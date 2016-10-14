За последнее время вопрос о том, является ли нынешний глава МИД Великобритании Борис Джонсон «клоуном» или все же тонким политиком, поднимался неоднократно. И хотя его выступление в парламенте заслуживает внимания, он, тем не менее, не сказал очень многого, что могло бы прояснить его позицию по отношению к России и ситуации в Сирии, пишет Сумантра Майтра в статье для National Interest.

Stemoc Борис Джонсон

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Автор отмечает, что дебаты начались с заявлений некоторых парламентариев, призывавших к вмешательству и введению бесполетной зоны над Алеппо и вообще Сирией. Джонсон, хотя и поддержал парламентариев по вопросу вмешательства, однако не стал давать столь далеко идущих обещаний. Наоборот, он намекнул, что введение бесполетной зоны будет означать начало горячего конфликта с Россией, к которому не стремится ни одно западное государство. Он, тем не менее, не стал развивать эту тему.

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И это прискорбно, поскольку сейчас на Западе идут споры о том, нужно или нет идти на вмешательство Сирии для спасения мирного населения, однако это довольно ущербная посылка, потому что вопрос должен заключаться в том, может ли Запад пойти на такой шаг и каким его интересам это послужит.

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Предположим, подчеркивает автор, что Великобритания и США решили установить бесполетную зону над Сирией. Согласно результатам простой симуляции, для этого будет необходимо уничтожить командные структуры Дамаска. Поскольку сирийские вооруженные силы не могут равняться с авиацией стран Запада, они делегируют свою противовоздушную оборону России, которая затем разворачивает в стране истребительную авиацию или сбивают летательный аппарат Запада. Все это статистически возможно.

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Что тогда будет вынужден делать Запад? В таких конфронтациях все быстро сводится к двум вариантам: эскалации или разрядке. В случае эскалации необходимо будет наносить прямые удары по батареям ПВО России и Ирана или переходить к воздушному противостоянию с российской авиацией. Готов ли Запад зайти так далеко, особенно из-за Сирии? Здесь также играет большую роль то, как другая сторона воспринимается на Западе. Нет оснований полагать, что вооруженные силы и население стран Запада хоть немного заинтересованы в войне с Россией из-за Сирии. Альтернативой этому сценарию была бы позорная разрядка, которая бы стала огромной пропагандистской победой для России и Ирана.

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С учетом того, в какой степени общественный дискурс на Западе полон разговоров о ценностях, правах человека и международных нормах с 1991 года, признать сложившуюся реальность может быть крайне сложно, однако сказать об этом доступным языком необходимо. Мир, отмечает автор, вернулся к эпохе, в которой идет соперничество великих держав. И сирийская трагедия, так же как и кризис с беженцами, гибель сотен тысяч в гражданских войнах на Ближнем Востоке, не представляют какой-либо угрозы существованию Запада, чтобы он был вынужден идти на физическую конфронтацию с ядерной державой вроде России. К тому же этот регион не входит в зону непосредственных геостратегических интересов Запада.

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В обширной литературе о международных отношениях весь мир поделен на зоны, которые считаются жизненно важными для экономических и военных интересов Запада. Для Великобритании и США это Северная Атлантика и Азиатско-Тихоокеанский регион. Раньше в нее входил Ближний Восток, который на сегодняшний день представляет собой экономическую катастрофу и демографическую мину замедленного действия. Его значимость также сокращается ввиду все большей энергетической независимости Запада, а Персидского залива будет достаточно для того, чтобы торговые пути оставались открытыми.

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Таким образом, вмешиваться в преимущественно этно-религиозные конфликты в отдаленных странах является нежелательным и неразумным. Не говоря уже о том, что вмешательство в Сирии может привести к асимметричным эскалациям со стороны России и посредников Ирана в других частях света, где у Запада более значительные интересы.

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