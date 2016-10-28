Пакистан, образовавшийся в результате падения колониальной системы почти семь десятилетий назад, находится на грани того, чтобы стать неблагополучным государством, обладающим ядерным оружием. Однако, даже если этого не произойдет, срастание военных страны с террористическими организациями вызывает опасения относительно ядерного терроризма — угрозы, к которой США должны быть готовы, пишет Брахма Челлани в статье для The Strategist.

Noofa2401 Террористы

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Автор отмечает, что не надо заблуждаться: Пакистан является отправной точкой для террористической угрозы, стоящей перед миром. Следы многих террористических актов можно отследить до Пакистана, в том числе теракты в Лондоне в 2005 году и в городе Сан-Бернардино в США в 2015 году. Два видных представителя международного терроризма — Усама бен Ладен и Халид Шейх Мохаммед — укрывались в этой стране. Тогда как Ахмад Хан Рахами, подозреваемый в недавних терактах на Манхэттене и в штате Нью-Джерси, принял радикальную идеологию в Пакистане.

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Однако основную ношу поддерживаемого государством терроризма несут соседние с Пакистаном страны. Так, крупные террористические акты в Южной Азии, такие как нападение на Мумбаи в 2008 году, атаки на посольства Индии и США в Афганистане в 2008 и 2011 годах, были спланированы Межведомственной разведкой Пакистана (МР), которая поддерживает целый ряд террористических организаций. Только слухами эту информацию назвать нельзя, поскольку Первез Мушарраф по большей части признал это.

Вооруженные силы Исламабада используют террористов в тайной войне против Индии, победить которую классическим способом у них нет ни малейшего шанса. За один только 2016 год поддерживаемые вооруженными силами Пакистана террористы дважды пересекали границу для совершения нападений на индийские военные базы.

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В январе боевики террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» напали на базу ВВС Индии в городе Патханкот. Перестрелка продолжалась в течение нескольких дней, в результате чего погибло семь военнослужащих армии Индии. В сентябре боевики той же организации вновь перешли границу и напали на базу вооруженных сил Индии в городе Ури. Тогда от рук террористов погибло 19 солдат.

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В свою очередь, Афганистан и Бангладеш также обвиняют МР в подрыве их безопасности с помощью посредников-террористов. Кабул и Дакка возлагают вину на ведомство за недавние теракты.

Из-за таких действий Пакистан оказался в изоляции. Так, Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Непал и Шри-Ланка отказались принимать участие в форуме Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии, который на протяжении нескольких месяцев планировалось провести в Исламабаде. В свою очередь, премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что терроризм угрожает самому будущему ассоциации.

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Однако ослабление позиций на международной арене и изоляция не стали поводом для военных Пакистана пересмотреть свои позиции по терроризму. Отчасти это связано с тем, что Исламабад пользуется поддержкой ряда крупных держав. Помимо финансирования от Саудовской Аравии, Пакистан также стал клиентом КНР, которая предоставляет политическую поддержку Исламабаду в Совбезе ООН.

В частности, Пекин в пятый раз за два года отказался принимать санкции против главы «Джаиш-е-Мухаммад» Масуда Азхара. Такие санкции поддержали все члены антитеррористического комитета Совета Безопасности ООН.

Что же касается финансовой помощи, именно США предоставляют наибольшую поддержку Исламабаду. Даже после того, как в Пакистане был обнаружен Бен Ладен, США — страна, которая возглавляла так называемую войну с терроризмом, — не только продолжили помогать Пакеистану на миллиарды долларов, но и поставили большое количество наступательного вооружения. Администрация президента США Барака Обамы также активно выступает против попыток Конгресса официально назвать Пакистан страной — спонсором терроризма.

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С помощью этого подход Обама стремится убедить вооруженных сил Пакистана пойти на мирное соглашение с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако эта политика провалилась. США по-прежнему застряли в самой длительной войне в истории страны, а боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершают все больше терактов с помощью командной структуры Пакистана. Ни одна контртеррористическая деятельность не добивалась успеха, когда боевики могли укрываться в соседних странах.

Достигнуть мира в Афганистане будет невозможно, пока вооруженные силы Пакистана не станут подконтрольны гражданскому населению страны. У Вашингтона имеется огромный рычаг давления, поскольку Исламабад зависит от финансовой помощи США и других стран, заключает автор.