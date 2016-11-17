



Украина

Украина по-прежнему пытается развивать свой военно-промышленный комплекс (ВПК) или, по крайней мере, «делать вид», что это делает. С 11 по 14 октября в Киеве проходила XIII Международная специализированная выставка «Оружие и безопасность 2016». Были представлены некоторые новинки украинского ВПК — такие, как беспилотный мини-бронетранспортер «Фантом», мобильный комплекс наземной разведки и радиоэлектронной борьбы «Джеб», бронетранспортер «Атаман 6×6», боевой модуль «Дуплет» и т.п. Насколько это оружие актуально и каковы перспективы украинского ВПК?

Военный бюджет на 2017 год вырастет до 5% ВВП: достаточно ли этого?

Недавно стало известно, что в 2017 году украинский военный бюджет вырастет до 5% ВВП страны и составит $4,9 млрд, что на $570 млн больше, чем в уходящем 2016 году. Около $422 из этой суммы пойдет на ремонт и закупки новой техники.

На первый взгляд — речь идет о достаточно серьезных суммах. Однако надо учитывать, что численность украинской армии составляет, по разным оценкам, 250−280 тысяч человек. Эти огромные вооруженные силы требуют очень больших средств на содержание, в том числе ремонт военной техники и поддержание ее в боеготовом состоянии. Собственно на закупки нового вооружения от указанной суммы, вероятнее всего, останется мизерная сумма, в ином случае будет падать боеспособность имеющихся частей. Если представить себе, что реально на закупки останется $200 млн (а останется, вероятно, меньше), то часть этой суммы наверняка уйдет на зарубежные приобретения. В итоге для украинских предприятий остается совсем немного — денег хватит на развитие разве что одной области. Например, разработку и закупки беспилотных летательных аппаратов тактического звена или же оснащение бронемашин современными боевыми модулями и т.п. Подобное финансовое положение позволит большинству предприятий выживать и развиваться только за счет экспортных поставок. Но возможно ли это?

Разорвав военно-техническое сотрудничество с Россией, Украина потеряла главный рынок сбыта

Разрыв военно-технического сотрудничества (ВТС) между Украиной и Россией в 2014 году, конечно, создал некоторые сложности для Москвы, особенно в области кораблестроения. Однако вред, который Украина нанесла сама себе, несоизмеримо больше — Россия закупала у соседнего государства самую разную военную продукцию на миллиарды долларов. Это были газотурбинные силовые установки для кораблей, двигатели для вертолетов, самолетов и крылатых ракет, а также многое другое. Имел прекраснейшие перспективы как на российском, так и на мировом рынке, военно-транспортный самолёт Ан-70, который был совместной российско-украинской разработкой. Ан-70 был в шаге от серийного производства, когда отличный проект был загублен недальновидным решением. Загубленными оказались и перспективы ГП «Антонов» — украинского финансирования на развитие и производство авиации не хватит априори.

Что же касается экспорта украинских вооружений — то им страна активно занималась с момента распада СССР. Однако успехом пользовались советские вооружения, которых Киеву досталось просто огромное количество. За годы независимости Украина распродала большую часть своей лучшей бронетехники, авиации и другого вооружения в самые разные уголки мира. Что же касается именно украинской продукции, то красноречивее всего о ней говорит история с бронетранспортерами БТР-4, которые в количестве 420 единиц заказал в 2009 году Ирак. Первая партия из 42 единиц, со срывом сроков, была доставлена в Ирак в 2013 году, однако заказчик их не принял, а потом и вовсе разорвал контракт — новая бронетехника оказалась с трещинами в корпусе. Так бесславно прекратил существование крупнейший контракт украинского ВПК в истории. Естественно, что после подобных случаев очереди из желающих приобрести украинское вооружение не наблюдается. Остаются некоторые проекты, такие как оперативно-ракетный комплекс (ОТРК) «Гром-2», которые поддерживаются союзниками США, в этом примере — Саудовской Аравией. Но суммы небольшие, как и шансы на успех.

Немецкий двигатель для БМП-1: зачем?

С помпой на «Оружие и безопасность 2016» демонстрировали боевую машину пехоты БМП-1УМД, отличающуюся от базовой советской модели установкой нового немецкого двигателя Deutz TCD2013 L64V, имеющего мощность 330 л.с., в отличие от советского 300-сильного УТД-20. При этом основным мотивом осуществления такой модернизации называется сокращение зависимости от России. Однако, на Украине «случайно забыли», как их собственное руководство загубило запорожское предприятие «Юждизельмаш», которое в лучшие времена выпускало до 2600 единиц тех самых УТД-20 в год. В 2004 году завод прекратил свое существование. Что же касается немецкого двигателя — то он, конечно, действительно современнее и превосходит по характеристикам УТД-20, появившийся в 1970-х. Но и стоимость изделия совершенно другая, а учитывая то, что БМП-1 и сам давным-давно устарел, установка на него дорогостоящего двигателя нелогична. Те же УТД-20 имеются на российских складах в огромных количествах и стоят при этом «копейки».

Роботы, дистанционно управляемые модули и бронемашины: не отстать от моды

Демонстрация прототипа роботизированного БТР «Фантом» является не чем иным, как попыткой продемонстрировать то, что украинский ВПК не отстает от моды. Сейчас на всех оборонных выставках именно робототехника является одним из наиболее популярных направлений, хотя в действительности оригинальными и, главное, близкими к реальному применению эти изделия оказываются очень и очень редко. Также наблюдается большое увлечение различными бронемашинами с противоминной защитой класса MRAP. Они стали популярны благодаря американскому опыту в Афганистане и Ираке, однако там большую часть времени шла не полномасштабная война, а борьба с партизанами и небольшими военными группировками. MRAP — вещь неплохая и нужная, но выйти с ним на мировой рынок невероятно сложно — конкуренция здесь сейчас огромная. То же самое касается и дистанционно-управляемых модулей для бронетехники — их создание стало доступно множеству стран благодаря развитию элементной базы и её удешевлению (закупить её на Западе или в Азии несложно).

Единственным же изделием, которое вызывает некоторый интерес, является мобильный комплекс наземной разведки и радиоэлектронной борьбы «Джеб». Заявленные характеристики комплекса очень интересны и во многом похожи на российскую систему РЭБ «Инфауна». Насколько эти тактико-технические характеристики действительно реализованы и сможет ли разработчик качественно и в срок выполнить заказ на их поставку — это уже другой вопрос.