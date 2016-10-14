Что празднуют

Корни нынешнего праздника уходят как минимум в первую половину XX века: в этот день в 1942 году ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провозгласила создание Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как своего военизированного подразделения. Основой для УПА, прежде всего офицерским корпусом стал так называемый «Украинский легион» (экс-подразделения «Нахтигаль» и «Роланд», ранее входившие в абверовский «Бранденбург-800»). В декабре 1942 года у «Украинского легиона» истёк срок годичного контракта, личный состав продлевать его не пожелал, и подразделение было расформировано. Однако сами «легионеры» не исчезли и влились в созданную полутора месяцами ранее УПА.

На Украине горячо отстаивается тезис «УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воевала на два фронта». Это далеко не так. Немецкая армия и разведка приняли самое деятельное, хоть и косвенное, участие в создании этой организации — подготовили её будущий командный состав (хотя цели такой, конечно же, не ставили). Кроме того, позиция самой ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сформулированная осенью 1942 года, была предельно ясной и по-своему практичной: «…В то время, когда на востоке ещё стоят миллионные большевистские армии, любая наша вооружённая акция против немцев была бы помощью Сталину».

Дата 14 октября для создания формирования была выбрана тоже неслучайно. На этот день, как известно, приходится празднование Покрова Пресвятой Богородицы. Украинские казаки, к которым тогдашние и нынешние националисты зачем-то возводят свою преемственность, считали Богородицу своей покровительницей и заступницей. Поэтому 14 октября на Украине — еще и День казачества.

И уже на всём этом нагромождении поводов Пётр Порошенко в 2014 году издал указ об отмене празднования Дня защитника Отечества (23 февраля) и о его переносе на 14 октября (под названием День защитника Украины): «В богатой на подвиги летописи украинского воинства множество битв и дат, достойных стать Днем защитника Отечества. Я подчеркиваю, Украина больше никогда не будет отмечать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем уважать защитников своей Родины, а не чужой!» — заявил Порошенко во время своей речи в годовщину независимости Украины (24 августа 2014 года). 14 октября 2014 года президент выполнил своё обещание, а в 2015 году по его же предложению Верховная рада утвердила 14 октября национальным праздником и выходным днём. Тем самым пытаясь закрепить преемственность и связать её и с современностью: казак — боец УПА — боец Нацгвардии или ВСУ.

Однако националистические организации Украины и отдельные партии отмечали 14 октября и раньше, а с середины нулевых в обязательную программу празднования вошли масштабные марши в честь «легионеров». Так что Порошенко фактически легализовал уже существующую инфраструктуру праздника и встроил её в государственный перечень памятных дат. Любопытно, что прежний День защитника Отечества на Украине, как и в большинстве постсоветских государств, стал своего рода «мужским днём». День защитника Украины позиционируется как более специальный, т. е. касающийся прежде всего силовых структур, принимающих участие в т.н. «АТО». Однако, как справедливо отмечают граждане Украины, у украинской армии есть свой день (6 декабря, день Вооружённых сил Украины). Т. е. налицо определённое дублирование. Возможно, декабрьский праздник со временем отменят.

Зачем это нужно?

Возникает закономерный вопрос: чем власти Украины не устраивала дата 23 февраля? Почему бы просто не наполнить её новым содержанием? Социальную инерцию, как известно, преодолеть не так-то просто, и может показаться, что украинская власть сама создаёт себе трудности. Однако это не так, поясняет в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM политолог Василий Стоякин: «Тут два элемента. Во-первых, это элементарное признание роли радикальных националистов в государственном перевороте 2014 года и начавшейся потом гражданской войне. Собственно, совершенно неважно, была ли это уступка националистам или акт справедливости со стороны президента. Важен сам факт: после того, значит — вследствие того. Во-вторых, это элемент строительства новой Украины — идеально антироссийской. Строить русофобское государство и воспитывать русофобское общество, не славя русофобов, довольно странно. Задача столь важна, что приходится игнорировать проблемы, возникающие, например, в отношениях с Польшей, и угрозу, исходящую от самих радикальных националистов».

Что планируется на 14 октября?

ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (сегодняшняя политическая имитация организации половины прошлого века) намерена отметить праздник актами вандализма. Её лидер Николай Коханивский в интервью порталу «Страна.ua» отметил, что сегодня у националистов две главные цели в Киеве — памятник Щорсу и Родина-мать: «Это, конечно, сложная акция, но Родину-мать надо снести. Технически нам сложно будет это делать. Пока что мы планируем начать вокруг неё информационную кампанию, поскольку это памятник оккупационного режима. Своими силами мы его не снесем, но, во всяком случае, какие-то шины возле него можно поджечь. Мы же не всё делаем сами. Например, мы несколько раз имитировали снос памятника чекистам, и, в конце концов, заставили власть его демонтировать. Кроме того, мы намерены снести Щорса. Когда? Я вам не скажу. Как получится. Это будет многоходовая комбинация. Но мы от своих планов не отказываемся. Пока что я не буду анонсировать никаких дат». Напомним, ранее данный персонаж и его организация отметились в нападениях на Крестный ход мира, проходивший этим летом на Украине.

Впрочем, один из конструкторов Родины-матери (Валерий Швецов) считает, что ничего у националистов не выйдет. Памятник монтировали с помощью специального крана, его уже нет. Так что максимум, что у них получится, — та самая информационная кампания.

Гражданский корпус «Азов» (не путать с одноимённым добробатом, это его гражданская структура) анонсировал празднование в формате протеста: «Пришло время показать зубы. В свете заявления президента Франции о необходимости провести выборы на оккупированных территориях без вывода войск страны-агрессора придется сделать заявление и от украинского народа. Наш ответ должны услышать не только на Банковой и Грушевского. Ее должны услышать и в Париже, и в Вашингтоне, и тем более его должны услышать в Москве. Народ Украины не подписывался под капитуляцией, и народ Украины пролил немало крови своих лучших сыновей и дочерей, чтобы пойти на шаг, который закончится потерей нашей надежды на независимость. Я прошу всех выйти на улицы», — призывает руководитель «Азова» народный депутат Андрей Билецкий. Напомним, украинских националистов возмутили слова французского президента о том, что о восстановлении контроля Украины над 410 км украино-российской границы (сегодня — под контролем самопровозглашёных республик) можно будет говорить только после проведения выборов на этих территориях.

В случае с Билецким и «Азовом» как раз всё просто. Некогда гражданский корпус «Азов» готовится стать политической партией. Собственно, 14 октября и состоится презентация. Ну, а поношение Олланда и Минских соглашений — в качестве разогрева. Единственное, что остаётся пока неясным: фигура лидера новой партии. Сам Билецкий заявил, что не планирует им становиться, но и не назвал будущего руководителя партии. Высказываются версии, что место останется незанятым до тех пор, пока им не сможет стать покровитель «Азова» Арсен Аваков.

Присоединиться к ОУН у Родины-матери собираются также «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Азов» и ультранационалистическая группировка С14. Однако похоже, что не все собираются крушить, некоторые уже придумали памятнику Вучетича новый смысл: «Родина-мать… повернута с мечом в сторону России — это символ единения украинских патриотов», — заявила «Вести-Украина» представитель «Азова» Дана Виноградова. Любопытно, что заявленный слоган марша: «Капитуляция — выбор власти, но не твой». Некоторые эксперты считают это попыткой припугнуть Порошенко. «Беспорядков не будет — те, кто реально имеет силу и численность, полностью под контролем МВД. Шествие курирует Аваков, радикальные националисты готовятся на базах МВД, а сами акции преследуют несколько целей: мобилизация идей, не очень популярных в массах, вселение надежды в разочаровавшихся. Плюс, конечно, припугнут президента и его БПП: дадут понять, что сорвут досрочные парламентские выборы, к которым его подталкивает Запад», — комментирует «Вести-Украина» приготовления к торжествам член радикальной организации «Наждак» Николай Дульский. По другой версии будущую партию планируют использовать для канализации недовольства (управляемые протесты с контролируемым лидером лучше неуправляемых с неконтролируемым), а 14 октября как раз станет пробой пера.

Официальная программа выглядят не так зажигательно. Как объяснил УНИАН режиссер-постановщик праздничных мероприятий Сергей Проскурня, в столице Украины запланировано открытие выставки военной техники «Оружие и безопасность —2016» (при участии президента), концерт военных оркестров ВСУ и Нацгвардии на майдане Независимости, а по его завершении — концерт «патриотической песни». Из-за праздничных мероприятий автомобильное движение в центре Киева на протяжении дня будет ограничено.

В Министерстве здравоохранения Украины призывают совместить приятное с полезным и в честь праздника сдать кровь для украинских солдат. Новая глава министерства Ульяна Супрун через свою страницу в Facebook пригласила всех желающих присоединиться: «…В министерстве будет действовать пункт сдачи крови для раненых украинских солдат. Поучаствовать смогут все желающие». Кроме сдачи крови, в этот день в министерстве можно будет прослушать лекцию руководителя Института национальной памяти Владимира Вятровича, известного «отбеливателя» репутации украинских коллаборантов.

Как все было раньше

В прежние годы 14 октября (тогда ещё в виде годовщины создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) на официальном уровне не отмечалось, крупные политические силы даже из условно «патриотического» лагеря также организованно его не отмечали. В целом это был день политических маргиналов, что временами приводило к любопытным казусам. Так, в 2007 году, в самый разгар правления Ющенко, марш в честь годовщины создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был запрещён властями Киева. Не все организации этому запрету подчинились. Скажем, «Патриот Украины» устроил очень показательную по форме акцию. Её участники были в камуфляже, с фанерными щитами (!), на которых можно было прочесть название организации. Дорогу «Патриоту Украины» и прочим примкнувшим к ним симпатизирующим преградила милиция, возникла потасовка, нескольких участников забрали в райотделы. Сегодня участники того марша известны как члены «Азова» и будущей партии, организовываемой Билецким. Однако тогда они имели сомнительную славу «провокаторов ФСБ», якобы нарочно провоцирующих столкновения с силовиками для дискредитации патриотических сил. По крайней мере так о них тогда писали политические обозреватели вроде Вахтанга Кипиани и прочих корифеев украинской журналистики, сегодня предпочитающих об этом не вспоминать.

Приживется ли праздник?

На самом деле, это не первый «праздник-новодел» на Украине. Есть ещё День свободы (21 ноября, дата начала «оранжевой революции»), учреждённый Виктором Ющенко в 2005 году. За последние годы о нём почти все забыли, но напомнил Порошенко: на прошлой неделе он подписал указ о его преобразовании в День достоинства и свободы, совместив тем самым в одном празднике сразу два украинских Майдана. Подготовка праздничных мероприятий уже ведётся.

Зато у Ющенко удалось привить Украине отмечание другой даты — Дня памяти жертв голодоморов (последняя суббота ноября). Правда, соответствующий день установил ещё его предшественник, Леонид Кучма, однако до Ющенко особой популярностью он не пользовался и был скорее чисто протокольным мероприятием, которое мало где, кроме столицы, проводилось. Фактически поминание жертв голодоморов — единственное зримое политическое наследие Ющенко и его супруги. Что им не удалось — так это окончательно перевести трагические события 1932−33 годов в ранг геноцида украинского народа. Зато удалось перенести на бытовой, низовой уровень: от официальных мероприятий к акции вроде «Зажги свечу», тематических занятий в школах и т.п.

«Ультранационалисты, конечно же, будут праздновать. А общественность, надеюсь, не примет его, как и не принимала до сих пор. По мере неизбежной дебандеризации Украины, я надеюсь, общество будет еще сильнее отторгать эти человеконенавистнические идеи УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Бандеры», — выражает надежду донецкий политолог Владимир Корнилов в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM.

Политолог Иван Лизан в своем комментарии агентству указывает, что целевая аудитория нового праздника — прежде всего молодёжь: «Приживётся ли на Украине новый праздник — День защитника Украины — будет зависеть от ряда факторов, прежде всего — от активности информационной кампании по внедрению данного праздника. День вооружённых сил Украины в массах не прижился, и отмечали его не потому, что хотелось, а потому, что так нужно было. Праздником считался классический День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля. То есть если власть поставит себе целью внедрить в массы новый праздник, то она его внедрит, в первую очередь молодежи и школьникам, которые не застали времён СССР и являются носителями украинской идентичности. А так как все СМИ и государственная машина в лице Минкульта и Минобразования работают в интересах насаждения идентичности нового украинца-русофоба, то шансы у данного праздника стать действительно народным будут зависеть исключительно от времени. Чем дольше будут насаждать, тем более народным он станет».