



Торжественное открытие мемориальной доски Маннергейму. Официальная публикация на сайте Кремля. Скрин-шот

Власти сняли позорное клеймо с лица блокадного Ленинграда — Санкт-Петербурга — мемориальную доску союзнику Гитлера в его борьбе против СССР, соорганизатору блокады Ленинграда, инициатору геноцида русского населения Карелии — финскому деятелю Маннергейму.

На её торжественном открытии, раздуваясь от чувства собственного величия, стояли официальные лица: С.Б.Иванов, В.Р.Мединский, А.Н.Говорунов, экс-официальное лицо В.Е.Чуров.

Теперь народ России должен знать и потому ждёт официальных ответов на простые вопросы:

1. Кто был инициатором этого позорного, предательского и как минимум морально преступного деяния — установки мемориальной доски Маннергейму?

2. Кто лично дал распоряжение об этой установке?

3. Кто оплатил эту установку и до последнего дня оплачивал охрану и отмывание доски, оплачивал действия «добровольных помощников правопорядка» по задержанию протестующих против этого позора граждан?

4. Когда и как понесут эти люди политическое или бюрократическое наказание за свои позорные и предательские поступки?

5. Когда, наконец, с должности министра культуры России выйдет вон самый упорный публичный пропагандист прославления гитлеровского союзника Маннергейма на земле блокадного Ленинграда — Мединский?