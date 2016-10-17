Переговоры по Сирии в фешенебельном отеле Лозанны Beau Rivage, где принимали участие главы внешнеполитических ведомств России, США, Турции, Катара, Саудовской Аравии и Ирана и других стран, завершились чем-то важным по своему значению. Ранее США приостановили диалог с Россией по Сирии, и в адрес Москвы зазвучали необоснованные обвинения. После этого шансы на новый переговорный процесс по режиму прекращения огня оставались мизерные. Москва решила дожидаться президентских выборов в США, чтобы потом начать новый дипломатический марафон. Но президент США Барак Обамы распорядился, чтобы многосторонние переговоры с ключевыми нациями продолжались и стороны в конечном итоге достигли бы более длительного и устойчивого сокращения уровня насилия. Москва была не против. Так что встречу в Лозанне инициировал американский госсекретарь Джон Керри. Но Вашингтон предлагал вернуться к переговорам в так называемом узком формате на уровне только глав внешнеполитических ведомств Дж. Керри и Сергея Лаврова.

В свою очередь российская сторона решила собрать за одним столом и другие страны, имеющие наибольшее влияние на развитие ситуации в Сирии. «Мы за то, чтобы они (Иран, Ирак и Египет — С.Т.) приехали, и мы говорили об этом американцам», — заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, подчеркивая, что «урегулирование сирийского конфликта необходимо в узком круге стран, которые непосредственно имеют влияние на сирийцев». Важно то, что встреча в таком формате по Сирии прошла впервые. К тому же на переговоры был приглашен и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, который ранее выступил с инициативой вывести из Алеппо боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Москва эту идею поддержала и сообщила, что «направления дискуссий в Лозанне понятны — это прекращение насилия в Сирии, борьба с террористами, обеспечение гуманитарного доступа для нуждающегося населения и незамедлительное начало политического процесса с участием всех сирийских групп — и правительства, и всей оппозиции, без предварительных условий».

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, «такая линия, она не является какой-то российской, это — решение международного сообщества». В то же время было очевидно, что без предварительных консультаций и согласований конкретных результатов многосторонних переговоров в Лозанне ждать не приходилось. Напомним, что 5 октября в МИД Германии по инициативе министра иностранных дел Франк-Вальтера Штайнмайера прошла встреча высокопоставленных дипломатов из Германии, США, Великобритании, Франции и Италии. Однако представители стран Ближнего Востока на этот форум не были приглашены, хотя в повестке дня значилась Сирия.

Госсекретарь США Керри назвал переговоры в Лозанне «мозговым штурмом» и заявил об определенном консенсусе. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber констатировал, что «встреча по Сирии в Лозанне не привела к достижению соглашения о прекращении огня», и «мнения участников разделились по тому, что необходимо сделать сначала: добиться прекращения огня или отделения террористических группировок от умеренной оппозиции». Другого, по словам Чавушоглу, «и не предполагалось». В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров накануне Лозанны заявлял, что Россия не собирается выносить на встречу каких-либо новых инициатив, но он провел встречу тет-а-тет со своим американским коллегой Керри, на которой, надо полагать, обсуждалась ситуация в Алеппо и перспективы размежевания террористов и оппозиции. Лавров подчеркивал, что условия установления перемирия в Сирии и урегулирования конфликта уже сформулированы в резолюциях Совета Безопасности ООН, и именно над их реализацией необходимо работать.

Но последуют ли на этом направлении ответные шаги со стороны США, никто не ведает. Хотя бы потому что, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, проведение двусторонних встреч (в такая встреча Лавров — Керри в Лозанне состоялась — С.Т.) — это уже» неотъемлемая часть многоформатного обсуждения сирийской проблемы», а не двухсторонний саммит.

В данном случае принципиальное значение приобретает фоновая геополитическая характеристика Ближнего Востока. Сохраняются бесчисленные конфликты, затрагивающие алавитов, ассирийцев, друзов, ближневосточных христиан и другие этнорелигиозные группы. Помимо Сирии, происходят и события в Йемене, начался штурм иракского Мосула. Американские эксперты утверждают, что наступление на позиции ИГИЛ (организация запрещена в России) в Мосуле «сейчас для Вашингтона приоритетнее, чем гуманитарная поддержка Алеппо и политический транзит в Сирии». Если это так, то США могут использовать переговоры по Сирии как прикрытие для своих операций в Ираке, просчитывая новые сценарии на общем ирако-сирийском фронте, не локализируя военные действий территориями только Сирии или Ирака.

Как пишет в этой связи германское издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, «ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе такая перспектива не гарантирует быстрого успеха из-за сложной ситуации на региональном уровне». Саудовская Аравия, желая установить в Дамаске суннитское марионеточное правительство, не готова идти ни на какие компромиссы с Ираном. Существует и серьезный фактор Турции, одновременно воюющей в Сирии и в Ираке. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена принять участие в операции по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ (структура, запрещенная в России) из-за того, что Анкара опасается негативных последствий операции — сотен тысяч беженцев, которые могут хлынуть к турецкой границе. При этом если Багдад и Вашингтон откажутся от помощи Анкары в этой военной операции, президент Эрдоган пригрозил воспользоваться планом «В», хотя не пояснил, в чем он состоит. Анкара также обеспокоена тем, что в военных действиях в Мосуле могут принять участие вооруженные формирования Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией и действует без всякой оглядки на Багдад.

Так что многосторонние переговоры по Сирии в Лозанне могут стать предтечей большой конференции по урегулированию многих других проблем Ближнего Востока. Правда, устраивающих всех компромиссы будет достигнуть очень сложно, но это лучше, чем бесконечно воевать. Отметим, что серия послевоенных договоров в рамках Версальско-Вашингтонской системы определила во многом искусственные границы новых государств в интересах держав-победительниц, игнорируя исторические, этнические и культурно-языковые факторы. А как будет сейчас? Те заявления, которые были сделаны по итогам встречи в Лозанне, ясности в произошедшее не вносят. Но только пока.