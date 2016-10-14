Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что «Москва не считает, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован в ближайшее время, но продолжит содействовать прекращению спора». При этом он подчеркнул, что после недавней эскалации ситуации в Нагорном Карабахе в вопросе урегулирования «были какие-то светлые моменты, но затем это развитие, может, заходило снова в тупик». Очевидно, что под «светлыми моментами» следует понимать подписание после апрельской войны Азербайджаном и Арменией венских и санкт-петербургских соглашений, предусматривающих введение на линии соприкосновения конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе системы мониторинга и введение института международных наблюдателей. Причем петербургское соглашение подписывалось при прямом участии президента России Владимира Путина, оказавшего самое серьезное воздействие на Баку и Ереван с целью остановить вооруженную эскалацию, продолжение которой могло бы иметь самые неожиданные геополитические последствия для региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дело в том, что Армении по большому счету война с Азербайджаном не нужна, она и без того контролирует 20% бывшей территории Азербайджана. Ну, допустим, увеличит она зону контроля еще на несколько процентов, а что дальше? Другое дело, если бы Армения намеревалась провести вторую победоносную войну и заставить Азербайджан подписать капитуляцию, которая во всяком случае узаконивала новый статус-кво. Но такого стремления со стороны Армении не существует, да и такой сценарий можно рассматривать чисто теоретически, поскольку практическая его реализация сопряжена с многими серьезными проблемами международного свойства. Другое дело — Азербайджан. Как считает бывший спецпредставитель президента России, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир Казимиров, Азербайджан и прежде периодически использовал тактику нагнетания напряженности, чтобы «не давать покоя оккупантам».

Гонка вооружений, воинственная риторика, периодические инциденты, армянофобия — далеко не полный арсенал его действий, наряду с давлением на ОБСЕ, Минскую группу ОБСЕ и международное сообщество в целом. Но недавняя кровопролитная четырехдневная апрельская война в Нагорном Карабахе — случай особый, так как это были самые масштабные бои за 22 года с момента подписания соглашения в 1994 году о прекращении огня. Напомним, что к тому моменту российские ВКС уже были в Сирии, развивался конфликт между Россией и Турцией из-за инцидента, когда турецкие ВВС сбили российский Су-24. Тогда Анкара была заинтересована в развитии отвлекающего для России, но без своего прямого участия, вооруженного конфликта в Закавказье.

Не случайно в период апрельской войны из Турции раздавались воинственные призывы о поддержке Азербайджана. Как писал в этой связи ведущий аналитик Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик, «сирийская ситуация была прологом к армяно-азербайджанскому конфликту». Кстати, один из таких знатоков проблемы, как бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, бывший помощник госсекретаря США по вопросам Южного Кавказа Мэтью Брайза, в недавнем интервью армянскому изданию «168 жам» также поставил на одну доску проблемы сирийского и нагорно-карабахского урегулирования, правда, полагая, что «лидеры Армении и Азербайджана находятся намного ближе к политическому урегулированию карабахского конфликта, чем власти Сирии и России к урегулированию сирийского конфликта».

Добавим к этому, что есть серьезные основания предполагать, что в тот момент Баку получил от Москвы жесткое предупреждение. И это сказалось на том, что начавшаяся наступательная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе была выхолощена в спонтанную реакцию и в конце концов в самый критический момент просто остановилась. Президент Азербайджана Ильхам Алиев испугался последствий и ответственности, что вынудило его поставить свою подпись под соглашением о прекращении огня в Санкт-Петербурге, исполнение которого должно привести к введению в зону конфликта системы мониторинга и международных наблюдателей. Но, как и предполагал посол Казимиров, мир вновь столкнулся «с фактором невыполнения договоренностей, а одной из сторон конфликта — и официально взятых обязательств». Азербайджан заявил, что «так называемые «петербургские» предложения преследуют одну цель — «заморозить» карабахский конфликт, а Минская группа ОБСЕ, кстати, участник всех переговорных процессов, якобы стремится добиться этого «руками Азербайджана официальным путем».

Тогда чего стоит подпись президента Азербайджана Алиева и можно ли ей вообще доверять? Правда, теперь Баку пытается манипулировать событиями, уверяя прежде всего самого себя, а потом и своих партнеров, в частности Турцию, в том, что, мол, «Россия имеет предложения, именуемые «базовыми принципами», по урегулированию конфликта, которые не согласованы с Минской группой ОБСЕ». А раз так, то эта группа либо должна быть модернизирована за счет введения в статус сопредседателя, к примеру, Турции, либо распущена. При этом некоторые бакинские политики и эксперты подают итоги недавних переговоров в Стамбуле президентов России и Турции как факт состоявшегося между двумя странами военно-политического альянса на сирийском направлении и предлагают проецировать этот процесс на нагорно-карабахское урегулирование, имея в виду новый формат переговоров. В этой связи посол России в Армении Иван Волынкин решил уточнить, заявляя, что «урегулирование карабахского конфликта возможно только в рамках Минской группы ОБСЕ, и другие страны не имеют права вмешиваться в этот вопрос».

Но пока Баку будет избегать принятия идеи внедрения механизмов расследования пограничных инцидентов, игнорировать предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ о системе мониторинга и расширении полномочий личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика и его миссии, напряженность в регионе будет сохраняться. Вот почему наступает момент, когда международное сообщество не должно позволять себя кому-либо «водить за нос» и выступить с адресной критикой. Как считает посол Казимиров, «нельзя выдавать кому-либо своего рода карт-бланш на повторную агрессию». Что же касается сопредседателей Минской группы ОБСЕ, то и им пора перестать «играть» в секретность. Все нужно называть своими именами, поскольку в случае развязывания полномасштабной войны вокруг Нагорного Карабаха и на ее плечи ляжет огромная политическая ответственность.