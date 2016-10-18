Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед журналистами в Армении 14 октября, коснулся возможной роли Турции в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

newsarmenia.am Здание МИД Армении

Лавров, в частности, повторил не новый тезис о том, что прогресс в процессе урегулирования карабахского конфликта может стать ключевым для нормализации армяно-турецких отношений. Этот тезис был пущен в оборот еще в преддверии парафирования, так называемых, Цюрихских протоколов в 2011 году. Последние предусматривали нормализацию отношений между Арменией и Турцией без привязки к процессу карабахского урегулирования. Однако впоследствии, после парафирования протоколов, Анкара отказалась от договоренностей и связала возможность урегулирования с подвижками в карабахском процессе. Нормализация так и была сорвана.

Далее Лавров заметил, что если вдруг Армения и Турция вернутся к выполнению своих договоренностей без связи с карабахским конфликтом, «мы будем только рады, но наше ощущение, что прогресс в карабахском урегулировании будет ключевым для того, чтобы армяно-турецкие отношения нормализовались». То есть, «если вдруг» Лаврова является своеобразным месседжем Анкаре, поскольку именно она отошла от договоренностей. Другой месседж в заявлении главы МИД РФ был адресован Еревану — прогресс по Карабаху станет серьезным стимулом для форсирования процесса нормализации армяно-турецких отношений.

Сложно сказать, насколько глубоко успели в МИД Армении проанализировать мессиджи Лаврова, но поспешили ответить устами пресс-секретаря МИД Тиграна Балаяна. «Официальный Ереван как прежде считает, что Турцию необходимо держать как можно дальше от карабахского урегулирования», — заявил NEWS. am Балаян.

Речь Лаврова принципиально об ином. И если месседж Анкаре был построен на эмоциях (будем только рады), то предложение к армянской стороне оформлено в прагматичной семантике. То есть, вполне серьезно.

В словах Лаврова об участии собственно Турции в карабахском процессе речи не шло. Министр говорил об уступках сторонами карабахского конфликта, способными привести к подвижкам в процессе. В данном случае речь, естественно, идет об армянской стороне, поскольку только она (а не Азербайджан) может быть заинтересована в нормализации армяно-турецких отношений. То есть, слова Лаврова адресованы Еревану и Степанакерту, и тема Турции в них не первична.