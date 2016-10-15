В Ереване завершил работу саммит Организации договора о коллективной безопасности. По итогам заседания совета ОДКБ армянский президент Серж Саргсян объявил, что лидеры блока приняли стратегию развития до 2025 года. Помимо этого он сообщал, что главы государств ОДКБ в принятом заявлении выразили поддержку итогам саммитов в Вене и Санкт-Петербурге по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, хотя ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что «лидеры ОДКБ не будут принимать отдельного заявления по нагорно-карабахскому конфликту». Вот что говорил президент Армении по итогам саммита представителям СМИ: «Партнеры по ОДКБ выразили поддержку договоренностям, достигнутым на организованных в текущем году в Вене и в Санкт-Петербурге саммитах по нагорно-карабахской проблеме, направленных на недопущение эскалации ситуации в зоне конфликта, стабилизацию обстановки и создание условий для продвижения мирного процесса. На сессии подтверждена необходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы, выражена поддержка усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН, Хельсинкского Заключительного Акта, в частности, касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народа на самоопределение».

Флаг Нагорно-Карабахской Республики

Правда, не обошлось и без интриги. На саммите ОДКБ в Ереване не присутствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, прислав вместо себя премьер-министра. Назарбаев отменил визит в Армению из-за простуды и некоторые азербайджанские СМИ назвали это «армянским гриппом», хотя ранее из-за болезни лидер Казахстана также отменил свой визит в Азербайджан. Так что баланс вроде бы соблюден, хотя казахстанские эксперты не забыли упомянуть, что на фоне апрельской карабахской войны Астана потребовала перенести из Еревана запланированный саммит Евразийского экономического сообщества. Но в большой политике всегда все быстро меняется.

Помимо этого и глава МИД России Сергей Лавров в Ереване внес определенную ясность в ситуацию, которую создавали в Баку и в Анкаре, увязывая проблемы урегулирования нагорно-карабахского конфликта с нормализацией взаимоотношений между Турцией и Арменией. По его словам, «если вдруг Армения и Турция вернутся к выполнению своих договоренностей без связи с карабахским конфликтом, мы будем только рады, но наше ощущение, что прогресс в карабахском урегулировании будет ключевым для того, чтобы армяно-турецкие отношения нормализовались». Лавров также считает, что Турция может сыграть позитивную роль, обеспечивая «разблокирование Нагорного Карабаха, Армении, обеспечение нормального взаимодействия в регионе: экономического, логистического, транспортного, инфраструктурного». По сути это призыв к Анкаре выстраивать в отношении Еревана самостоятельную политику, без оглядки на Баку.

Любопытно, что в момент работы в Ереване саммита ОДКБ президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку проводил переговоры с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Навазом Шарифом, по итогам которых на пресс-конференции сделал заявление, в котором затрагивалась и нагорно-карабахская проблема. «К сожалению, принятые два десятилетия назад резолюции (имеются в виду резолюции Совета Безопасности ООН — С.Т.) все еще не выполняются, — отметил лидер Азербайджана. — Это показатель двойных стандартов». Во-первых, эти резолюции в свое время были нарушены самим Азербайджаном. Во-вторых, ярким показателем политики «двойных стандартов» является то, что, поставив свою подпись под санкт-петербургским соглашением, Азербайджан делает вид, что его не существует. Более того, накануне саммита ОДКБ в Ереване некоторые бакинские эксперты заявляли со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который, по их мнению, якобы «отражает настрой российской стороны», говорил о «реализации так называемого «плана Лаврова», предусматривающего возврат пяти районов, и что публикации российских СМИ, включая и ИА REGNUM, «носят ложный характер», когда они утверждают, что «основной темой переговоров по урегулированию нагорно-карабахской проблемы является укрепление режима перемирия». Как видим, мягко говоря, это вовсе не так.

Но не только это. На недавнем заседании правительства президент Азербайджана заявил, что «на нас за закрытыми дверями оказывается давление с целью принудить к соглашению на признание независимости Нагорного Карабаха». Это означает, что в кулуарах мировой дипломатии действительно обсуждается эта проблематика, и если кто-то говорит об «освобождения пяти районов», то такая акция усматривается во взаимосвязи. Одновременно Алиев обвинил госсекретаря США Джона Керри в поддержке «оккупационной политики Армении», реагируя на его заявление о том, что «условия для урегулирования армяно-азербайджанского и карабахского конфликтов в настоящее время не проглядываются, поскольку лидеры Армении и Азербайджана к этому не готовы». А когда помощник президента России Юрий Ушаков также констатировал, что Москва не испытывает большого оптимизма по поводу урегулирования карабахского конфликта в ближайшее время и продолжит работу с Ереваном и Баку, то глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что якобы это «не соответствует духу встреч президентов в Вене и Санкт-Петербурге и идет вразрез с заявлениями Минской группы ОБСЕ, сделанными на уровне президентов о неприемлемости и неустойчивости текущего статус-кво».

В такой ситуации русские говорят «в огороде бузина, а в Киеве — дядька». Неустойчивость статуса-кво в Нагорном Карабахе действительно беспокоит мировое сообщество, которое после апрельской карабахской войны стимулировало работу Минской группы ОБСЕ по выработке механизмов, упреждающих вооруженную эскалацию, что было юридически зафиксировано в венских и санкт-петербургских соглашениях, и которые блокирует не Армения, а Азербайджан. То есть, когда нужно, в Азербайджане ссылаются на эти соглашения, а когда не нужно, о них напрочь забывают. Кстати, ранее Азербайджан и Францию, как одну из сопредседательниц Минской группы ОБСЕ, обвинял в «проармянстве». Вот и выходит, что позиция Азербайджана в отношении Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой все являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, не находит абсолютно никакого понимания. А раз так, то они вынуждены искать свои сценарии по выводу из патового состояния, поскольку политика Азербайджана по так называемому лавированию выхолащивается и теряет свой потенциал.