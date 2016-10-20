



Кацусика Хокусай. Автопортрет

В этот день в 1760 году родился Кацусика Хокусай (ум.1849), японский рисовальщик, мастер ксилографии

Изучать этого человека можно почти так же подробно и долго, как гениев итальянского возрождения. Сотни книг. Десятки фильмов. Многие тысячи статей. Сложно объяснять притягательность внешне простых образов мастера. Что скрывается за ними? Практика дзен-буддизма? Поэтическое ощущение тайн линии и контура? Бесконечное, просто фанатичное трудолюбие? Часто любят цитировать предисловия к одной из книг, где художник признаётся в том, что начал рисовать в шесть лет и планирует рисовать до ста десяти… В биографии мастера были десятки псевдонимов, с которыми связывают разные периоды его творчества, множество стилей и жанров. Биографы выделяют и моменты нищеты, и относительного благополучия и приближенности к власти. Читать про жизнь художника всегда интересно. Равно как и про технологии того времени в гравюре, где использовалось дерево сакуры и натуральные красители. Сложно представить себе, что всё разнообразие нюансов достигалось с помощью обыкновенного ножа, пресса, красителей… Влияние Хокусай на европейскую культуру огромно. Прежде всего, это влияние на импрессионистов, которые заимствовали и принцип цикличности, и даже многие композиционные особенности работ… Интересно, что часто рисунки прибывали отпечатками на «обёрточной» бумаге для фарфора.

Вид на Фудзи с горы Готэнъяма у реки Синагава. 1832

Сам Хокусай создавал бесконечно утончённые образы. Казалось бы, простые изображения несли в себе внутренние рифмы, где гора может перекликаться с крышей храма, а лодка вторить волне, волна — горе… Говоря об эволюции стиля, можно заметить, например, что и даже манера рисовать волны меняется: в начальных работах волны более плотные, а позже более рыхлые. Достигая совершенства в одном из шедевров «Большая волна в канагаве». Подобная гравюра приближается к иконографии, перед нами образ красоты и трагичности мира. Не случайно здесь видится и знак «великого предела», взаимопроникновения неба и земли, инь и ян. Кроме этого, искусствоведы отмечают образ дракона, который притаился в барашках волны. Куда плывут эти люди? Погибнут ли они или победят стихию? Разве эти вопросы не о нас с вами?

Кацусика Хокусай.Ночной вид на мост Рёгокубаси с берега реки Оммаяга

В японской культуре очевидно пристальное внимание к визуальному. Икебана, каллиграфия, сад камней — все эти художественные практики в достаточной степени медитативны. Красота становится высшей ценностью. За свою долгую жизнь художник создавал как своего рода технические и учебные «энциклопедии для художника» (наброски, где рисовал людей, животных, природу), так и многочисленные серии гравюр. Виды горы Фудзи — одна из таких знаменитых серий. Удивительная особенность стиля Хокусая, что он может восприниматься и как тончайшее эзотерическое и метафорическое, религиозное по сути искусство, и как вполне реалистические изображения, хоть и со значительной степенью условности.