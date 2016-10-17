На прошлой неделе на сайте Wikileaksбыли опубликованы новые сведения о жизни и творчестве кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и ее предвыборного штаба. Там много интересного: и про намерения окружить Китай кольцом средств ПРО, и о подарке в $1 млн мужу Хиллари от Катара, и даже о том, что Хиллари начинает улыбаться только после получения подсказок от помощников.

gagauznews.com Хиллари Клинтон

Но самый неприятный для нее пункт — о католической церкви. Крупнейшей, благодаря латиноамериканским мигрантам, христианской конфессии в США.

Как выяснилось, глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста тесно общался с лидером организации «Голоса для прогресса» Сэнди Ньюманом, который в одном из писем говорил, цитата, о необходимости устроить «католическую весну», и призывал, цитата, «посеять семена революции» среди американских католических епископов.

Далее — расшифровка. Под предлогом того, что верующие «нуждаются в конце диктатуры средневековья и начале демократии, а также в уважении принципа равноправия полов», нужно «вбить клин между простыми верующими и епископами по вопросу о контрацепции и абортах», а также поработать над темой «об отношении к однополым союзам».

Другими словами, предлагалось навязать крупнейшей церкви страны свое, «либеральное» отношение ко всем вышеперечисленным вещам. Не переубедить (что невозможно), а именно — навязать. Сделать вид, что это — позиция самих католиков. В качестве инструментов предлагалось использовать набор, знакомый по майдану и «арабской весне»: «простые люди», болтовня о достоинстве и правах, организация и контроль через СМИ и социальные сети. Провокация, манипуляция, ложь — все как обычно.

Это разоблачение может стать клином, который будет вбит в шансы Хиллари на избрание. Если в штабе Трампа и в самой церкви смогут донести до десятков миллионов католиков смысл действий Клинтон, огромная часть верующих не проголосует за нее ни при каких обстоятельствах.

По сути вопроса: католическая церковь, как и православная, придерживается вполне однозначной позиции и по абортам, и по гомосексуализму. Пересматриваться эта позиция не будет, потому что сформулирована она Основателем Церкви и его апостолами. Аборт — это убийство. Гомосексуализм — это противоестественно. Да, и к сделавшим аборт, и к гомосексуалистам нужно относиться по-человечески. Но от этого аборт не перестает быть убийством, а гомосексуализм — противоестественностью, чье уравнивание в правах с семьей абсурдно.

Теперь о демократии. Если под демократией понимается позиция «все субъекты равны, все позиции допустимы», то никакой демократии в церкви не было, нет и не будет. Потому что есть абсолютная истина, есть Автор этой истины и есть все остальные, которые призваны к реализации этой истины в конкретной собственной жизни.

И, наконец, «уважение принципа равноправия полов». Если речь снова про возможность рукополагать женщин в священники, то и этого не будет. По той же самой причине: Основатель Церкви, хотя и дружил с женщинами, в число двенадцати апостолов выбрал двенадцать мужчин. Какими были Его основания, можно лишь предполагать, но факт остается фактом, и меняться позиция не будет.

Понимает ли все эти простые вещи Хиллари Клинтон и сотрудники ее штаба? Ответ на этот вопрос неясен, но и неважен. Потому что ясно главное: ей в высшей степени наплевать и на христианство, и на христиан. Ее цель — манипулировать, провоцировать и лгать для получения и закрепления власти.

На таком фоне Дональд Трамп — человек, бесконечно далекий от какой бы то ни было религиозности, циничный, прагматичный, не слишком тонкий — выглядит явным «меньшим злом». Вообразить себе Трампа, затевающего майдан в католической церкви, столь же трудно, как представить его (или Хиллари) на исповеди. Полное безразличие к теме куда предпочтительнее явной угрозы.

В Ватикане на тему американских выборов высказываются осторожно. Еще сравнительно недавно «меньшим злом» представлялась именно Хиллари, особенно в свете жестких высказываний Трампа о мигрантах. Теперь ситуация, очевидно, изменится, потому что намерение кандидата Клинтон разрушать церковь изнутри делает дискуссию о эмигрантских тонкостях абсолютно несущественной.

Главной проблемой будет не дать Хиллари спустить все на тормозах (улыбаясь по команде помощников) и не дать «независимым» СМИ навязать свой список актуальных тем, в котором невоспитанность Трампа окажется выше действий Хиллари. Может быть, нужно перевести на американский язык цитату из Иосифа Бродского насчет того, почему ворюга милее кровопийцы. Впрочем, и преувеличивать роль СМИ тоже не надо. Куда важнее то, что американские католики услышат на проповеди в последнее перед выборами воскресенье, 6 ноября.

А в этот день, между прочим, на католической службе будут читать такой отрывок из послания апостола Павла к фессалоникийцам: «Молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей; ибо не во всех вера. Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого».