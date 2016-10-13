Теперь Россия должна знать, кто её предал в Москве и в Санкт-Петербурге
Власти сняли позорное клеймо с лица блокадного Ленинграда — Санкт-Петербурга — мемориальную доску союзнику Гитлера в его борьбе против СССР, соорганизатору блокады Ленинграда, инициатору геноцида русского населения Карелии — финскому деятелю Маннергейму.
На её торжественном открытии, раздуваясь от чувства собственного величия, стояли официальные лица: С.Б.Иванов, В.Р.Мединский, А.Н.Говорунов, экс-официальное лицо В.Е.Чуров.
Теперь народ России должен знать и потому ждёт официальных ответов на простые вопросы:
1. Кто был инициатором этого позорного, предательского и как минимум морально преступного деяния — установки мемориальной доски Маннергейму?
2. Кто лично дал распоряжение об этой установке?
3. Кто оплатил эту установку и до последнего дня оплачивал охрану и отмывание доски, оплачивал действия «добровольных помощников правопорядка» по задержанию протестующих против этого позора граждан?
4. Когда и как понесут эти люди политическое или бюрократическое наказание за свои позорные и предательские поступки?
5. Когда, наконец, с должности министра культуры России выйдет вон самый упорный публичный пропагандист прославления гитлеровского союзника Маннергейма на земле блокадного Ленинграда — Мединский?
Без практических ответов на эти вопросы позор «Маннергейма-спасителя» не будет смыт с лица Санкт-Петербурга и России до конца.