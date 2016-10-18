Безвизовый режим Украины и ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу «112.Украина» назвал сроки получения безвизового режима Украиной: «Считаю, что у нас будет положительное решение в октябре-ноябре. Сроки зависят от внутреннего процесса в рамках ЕС. Когда решение будет работать фактически — думаю, через несколько месяцев. Это зависит не от нас, а от того, каким образом Европарламент согласует механизм реагирования на миграционные риски». Такое заявление глава украинского МИД сделал 9 октября, однако уже на следующий день его уверенность опроверг глава представительства ЕС на Украине Хью Мингарелли во время своей пресс-конференции: «Я не могу утверждать, что до 24 ноября будет принято решение о безвизовом режиме… Если быть абсолютно открытым и искренним, мне кажется, что вряд ли Соглашение об ассоциации будет ратифицировано всеми 28 членами ЕС до 24 ноября». Говоря о ратификации, Хью Мингарелли, разумеется, имел в виду Нидерланды. Однако решение о ратификации/нератификации появится гораздо раньше. Как мы помним, последний срок у правительства этой страны истекает 1 ноября, однако её премьер заранее дал понять, что шансов у Украины откровенно мало. А 24 ноября, на которое сослался посол, состоится XVIII саммит Украина — ЕС, одним из вопросов которого станет и безвизовый режим.

Более того, глава представительства ЕС допустил (хоть и считает такой вариант маловероятным), что отмены виз Украина не дождется вообще. Причем не одна: «Действительно, один из вопросов, которые обсуждаются, это положение о приостановке безвизового режима. Оно касается не только Украины. Ведь сейчас вопрос миграции в Европейском союзе является одним из самых сложных и ЕС стоит перед значительными вызовами».

Очевидно, что скепсис еврочиновника имел и другие свои причины, например — осведомлённость о повестке дня ближайшей сессии Европарламента, на которой, согласно ожиданиям, должен был рассматриваться украинский визовый вопрос. На следующий день после комментария Мингарелли повестку выложили в открытый доступ — 24−27 октября Европарламент не будет заниматься Украиной. Остаётся вопрос — зачем в таком случае вообще проводить саммит?

Любопытно, что теперь, после сентябрьского коллективного воодушевления украинские эксперты начинают делать вид, что всё идёт по плану. Так, директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко в комментарии «Страна.ua» заявил: «То, что на это рассчитывал наш МИД, — отдельный вопрос. На безвиз рассчитывал и Янукович в 2010 году. Мало ли кто на что рассчитывал. Но вопрос предоставления Украине безвизового режима с ЕС и не ставили в повестку дня на октябрь. Поэтому ни о каком затягивании или переносе решения по предоставлению Украине безвиза не может быть речи. Никто ничего не откладывал, еще даже вопрос предоставления безвиза Грузии не рассмотрели, хотя Грузия на месяц опережает нас». Сейчас довольно странно слышать такую оценку, ведь еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан как раз пару недель назад обещал положительное решение уже в октябре.

Сейчас выглядит так, что Европа хочет подстраховаться от не слишком предсказуемой Украины и в настоящее время отрабатывает процедуру «экстренной остановки» безвиза.

«Сейчас Европейский парламент вместе с Европейским Советом должен разработать механизм реагирования на миграционные риски. Эта дискуссия сейчас продолжается, в основном не в плане сути, а в плане распределения полномочий… Мы очень надеемся, что этот механизм будет согласован в течение этого месяца», — заявил на пресс-конференции глава МИД Украины Климкин.

Однако лучше всего объяснил перспективы Украины и украинцев во всей этой волоките человек, которому по роду деятельности постоянно приходится иметь дело с оформлением визовых документов: «Безвизовый режим, на самом деле, такая условность. Люди стараются оформлять максимально долгосрочные визы — на год, два, минимум на шесть месяцев, чтобы иметь некую свободу действий. Если вы едете в Европу учиться — вам придется оформлять визу, если вы можете пробыть в Европе дольше 30 дней, оформляйте визу. И люди, я вас уверяю, даже после введения безвизового режима продолжат ходить в консульства и получать визы. Сказки о безвизе действуют только на необразованный народ. На туризме безвизовый режим никоим образом не отобразится… Кому нужно нормальное и беспроблемное путешествие в Европу, тот все равно будет оформлять визу. А безвиз — это как будто ты «зайцем», без билета, едешь в троллейбусе и все время дрожишь — а не выкинут ли тебя из него… Если в Украине такой политический фетиш по поводу безвизового режима, и все люди думают, что сейчас поедут туда строить там дома и таксовать в Париже — то европейцы так не думают. Они хотят видеть туристов, которые приедут и оставят свои деньги у них в ресторанах и гостиницах», — комментирует непростой вопрос директор туристической фирмы Tez Tour Аркадий Маслов порталу «Страна.ua».

То, о чём говорит представитель турбизнеса, понимает всё большее количество украинцев. Об этом говорит директор социологической службы «Рейтинг» Алексей Антипович в эфире «5 канала»: «…Отношение украинцев к Евросоюзу, к сожалению, имеет отрицательную тенденцию, тенденцию к снижению поддержки. Причем это не потому, что Евросоюз плохой или Украина выбирает другой вектор. Просто нет реальных шагов, нет реального результата нашей евроинтеграции, и украинцы разочаровываются».

Президент Украины Петр Порошенко 19 октября в Брюсселе проведет «политические консультации» на уровне Украина — ЕС с участием президента Европейского Совета Дональда Туска, президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, президента Европейского парламента Мартина Шульца и профильных членов Европейской комиссии.

«Лидеры Украины и институтов ЕС обсудят развитие ситуации на Донбассе и в Крыму, состояние выполнения Минских договоренностей и перспективы санкционного режима в отношении России в ответ на ее агрессию против Украины. Участники встречи также обсудят прогресс во внедрении реформ и пути усиления поддержки со стороны ЕС, а также скоординируют дальнейшие шаги по ратификации Соглашения об ассоциации и введения безвизового режима для граждан Украины», — информируют в пресс-службе главы украинского государства.

Экономика и экспорт

В ходе визита еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрём в Киев, состоявшегося в конце сентября и посвящённого увеличению квот беспошлинного экспорта Украины в ЕС, сторонам удалось достичь определённого прогресса. Как заявила сама еврокомиссар в ходе пресс-конференции, Украина получила дополнительные квоты на: кукурузу (650 тыс. тонн), ячмень (350 тыс тонн), пшеницу (100 тыс тонн), крупы и муку (7800 тонн) овёс (4000 тонн), мёд (3000 тонн), виноградный сок (500 тонн), переработанные томаты (5000 тонн). В рамках украинского аграрного комплекса повышение квот мизерное, из него выделяется разве что квота на зерновые — основной экспортный сегмент Украины. В будущем еврокомиссар пообещала также пересмотреть квоты на удобрения и кукурузу. Сложно удержаться от того, чтобы не признать это обещание тонкой насмешкой. В данный момент Украина сама импортирует удобрения, причём из России. О каком экспорте электроники из Украины вообще идёт речь — тем более непонятно, о чем и пишет в своём Facebook экс-премьер-министр Украины Николай Азаров: «…Кое в чём европейцы обнулили ставки таможенных пошлин. Например, на телевизоры, тюнеры, видеокамеры. Одно только портит настроение — мне неизвестно, чтобы когда-либо мы эти товары экспортировали в Европу, а сейчас и вообще не производим».

Сесилия Мальмстрём только анонсировала увеличение квот, пояснил руководитель торгово-экономического отдела представительства ЕС на Украине Николас Бердж в интервью изданию «Сегодня» во время Киевского международного экономического форума. По его словам, это решение должно быть согласовано государствами-членами и европарламентом. Поэтому он предлагает украинским экспортёрам подождать до начала 2017 года.

Впрочем, в украинских СМИ уже успели подсчитать экономический эффект от увеличения квот. Согласно оценке бизнес-портала «Дело», экономия только на уплате экспортных пошлин составит 119 млн евро, из которых 103,1 млн приходятся на пошлины за зерновые. Срок действия новых квот составит три года.

Информационно-аналитический центр рынка «Шувар» (крупный оптовый продовольственный рынок во Львовской области) сообщил о том, что в этом году Украина экспортировала в Европу 1200 тонн голубики. 700 тонн пришлось на страны ЕС (в основном Великобритания и Нидерланды), причём в 2015 году Украина продала в Европу только 300 тонн ягод. Эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы Татьяна Гетьман прогнозирует, что резкое увеличение площадей голубики в ближайшие годы приведёт к падению закупочных цен на неё: «За последние 5 лет украинские фермеры активно инвестировали в коммерческие насаждения голубики. По оценкам ведущих экспертов, в 2016 году насаждения голубики уже достигли 1 тыс. га, то есть в 1,5 раза больше, чем коммерческие насаждения малины. Именно поэтому в ближайшие несколько лет при нормальных погодных условиях Украина ежегодно будет собирать все больший урожай голубики, а цены на эту ягоду соответственно будут снижаться». Судя по всему, это уже происходит. Аналитики «Шувара» утверждают, что цены на эту ягоду в текущем году были на 15−20% ниже, чем в прошлом. К этому нужно прибавить курсовую разницу (с прошлого года евро к гривне подорожал примерно на 20%)

Также Украина увеличила поставки подсолнечного масла в ЕС. По данным ассоциации «Укролияпром», его поставки в Европу в 2015/2016 маркетинговом году выросли в 2,7 раза: в Испанию, Нидерланды, Италию и Францию в совокупности продано 1,29 млн тонн масла, что составляет 26,4% совокупного экспорта. При этом на вектор ЮВА (Китай, Индия, Малайзия) приходится почти 48% экспорта, а одна только Индия покупает украинского масла больше, чем четыре европейские страны, вместе взятые: 1,4 млн тонн.

Пока Николас Бердж объяснял украинским журналистам, что увеличенные квоты на зерно для Украины начнут действовать только с будущего года, экономист Эрик Райнерт дал журналисту издания «Сегодня» уникальный в своей простоте рецепт выхода из экономического кризиса: «Я думаю, вы должны осознавать, что вы — большой рынок с сильными промышленными традициями. Прекратите продавать вашу пшеницу за 120 евро за тонну и покупать вместо этого спагетти за 1000 евро за тонну. Начните делать свои собственные спагетти, трудоустройте людей и уменьшите свой торговый дефицит…» Иными словами, эксперт даёт Украине совет вернуться во времена раннего Януковича.

Европа продолжает требовать сырьё

Продолжаются попытки заставить Украину отменить введённый Киевом в 2015 году мораторий на экспорт леса-кругляка. По словам политолога Алексея Якубина, на украинское правительство влияют лоббисты европейских деревообрабатывающих компаний, а то, через кого это давление реализуется (вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, посетивший Киев в середине сентября) — лишь политическая ширма.

«Ситуация с украинской древесиной для Европейского союза, с точки зрения имиджа, очень вредная. Мы видим «продавливание» лоббистских интересов европейских деревообрабатывающих компаний, которые хотят сейчас и быстро получить доступ к украинской древесине. И это учитывая, что там понимают — украинские деревья вырубаются с нарушением норм, и они часто имеют «серое» происхождение. Получается, что ЕС как организация, защищающая общие интересы, требуя разрешить экспорт украинской древесины, сама себе вредит», — сообщил он корреспонденту «ГолосUA».

Тему моратория затронул и новоназначенный представитель ЕС на Украине Хью Мингарелли, который напомнил о втором транше макрофинансовой помощи в размере 600 млн долл, который будет перечислен только в ответ на возобновление поставок леса в Европу.

Причины лоббировать отмену моратория у европейских бизнесменов более чем серьёзные. По итогам 2014 года только официально Украина экспортировала 4,1 млн кубометров кругляка. Ещё примерно 2,6 млн кубометров ушло на экспорт под видом дров, однако не менее 2 млн кубометров на самом деле представляли собой не дрова, а всё тот же кругляк. В страны ЕС ушло 55% официального экспорта и, вероятно, почти весь неофициальный (экспорт под видом дров связан с особенностями ж/д тарифов: для дров он как минимум втрое ниже, чем для деловой древесины). Таким образом, теоретически мораторий создаёт на европейском рынке дефицит до 4 млн кубометров кругляка. И всё это — на фоне повышения экспортных пошлин на вывоз необработанной древесины из РФ, а также запрета на экспорт леса из Молдавии (с 1 декабря 2016 года).

Настойчивость Европы связана с тем, что из всех прочих Украина наименее защищена от давления. А подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕС даёт еврочиновникам и стоящему за ними бизнесу дополнительные аргументы.

«В Европе прекрасно понимают, что лес, который экспортируется из Украины, — коррупционный, — заявил на пресс-конференции директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник — Вырубка этого леса незаконна, это серьезный удар по украинской экологии. Европа оказывает прямое давление на Украину. Эта история с украинским лесом напоминает мне ситуацию с ливийской нефтью, алмазами Конго и т. д. Демократия — демократией, но когда становится вопрос денег, Европа часто выступает очень цинично и абсолютно вне тех ценностей, которые исповедует».

Гранты, программы, целевое финансирование

Европейский союз готов предоставить экспертов для поддержки реформ в украинских министерствах, — заявил 17 октября Хью Мингарелли.

«Мы сейчас отвечаем за разработку и внедрение ежегодного плана правительства по реформам и координации с Кабмином. Мы предоставим лучших экспертов для команд поддержки реформ, они будут помогать ключевым министерствам вводить секторальные стратегии реформ, которые были приняты. Они также помогут министерствам реформировать их внутреннюю структуру. Мы начнем работу с Минфином, Минэкономразвития, Мининфрастуктуры, Минагрополитики. Но мы готовы расширить эксперимент на другие министерства. Мы хотим поддерживать группу стратегических советников, которую возглавляют Миклош и Бальцерович. Эти группы помощи будут предоставлены на мультидонорский счет, управляемый ЕБРР… Готовим масштабную программу помощи для реформы государственного управления, ее стоимость больше, чем 100 млн евро», — проинформировал посол ЕС.

В селе Павловка (Винницкая область) установили солнечную электростанцию и светодиодные лампы уличного освещения. Профинансировали строительство за счёт средств районного бюджета, а также гранта ЕС в рамках программы «Местное развитие, ориентированное на общину», который покрыл примерно 63% затрат.

В Херсонской области в рамках этой же программы пытаются возродить сельские кооперативы: «Уже неоднократно в администрации поднимался вопрос низкой цены на молоко. Разница между стоимостью молока в селе и молока произведенного на молочно-товарных фермах уже европейского уровня, составляет примерно 2−2,5 раза. Один из вариантов выхода из этой ситуации — это организация сельскохозяйственных кооперативов. Кроме того, есть возможность получать поддержку благодаря грантовым проектам, которые уже реализуются в некоторых кооперативах нашей области», — поясняет городским СМИ и.о. заместителя главы Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук. По его словам, гранты ЕС покрывают до 80% расходов по созданию кооперативов, позволяя селянам не сдавать молоко на молокозаводы за бесценок.

Европейский инвестиционный банк собирается направить 200 млн евро на программу реформирования системы городского транспорта в ряде городов Украины. Финансирование могут получить как проекты строительства новой инфраструктуры, так и обновления действующей. Соинвестором программы станет ЕБРР.

Разное

Одна из ведущих газет Львова, «Высокий замок», публикует «исповедь» жителя Галичины, который зарабатывает тем, что закупает продукты в Польше и перепродает дома.

«Заработки продуктового «шопоголика» — неплохие. За одну «ходку» можно заработать от 700 гривен (порядка 30 долларов). Иногда в Польшу едут трижды в неделю, за месяц зарабатывают 500 евро», — не без зависти информирует корреспондент газеты. Еще несколько характерных цитат, которые показывают, как устроен такой «бизнес».

»…Вот мы в супермаркете Tesko. Первое впечатление — я на закупках не в Польше, а на Украине. Каждый третий покупатель — наш. Отовсюду слышу украинский язык и выражения вроде «Хватай дешевую сметану, или разберут!», «Беги за шоколадками!», «Скорее клади товар в корзину»… Поляки закупаются спокойнее, берут только необходимое, а не все, что под акцией».

»Направляемся в супермаркет LIDL… Заведение открывается в 10, а в 9:45 у магазина выстроилась длиннющая очередь. Покупатели приехали за дешевыми итальянскими макаронами. На стоянке — машины с львовскими, тернопольскими, волынскими номерами. А еще здесь немало покупателей из Мостиского района Львовщины. Как только охранник открыл дверь, как толпа с большими тележками бросился внутрь. «Сначала беги к стеллажам с акционными макаронами! Не успеешь — разберут», — советует Александр… Здесь действительно надо быть ловким. Не успела опомниться, как «наши» набросились на макароны по 1,75 зл. Быстро нагребали целыми ящиками, толкались локтями, кто-то даже ложился на товар… Один поляк, который был свидетелем такой конкуренции, пошел дальше, где макароны были в полную стоимость. Я успела взять только пять полукилограммовых упаковок… Один господин из Мостиски подошел ко мне и посоветовал положить на стеллаж макароны в форме крупных перьев. Не успела вытащить товар из своей корзины, как он оказался в тележке господина. «Это не мне, это в магазин», — сказал мужчина и поблагодарил за мой отказ от «твердых» макарон».

»Теперь выгодно брать в Польше акционные бананы, на наши деньги килограмм получается менее чем 20 гривен. Еще выгодно покупать шоколадки, йогурты, макароны, крупы, колбасы, красную рыбу, сыры. У нас на этот товар ставят «зверскую» наценку — 2−2,5 раза».

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