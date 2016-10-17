Вмешательство России в президентские выборы в США необходимо понимать в свете ряда прошедших за последние годы «цветных революций», которые, как убеждены в Москве, не носили спонтанного характера, а были инициированы Вашингтоном. В ответ на действия США на Украине, в Киргизии, Белоруссии и Азербайджане Кремль теперь стремится отплатить Белому дому той же монетой, устроив «цветную революцию» в США, пишет Джексон Дил в статье для Washington Post.

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Для этого, считает автор, президенту РФ Владимиру Путину и нужен кандидат-республиканец Дональд Трамп. Его, несомненно, нельзя сравнить с «продемократическими движениями» в странах бывшего Советского Союза, таких как Украина и Белоруссия, так же, как возможную администрацию Клинтон нельзя сравнить с «путинскими режимом». Однако «дерзкая цель» Путина состоит в том, чтобы создать иллюзию, что это так.

«Он пытается продемонстрировать, что наша система такая же плохая и коррумпированная, как и его», — отметил старший редактор радиостанции «Свобода» Брайан Уитмор.

Первым шагом этой кампании автор считает взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии США (НДКП) и высокопоставленных официальных лиц партии, за которым последовало распространение информации с них — иногда с изменениями — для демонстрации того, что Клинтон пошла на фальсификации.

Как ни удивительно, в результате «слива» выяснилось, что НДКП был настроен против соперника бывшей первой леди Клинтон — губернатора штата Вермонт Берни Сандерса, тогда как предвыборный штаб бывшего государственного секретаря, как оказалось, крайне расчетливо подходил к тому, какие политические заявлений делать на публике. Трамп и его союзники как по сигналу отреагировали на эту информацию наигранным шоком и обвинениями в коррупции.

Затем появились сведения о том, что существует вероятность вмешательства в сам подсчет голосов. Именно в этом, вероятнее всего, и была цель взлома систем голосования в более чем 20 штатах, в том числе в таких ключевых, как Пенсильвания и Флорида. Несмотря на то что в совместном заявлении Министерства национальной безопасности и директора Национальной разведки США указывалось, что такой взлом вряд ли скажется на «действительном подсчете голосов или результатах выборов», однако сами сообщения о кибернетическом вмешательстве уже сами могут подорвать доверие граждан, в чем, вероятно, и их состоит их цель.

В то же самое время Трамп исполняет свою роль, и вряд ли бы он был полезнее для кремлевского нарратива, если бы он читал по написанному. Так, он неоднократно предупреждал, что выборы могут быть сфальсифицированы, а также призывал своих сторонников внимательно наблюдать за «определенными местами», где у него велик шанс проиграть, такими как штат Филадельфия. Его движение «Stop the Steal» планирует провести собственные экзитполы у ключевых избирательных участков. Неизбежные сообщения о «нарушениях» дадут Трампу основания заявить о фальсификациях.

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Это, в свою очередь, вызовет реакцию, вроде той, которую Трамп уже озвучил на одном из митингов.

«Если Хиллари Клинтон победит, я лично готов к революции, поскольку мы не можем допустить её ко власти», — заявил Трамп.

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Узнав об этом, отмечает автор, Путин, без сомнений, не мог удержаться от улыбки. Он тем не менее понимает, что Вашингтон не Киев — там перед Белым домом или Конгрессом не соберутся «толпы» протестующих. Восстание будет происходить в интернете, где пройдет буря постов, которые поддержат «кремлевские тролли», российские спутниковые телеканалы и сторонники Трампа на телеканале Fox. Будет активно муссироваться идея о том, что «политический истеблишмент» украл выборы для Клинтон.

Это, конечно, не помешает Клинтон занять пост президента США, однако при таком развитии событий она пострадает политически как в США, так и за их пределами. Путин же получит свою расплату, а Трамп покажет себя «самым полезным идиотом».