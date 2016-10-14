



Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинский националист Порошенко уже недостаточно украинский националист

Сегодня на Украине пройдет традиционный марш националистов в честь Дня защитника. Однако на этот раз у него будет явный политический, если не сказать угрожающий подтекст.

Во-первых, потому что в 11:00 начнется учредительный съезд новой партии «Национальный корпус». «Инициативную группу новой политической партии составляют члены общественной организации Гражданский корпус «Азов», ветераны полка «Азов» Национальной гвардии, волонтеры, патриоты Украины», — сообщает официальный сайт националистов.

Во-вторых, акция должна стать предупреждением колеблющейся Верховной раде, которая, чего доброго, может начать выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН №2202 (2015), слово в слово повторяющую Минские соглашения.

«В эту пятницу мы планировали провести традиционное шествие. Но после заявления президента Франции этот марш приобретает особое значение. Мы не будем штурмовать административные здания, мы не будем захватывать парламент. Однако мы покажем, сколько людей готовы на решительные действия, как только попытаются зарегистрировать законопроект о выборах на оккупированных территориях», — написал командир «Азова» Андрей Билецкий в своем блоге на портале «Украинской правды».

Националист пригласил на марш всех желающих — с семьями и детьми. По его словам, в акции примет участие «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие свидомые патриоты.

Напомню, что раздражителем, о котором упомянул Билецкий, стало выступление Франсуа Олланда в ПАСЕ, где французский президент потребовал сначала проведения выборов в Донбассе и лишь затем «вывода оккупационных войск России с украинской земли и возвращения контроля Украины за украино-русской границей», как с возмущением написал глава украинского МВД Арсен Аваков в своем Фейсбуке.

Очевидно, что украинские власти, включая парламент, правительство и президента, вышли из доверия украинских националистов, лидером которых считается главный полицейский. «Я представляю в правительстве тех воинов, патриотов и добровольцев, которые ценой своей жизни и здоровья отстаивают Украину на фронте — против своры бешеных собак путинского режима, против тех, кто принес на нашу землю кровь и горе. У меня собственная мера ответственности перед Украиной. Я месяцы провел на Евромайдане. И на этой войне против русских бандитов и оккупантов погибли мои товарищи», — откровенничает Аваков.

Конфликт между президентом и министром нарастает. Как мне кажется, главная причина все же материальная — Порошенко, сменив Януковича, прибрал к рукам остатки украинского бизнеса, и Аваков чувствует себя обделенным. Однако разборки между олигархами, как это часто бывает на Украине, отражаются на благосостоянии всего населения — под лозунги о патриотизме у людей отбирают последнее.

Глава МВД, давно вступивший в альянс с националистами, представляет для президента реальную угрозу. Он действительно может натравить своих вооруженных до зубов и выпестованных им лично бандеровцев на постмайданную власть, объявить министров и депутатов предателями и коллаборантами, вступившими в сговор с Путиным.

У Порошенко незавидное положение — на него давят с обеих сторон: сверху — Запад, заставляющий принимать конституционную реформу согласно Минским договоренностям, снизу — собственные олигархи, у которых под ружьем десятки тысяч боевиков. Олигархи настаивают на продолжении войны, потому что она не только приносит неплохие барыши, но и отвечает запросам свидомых патриотов. А это именно та сила, с которой вынужден считаться даже укропрезидент.

Бандеровская мысль родила собственный вариант Минских соглашений, в котором резолюция Совета Безопасности ООН №2202 (2015) полностью извращена. Жемчужина «меморандума» — решение проблемы контроля над границей, который не дает покоя свидомым патриотам: «Постоянный контроль над границей должен быть установлен до проведения выборов на оккупированных территориях», — сказано в «меморандуме». Согласитесь, звучит так безапелляционно, будто это киевская хунта выиграла войну у ополченцев, а не наоборот.

С этим напутствием Петр Порошенко поедет в Берлин, где должен отстоять украинский вариант резолюции Совбеза ООН. Сильно сомневаюсь, что ему хотя бы разрешат его вслух зачитать.

Скорее всего, в Киев он привезет очередную зраду — проигрыш по всем фронтам. Более того, Порошенко, возможно, даже попытается внести в Верховную раду долгожданный проект конституционной реформы, наделяющей ДНР / ЛНР полной автономией. Западные партнеры умеют ставить на счетчик.

И вот тут Арсен Аваков может возглавить третий Майдан, чтобы на волне возмущения националистов сместить предателя-президента. Впрочем, допустим и летальный исход грядущих событий. Причем под горячую руку попадет не только Петр Порошенко и его окружение, но и депутаты из фракции «Оппозиционный блок», а также все когда-либо засветившиеся на сайте «Миротворец». Гильотина должна начать работать по законам революционного времени, она давно ждет своей очереди, пощелкивая острым ножом.

При нынешнем министре внутренних дел, вставшем во главе незалэжной державы, Украина завершит превращение в фашистское государство — из нынешней куколки вылетит бабочка «мертвая голова». Цель недолгой жизни этого насекомого может быть только одна: война с Россией. То есть нападение на Крым — освобождение полуострова от москальской оккупации под свидомыми лозунгами.

Такой сценарий не только вероятен — его давно холят и лелеют в Вашингтоне. Весь вопрос в том, какое решение будет принято в Кремле: избежать конфликта или пойти на обострение и лишить Украину ее вооруженных сил. Думаю, наиболее вероятен второй вариант.

Причем на этот раз — по просьбе Европы. Всех уже до печенок достала эта никем не контролируемая территория и ее непомерные амбиции, смешанные с тотальной нищетой. Без армии Украина превратится в захолустную, никому не нужную, безопасную для соседей окраину. По которой будут бегать добробаты и другие победители Майдана, выясняя отношения между собой и терроризируя мирное население.

И над всем этим гуляй-полем будет возвышаться Арсен Аваков, рассчитывающий сегодня вкусить плоды своей победы при помощи подведомственных боевиков. Но в полной мере насладиться властью он не сможет — главным атаманом свободной Украины не может быть ни армянин, ни русский, ни грузин, ни поляк. Но об этом ему еще предстоит узнать.