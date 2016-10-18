Когда в США ведутся дебаты относительно стратегии страны, одной из ключевых тем таких обсуждений становится польза от размещения вооруженных сил страны на постоянной основе за границей. Заграничные базы США часто считаются передовыми силами, которые примут участие в любом конфликте, как только он начнется. Утверждается, что Вашингтон должен по-прежнему сохранять бессрочное военное присутствие в мире, чтобы в случае конфликта в ключевых регионах войска США смогли оперативно стабилизировать ситуацию. Однако такой подход больше не столь эффективен, пишет Джон Глейзер в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Внешняя политика США

Даже в ходе холодной войны вооруженные силы США находились в Европе для того, чтобы сдерживать СССР и иметь возможность принять участие в конфликте, а не для того, чтобы быть особенно полезными в сражениях.

«Если применение оружия станет необходимым, наши войска в Берлине будут быстро сметены, а конфликт почти неизбежно превратится в глобальную войну. Для такого вида войны наших ядерных войск будет более чем достаточно», — заявил президент Дуайт Дэвид Эйзенхауэр во время Берлинского кризиса 1958−59 годов.

И опубликованный недавно доклад аналитического центра RAND Corporation в очередной раз повторяет эту точку зрения. Войск передового базирования самих по себе, утверждают в центре, будет недостаточно для ответа на конфликты любой напряженности. После первоначальной фазы операций по стабилизации и даже разрешения конфликта, ответ вооруженных сил США на непредвиденный фактор будет исходить прежде всего с баз на территории США.

Иными словами, базы передового базирования полезны прежде всего для скорого развертывания легковооруженных сил в рамках чрезвычайных ситуаций, тогда как все, кроме малых операций по стабилизации, потребует отправки подкреплений с континентальной территории США. Однако на фоне развития технологий стало возможно перебрасывать, как отмечают в аналитическом центре, легкие наземные войска по воздуху так же быстро с территории США, как и с баз внутри региона, где происходит конфликт. Поэтому в случае любого непредвиденного обстоятельства, которое действительно требует вмешательства США, Вашингтон сможет перебросить войска с баз, расположенных на собственной территории.

В частности, бронетанковая бригада армии США может быть переброшена из ФРГ в Кувейт за приблизительно 18 дней — всего на четыре дня быстрее, чем если осуществлять переброску с восточного побережья США. В центре RAND также подчеркивают, что транспортные и временные преимущества переброски легких и средних войск с иностранных баз в сравнении с воздушной перевозкой с территории США незначительны.

По словам эксперта по иностранному базированию Роберта Харкави, благодаря развитию дальней авиации и флота, а также разработке технологий воздушной и морской перезаправки число мест базирования, необходимых крупным державам для поддержания глобальной сети доступа, сократилось.

Несомненно, базирование войск на территории США будет не так удобно, как передовое, однако оно сможет сократить их уязвимость. Так, из-за развития крайне точных крылатых и баллистических ракет средней и большой дальности, интегрированных систем ПВО, современных спутниковых сенсоров и других инноваций такие базы становятся все более уязвимы для асимметричных ударов, против которых сложно защищаться. Китай, в частности, сделал крупные инвестиции в этот потенциал, что означает, что большая часть всех военных объектов США — более 90% баз ВВС США в Северо-Восточной Азии — находятся в зоне досягаемости удара КНР.

Китайская система Дунфэн-21 может поражать цели на всем Японском архипелаге. Она и подобные ей виды вооружения могут нанести масштабный ущерб базе ВВС, вывести из строя авианосец и уничтожить скопления наземных сил. Поэтому из-за систем преграждения доступа заграничные базы США стали более уязвимыми.

Одним из основных аргументов в защиту сохранения бессрочного иностранного присутствия военных США для целей оперативного ответа на чрезвычайные происшествия состоит в том, что часто оказывается слишком проблематично и долго получать разрешение от правительства принимающей страны на фоне разворачивающегося кризиса, в котором нужна помощь военнослужащих США. Это утверждение является преувеличением, прежде всего потому, что разрешение правительства требуется в любом случае. В соглашениях о создании баз часто указывается, что США должны проводить консультации с правительством принимающей страны прежде, чем начинать незапланированные операции. Однако в прошлом США без труда получали доступ к базам во время вооруженных конфликтов.

Таким образом, для разрешения любого непредвиденного обстоятельства, для которого необходимо вмешательство Вашингтона, войска могут быть направлены в любой регион с территории США в разумные временные рамки. И если ответ на кризисную ситуацию требует установления заграничной базы, Вашингтон может добиться этого достаточно оперативно.

Тем не менее сокращение способности США проводить регулярные учения военных, операции по обеспечению свободы морского передвижения или постоянные полеты БПЛА является приемлемой потерей готовности реагирования на чрезвычайные обстоятельства с учетом повышения уязвимости баз передового развертывания и того факта, что благодаря размещению США своих войск на собственной территории многие союзники Белого дома будут делать больший вклад в собственную оборону и тем самым облегчат бремя США.