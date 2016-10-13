allegro.net.ua Bitcoin, он же — Биткоинъ

С момента создания и по сей день наиболее популярной криптовалютой остаётся биткоин (bitcoin, BTC, XBT), функционирующий с 2009 года и чья капитализация (эквивалент выпущенных монет) превышает $10 млрд. Из-за растущей популярности биткоина мало кто заметил, что придумано свыше 500 похожих криптовалют. Пока их популярность и рыночная капитализация не идут ни в какое сравнение с биткоином, однако они существуют и продолжают создаваться.

Как показывает исследование Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), 80% россиян не знают, что это такое, только пятая их часть в той или иной степени информирована о том, что такое биткоин. Хорошо о системе расчётов знают 4%, ещё 16% —лишь понаслышке. В Москве осведомлённость несколько выше —26%. Хуже всего о подобной системе расчётов осведомлены представители Сибирского федерального округа, где 92% опрошенных указали, что впервые слышат о термине «биткоин» о подобной системе расчетов осведомлены представители Сибирского федерального округа, где 92% указали, что впервые слышат термин «биткойн». За рубежом дела обстоят иначе. Оценки показывают, что в Германии значительная часть населения, 44% участников, знают, что такое биткоин, но не использовали его прежде. В американском штате Массачусетс было проведено национальное исследование с целью изучения уровня информативности и использования виртуальных валют. Более половины респондентов (51%) заявили, что слышали о биткоине и другой электронной валюте.

Вопреки мировым тенденциям, в России уже долгое время стараются запретить использование криптовалюты. Однако заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев предложил приравнять биткоин к иностранной валюте, что не снимает запрета на их эмиссию, но разрешит покупку и последующее использование в других странах. Также необходимо отметить, что российские ведомства отказались от идеи вводить уголовную ответственность за изготовление и использование «денежных суррогатов», к которым приравнивают и криптовалюты, включая Bitcoin. Такое решение было принято по итогам совещания между Генпрокуратурой, минюстом, Центральным банком РФ и аппаратом правительства.

Для сравнения: в Канаде и США эта валюта легальна. Канадское налоговое агентство (Canada Revenue Agency; CRA) считает, что криптовалюта обладает свойствами товаров и услуг, поэтому торговля ими должна облагаться налогами на продажу. В Швейцарии она имеет статус платежа, а не товара или услуги. Обмен швейцарских франков на биткоины приравнивается к обмену швейцарских франков на любую другую валюту, например, евро. Комиссии за обменные транзакции, взимаемые биткоин-компаниями, также не подлежат обложению НДС. В Норвегии биткоин признан биржевым активом, но не биржевой валютой. В ряде государств, например Германии и Франции, пока не было официального решения о его регулировании и правовом статусе, однако страны обеспокоены использованием криптовалют в незаконной деятельности и финансировании терроризма.

Ведущий экономист Федерального резервного банка Чикаго (Federal Reserve Bank of Chicago) Франсуа Вельде предлагает разрешить биткоин в частно-правовом аспекте для транснациональных корпораций, холдингов, банков. Он считает, что это большой плюс для финансовых учреждений, которые могут осуществлять любые транзакции без посредника. Вельде советует также банковским учреждениям выпускать свою собственную криптовалюту. Единого мнения о понятии криптовалюты (что понимать под криптовалютой) и его законодательном регулировании пока не сложилось.

В последнее время в мире получила распространение информация о том, все сделки с этими валютами носят спекулятивный характер, поскольку осуществляются на так называемых виртуальных биржах и несут высокий риск потери стоимости. Криптовалюта — это рай для «чёрных дел», преступников и террористов, которые могут анонимно и безнаказанно переводить деньги. Однако для поддержания терроризма и отмывания нелегальных доходов используют и обычные денежные средства, любые легальные валюты. Всё дело в контроле над механизмом этих процессов. Миф о спекуляциях вызван чрезмерно бурным описанием в прессе криптовалют и неполным пониманием технологии. Существуют разные платёжные системы, как Visa, Master Card, PayPal, Western Union, объем транзакций которых исчисляется десятками тысяч операций в секунду. Для сравнения, в платёжной системе Visa совершаются в среднем 200 тысяч транзакций в минуту, в то время как криптовалюта позволяет совершать всего 30биткоин-транзакций в минуту. Данные средства платежа могут быть использованы различным образом, ими можно оплатить любые товары и услуги, а также ими можно платить за наркотики. В настоящее время масштабы экономики биткоинов по мировым стандартам ничтожны. Общая капитализация рынка биткоинов составляет чуть меньше половины стоимости самой дорогой станции метро в Манхеттене.

Вероятнее всего, в ближайшее время криптовалюта продолжит наращивать темпы своего распространения, а страны, всячески ограничивающие их хождение, только отстанут в своём развитии. Криптовалюта — своего рода эволюционный скачок для расширения преимуществ современной экономической системы. Запрет на операции с криптовалютами, в частности биткоина, может оставить инфраструктуру российского рынка за бортом технологических инноваций.