СНГ Института Европы РАН, профессор Александр Гусев заявил, что, если Украина покинет ряды членов СНГ, Казахстан потеряет около миллиарда евро (69 млрд руб.).

Остается только добавить, что, судя по таким вот заявлениям и публикациям, которые были на этой неделе в казахстанских СМИ, начиная с отчета фонда Stratfor, законопроект H.R. 5094 уже давно претворяется в жизнь.

Подтверждением этому могут служить и данные о госконтрактах США, согласно которым Агентство по международному развитию США (USAID) вложило в белорусские НКО свыше 3 млн долларов (186 млн руб.) на развитие «гражданского общества и демократии». Как сообщается, распределением финансов занимается американская НКО PACT, работающая не только в Белоруссии, но и в Узбекистане, Монголии, Казахстане и т. д.

«То, что США стремятся расшатать ситуацию в странах — союзниках России, — это вполне очевидно. Это касается прежде всего Армении, Белоруссии и Казахстана», — цитирует life.ru слова декана факультета социологии и политологии Александра Шатилова.

«Пора валить?»

Украина фигурировала на этой неделе в казахстанских СМИ не только в связи с планируемым выходом из СНГ. Была и другая — более бытовая — тема. Как сообщило ИА NewTimes. kz, в Павлодаре был арестован гражданин Украины, который нарушил миграционное законодательство, превысив сроки пребывания в стране. На суде мужчина не стал отпираться и признал свою вину полностью.

«В Украине идет гражданская война, в связи с чем он уезжать не хочет. В настоящее время оформляет документы на получение гражданства Казахстана и просит суд не выдворять с территории республики. Постановлением суда задержанный признан виновным в совершении правонарушения с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 5 суток», — сообщили в суде Павлодара.

Нежелание украинского гражданина возвращаться на родину вполне понятно. Особенно с учетом списка наиболее безопасных государств мира за 2015 год, опубликованного на минувшей неделе Всемирным финансовым форумом. В рейтинг, состоящий из 141 страны, Украина не попала. В отличие от Казахстана, который занял 72 место, обогнав при этом… США (73 место). Следует отметить, что при составлении рейтинга учитывался уровень доверия населения к правоохранительным органам, ситуация с преступностью и другие критерии.

Между тем, по мнению директора Института международного и регионального сотрудничества при Казахстанско-немецком университете Булата Султанова, в ближайшем будущем Казахстан может стать центром притяжения для трудовых мигрантов.

«Объединение Центральной и Южной Азий может привести к тому, что весь людской потенциал вышеназванных мною стран может двинуться в северном направлении, то есть к нам. Это все равно, что объединить каналом маленькое озеро с океаном. Естественно, что сосуд с большим объемом вкачает весь свой потенциал в маленький сосуд. Обратите внимание, в Казахстане уже наблюдается приток турецких рабочих, которых из собственной страны выдавили ближневосточные арабы. Значительная часть малого и среднего бизнеса Турции медленно, но верно идет в направлении России и Казахстана. С другой стороны надвигается мощный «поршень» из Китая. А тут еще риск притока человеческих ресурсов из Южной Азии — Афганистана, Пакистана и Индии», — полагает эксперт, рассуждая о вопросах миграции.

В связи с этим, по мнению Султанова, «Казахстану с его небольшим по численности населением и огромной территорией нужно укреплять собственное государство и развивать регионализм в рамках Евразийского экономического союза, а также Центральной Азии».

При этом директор института не отрицает тот факт, что интеллигенция предпочитает эмигрировать из страны.

«Связано это с тем, что в Казахстане наблюдается тенденция создания этнократического государства. Если в России большинство конфликтов между бизнесом и контролирующими органами идут по социальной линии, то в Казахстане у субъектов проверки возникает мнение, что по этнической. Обратите внимание, самые лакомые места в сфере противопожарной, дорожной или финансовой инспекциях заняты в большинстве представителями титульной нации. Этнократия опасна тем, что у представителей нетитульных наций может сложиться стойкое убеждение, что их прессуют из-за не соответствующего разреза глаз. Мысли «пора валить» в Казахстане как раз могут возникать в результате таких тенденций. Нам надо помнить, что мы находимся между Россией и Китаем, которые стали главными конкурентами США и Запада в рамках переконструирования однополярного мира в полицентричное сообщество. Поэтому, конечно, есть опасность вброса извне сценариев, которые могут быть направлены как против Китая, так и против России. Хуже всего — в случае дестабилизации ситуации эти сценарии могут быть использованы деструктивными силами в своих интересах», — предупреждает Султанов.

Казахстанские степи — арена боевых действий

Булат Султанов, говоря о «вбросе извне сценариев», бьет в самую точку. Глядя на информационный шум, который активизировался после того как мнения Москвы и Вашингтона по сирийскому вопросу разошлись, начинаешь понимать, что Казахстан, который де-юре считается наиболее подвергаемым российской пропаганде, стал некой зоной боевых действий, где схлестнулись пропагандисты всех стран и сторон. И украинские СМИ, которые, к слову, пользуются в Казахстане немалой популярностью, в этом играют не последнюю роль. Причем вся их функция сводится к тому, чтобы загребать жар чужими руками. Схема довольно стандартна: перепечатка различных статей и аналитических материалов о том, какого монстра из себя представляет Россия. Естественно, о заслугах Украины в противоборстве с аннексирующим «русским миром» никто скромно не умалчивает.

«Остановить продвижение «русского мира» первой сумела Грузия в 2008 году, а Украина, которая для Российской империи была образующей частью, каждым выстрелом в АТО останавливает идеологию президента РФ Владимира Путина», — с таких слов начинается статья на одном из украинских ресурсов, в которой цитируется мнение профессора грузинского университета Илия Олега Панфилова.

«Украина останавливает «русский мир» и «Российскую империю» каждым своим выстрелом в зоне АТО. «И не только в Украине, но и в Казахстане, Таджикистане, Беларуси — почти везде на постсоветском пространстве», — утверждает грузинский профессор, чье мнение было растиражировано в некоторых казахоязычных СМИ.

Однако не только Украина пытается разжечь ненависть к «русскому миру» в Казахстане. Зарубежные СМИ тоже весьма активно занимаются этим. К примеру, в начале недели казахстанская газета «Караван» перепечатала выдержки из статьи «Повлияет ли схватка США и России на судьбу Средней Азии?», опубликованной в турецкой газете Star gazete.

«Caravan.kz представляет перевод той части текста, который касается Казахстана. (…) Россия при каждом удобном случае так и норовит вонзить в Казахстан зубы. Более того, если бы не тяжелые проблемы с США, мы бы уже наблюдали ее операции в отношении Казахстана. Это намерение не исчезло. Просто было отложено в долгий ящик. Но пусть будет известно, что мы не будем сидеть сложа руки и удачно используем это время. В Казахстане FETÖ тоже обладает довольно серьезной силой. Но с Назарбаевым мы, похоже, можем решить эту проблему. Тем не менее, не нужно забывать и о США! Мы не можем исключать вероятность того, что этот огромный платан, который демонстрирует теплое отношение к США, чтобы создать противовес России, например, не скажет «нет» в ответ на некоторые исходящие оттуда пожелания в связи с FETÖ. (…) Нужно внимательно следить за внутренней ситуацией в этих странах. Если страны Средней Азии не пойдут на реформы в области свобод, это создаст благоприятную среду для реализации замыслов Запада. Если к власти придет Хиллари Клинтон, вероятность того, что колебания возникнут и в Средней Азии, крайне высока! И именно эта угроза лежит в основе того, что Россия давно сосредоточена на Средней Азии»…

О том, что Россия нацелилась на аннексию Средней Азии говорится и в другой статье, которая также была массово перепечатана казахстанскими СМИ. Материал под заголовком «Россия стала новой угрозой для Казахстана и Белоруссии» была опубликована на сайте американского издания valuewalk.com.

«Угроза российского нападения на Белоруссию и Казахстан может стать самой большой проблемой для нового президента США. Ключевая цель внешней политики президента России Владимира Путина состоит в том, чтобы выставить Америку «бумажным тигром», подстрекая другие страны на конфронтацию с США под руководством НАТО. Если США не будут противостоять этому, то нападение Путина на два крупные постсоветские государства, после войны на Украине, будет означать нарушение сложившегося после окончания холодной войны мирового порядка, в котором США играют роль ключевого гаранта. Контроль России над Белоруссией приведет российские вооруженные силы к границам Польши и Литвы, которые являются членами НАТО», — говорится в этой статье.

Далее издание проводит небольшой сравнительный анализ Казахстана и Белоруссии, описывает имеющиеся между странами различия и приходит к выводу, что в ближайшие два года оба государства могут столкнуться с серьезными внутренними политическими и экономическими проблемами, что в свою очередь приведет к выбору внешней политики, позволяющей Путину «вторгаться» в страны с «вопросами безопасности» и поднять собственный рейтинг у себя дома.

«Несмотря на то, что Белоруссия и Казахстан являются самыми верными союзниками России среди всех постсоветских государств, очень скоро они пройдут испытание на верность. Не способный более рассчитывать на российскую поддержку, поскольку субсидии и кредиты России высыхают из-за низких цен на нефть, отрицательного роста ВВП и санкций, авторитарный правитель Александр Лукашенко начал либерализацию страны, открывшись Западу с тем, чтобы обеспечить кредиты и инвестиции, и стал дружелюбнее относиться к Киеву. Владимиру Путину эта политика может сигнализировать об эрозии военной надежности страны, которая находится между Россией и восточным флангом НАТО. В Казахстане проблем с либерализацией нет. Но, учитывая увеличивающееся участие граждан Казахстана в ИГИЛ и нападениях радикальных исламистов на отделения полиции и магазины оружия, можно предположить появление нестабильности, вызванной исламским экстремизмом. Со смертью ключевого среднеазиатского диктатора Ислама Каримова Узбекистана, граница Казахстана с Россией может скоро стать границей между Россией и недееспособными странами Центральной Азии, раздираемыми милитаризованным исламизмом», — вырисовывают мрачные перспективы авторы издания.

При этом утверждается, что поскольку «в Белоруссии и в Казахстане есть большая доля русского населения, Россия может использовать «защиту русских от белорусских «националистов» или казахских «религиозных экстремистов» как оправдание за агрессию, как это было сделано с Украиной».

«Путин довольно явно напомнил об этих фактах Минску и Астане. Президент России подверг критике произвольные границы постсоветского пространства и предупредил казахское руководство о том, что Москва будет внимательно следить за Казахстаном. Перспектива эксплуатации Россией повода политической и социальной нестабильности в Белоруссии и в Казахстане как основания для военного вмешательства имеет дополнительную актуальность из-за внутренних политических императивов Кремля. Президентские выборы в России намечены на 2018 год, и не вызывает сомнений, что переизбрание Путина даже с использованием «административного ресурса» не будет легкой победой. Таким образом, кризис в соседнем государстве «требующий» российского военного вмешательства либо для «защиты Родины от НАТО» или же защиты этнических русских от «экстремистов» (или оба варианта) могут стать единственным способом сплотить страну вокруг Путина», — резюмируется в материале.