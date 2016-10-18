За менее чем шесть месяцев своего пребывания на посту президента Филиппин Родриго Дутерте сделал несколько рискованных внешнеполитических шагов, в частности, объявив о готовности укрепить отношения страны с Россией и Китаем. С Москвой Манила планирует расширять сотрудничество как в оборонной, так и экономической сферах, пишет Энтони В. Ринна в статье для National Interest.

Presidential Communications Operations Office Родриго Роа Дутерте

Автор отмечает, что благодаря более близким отношениям России и Филиппин в области обороны Кремль сможет получить значительные преимущества, в том числе обзавестись рычагом воздействия на ситуацию вокруг островов в Южно-Китайском море. Позиция России состоит в том, что не нужно «делать этот конфликт международным» и включать в него стороны, не входящие в регион. Это соответствует утверждению Кремля, что никто не должен вмешиваться во внутренние или двусторонние отношения других государств.

В то же самое время Россия дала понять, что стремится подтвердить свой статус глобальной державы, и вмешательство в Южно-Китайское море носит решающий характер для достижения этой цели Москвой. Однако Россия не будет рассматриваться в качестве настоящего игрока в Южно-Китайском море, если будет действовать в качестве посредника или сторонника Китая. И сближение отношений между Филиппинами и Россией представляет отличную возможность получить голос в разрешении конфликта без того, чтобы пользоваться покровительством Китая. Кремль надеется выступить в качестве посредника в споре, однако это возможно, только если Россия будет действовать в качестве балансирующей силы между Китаем и другими странами, участвующими в споре.

Автор отмечает, что сближение отношений Манилы и Москвы не означает выбор с нулевой суммой для Филиппин, во-первых, потому что идея такого сближения обсуждалась уже давно, а во-вторых, потому что оно может означать отход Манилы от односторонних отношений США к более диверсифицированной внешней политике, что бы ни говорил Дутерте о «переходе Рубикона».

Страны, стремящиеся к многовекторной внешней политике, часто сталкивались с рядом трудностей, особенно когда дело доходит до формальной стороны взаимодействия, однако в этом случае Филиппины не планируют соглашаться на институциональную структуру безопасности. Вместо этого Манила стремится диверсифицировать своих партнеров так, чтобы у островного государства было больше возможностей, с помощью которых оно могло впоследствии противодействовать и американским, и китайским интересам.

Так, в 2014 году появилась информация, что Россия рассматривает возможность поставок Филиппинам ракет «земля — воздух» и радарных систем для защиты протяженных морских границ. В случае приобретения такого оборудования оно будет, скорее всего, направлено против КНР. Таким образом, Россия выступает в качестве потенциального поставщика вооружений, помимо США, для противодействия Китаю.

Для отношений Филиппин и США сближение Москвы с Манилой не является критичным. Несмотря на заявления о готовности осуществить поворот во внешней политике, а также призывы к подразделениям специального назначения США покинуть Филиппины, это уже не первый раз, когда в отношениях двух союзников наступает похолодание. Если 25 лет назад США были выдворены с базы ВМС в Субик-Бей, то в начале 2016 года Верховный суд страны постановил, что они могут вернуться. Колебания являются частью сотрудничества между Вашингтоном и Манилой.

Жесты Дутерте в сторону России не являются кардинальным сдвигом во внешней политике островного государства, а, наоборот, означают начало более многогранной политики в вопросах обороны, в которую Манила включает Россию как партнера-противовеса для КНР и США.

Возможно, Дутерте движет желание сократить зависимость от США, однако он, может быть, просто посчитал, что на фоне роста напряженности многосторонность внешней политики является лучшим способом добиваться поставленных целей.