И снова Польша в поле зрения украинской региональной прессы на неделе с 6 по 12 октября. Но вначале о нацистах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Полтавские национал-социалисты анонсировали проведение «черного марша» УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает «Полтавщина» (Полтава). Сообщение о проведении марша распространили в группах ВКонтакте. Организаторы попросили участников прийти в черной одежде, а также запастись файерами и пиротехникой. Чтобы проверить, была ли акция официально заявлена, издание обратилось в Полтавский горсовет, но пресс-служба и управление организационной работы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Также «Полтавщина» поинтересовалась у полиции, знают ли они о марше и планируют ли организовать мероприятия по охране общественного порядка во время его проведения. «Сотрудники полиции знают, что будет такое мероприятие. Шествие пройдет от Соборной площади до театра Гоголя. Будут задействованы патрульные полицейские, потому что планируется перекрывать движение транспорта, а также сотрудники Полтавского отдела полиции. Но еще официальной заявки от организаторов не поступало», — ответили в отделе коммуникаций полиции по Полтавской области. В отношении автономного общества «Авангард» указано, что они являются национал-социалистами. Национал-социализм или национальный социализм есть расширенное название нацизма — политической идеологии, которая была доктриной руководства Германии во времена Третьего рейха. Идея базируется на тезисе о ценности нации и ее верховенстве в процессе образования государства. В настоящее время группа «Автономное общество «Авангард» (Полтава)» насчитывает 1325 участников. На данный момент подтвердили свое участие в марше 426 человек.

Польша будет помогать Черниговщине стать конкурентоспособной, уверен портал «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). В регион в очередной раз приехала делегация из Польши. На повестке дня — обсуждение создания благоприятного инвестиционного климата в области в рамках реализации проекта «Рост привлекательности Украины и конкурентоспособности регионов». Этот проект финансируется из ресурсов программы министерства иностранных дел Польши «Польская помощь развитию 2016». Во встрече приняли участие представители профильных структурных подразделений областной государственной администрации и городского совета, в частности — руководитель аппарата ОГА Наталья Романова и директор департамента экономического развития ОГА Юлия Свириденко. «С 2003 года область активно сотрудничает с Великопольским воеводством. С этого времени имели пять взаимных визитов. Сейчас реализуется крупный совместный медицинский проект, предусматривающий и обмен опытом, и техническую поддержку, — отметила Романова. — Польша интересна нам, как образец успешной реализации реформ, в частности децентрализации, и пример развития экономики». Также она поблагодарила представителей из Польши за регулярную помощь их страны семьям погибших участников «АТО» с Черниговщины. Руководитель проекта «Рост привлекательности Украины и конкурентоспособности регионов» Кжиштоф Сивек отметил туристическую привлекательность Черниговщины. Также отметил, что Польша видит во многих украинских городах надежных партнеров, и Чернигов имеет все шансы стать одним из них.

Поляки каждый раз интенсивно разрушают многолетнее достижение своих выдающихся культурных и интеллектуальных личностей, которые строили взаимопонимание с украинцами, пишет «Збруч» (Галичина). Кропотливая работа Гедройца в Париже и его единомышленников, призывы и молитвы святого папы Иоанна-Павла II, позиция лидеров «Солидарности» Леха Валенсы, Яцека Куроня, Адама Михника и многих других — все это попрано агрессивными маргиналами от политики. Они попрали молитву примирения, взаимного прощения и понимания, совершенную лидерами польской и украинской католических Церквей. Они «умножили на ноль» официальный акт объединения, совершенный президентами обеих стран. Им подавай и утверди однобокую, подтасованную правду — выгодную «кресовякам» и другим профашистским польским средам, составляющие ядро электората правящей партии. В настоящее время в Европе существуют только два народа, которые воюют с мертвыми. Второй страной, которая воюет с мертвыми, стала Польша. Европейская католическая страна с давними христианскими традициями, член Европейского союза. Однако на практике ее христианство оказалось достаточно условным. Немецких памятников или могил на «западных окраинах» поляки, конечно, уже не разрушают. Но не по нравственно-моральным причинам, а банально боясь «получить по зубам». Вот на «восточных окраинах» у них вольница — что им сделает обескровленная войной Украина? Только не понимают ярые мстители, что вторым концом они бьют по собственной репутации, а также по собственному будущему. Мы завидовали сплоченности поляков — у них моноэтничная нация и всех объединяет Римско-католическая церковь. Но может ли быть хорошим проводником народа Церковь, духовные пастыри которой все больше вязнут во лжи, а некоторые из них стали проводниками маргиналов и вандалов? Братья поляки, опомнитесь, будьте людьми!

«Zaxid.net» (Львов) дает рецензию на фильм «Волынь». Долгожданный фильм именитого польского режиссера Войцех Смаржовский начинается эпиграфом: «Кресовяне, убитые два раза. Первый раз топором, второй — через умолчание». Очевидно, своей лентой режиссер задумал хотя бы символически воскресить убитых умолчанием жителей восточных областей. Если резонанс ленты является критерием успеха, то произведение, безусловно, успешное. С уверенностью можно сказать и о другом. Наряду с символическим воскресением невинных жертв «демиург» Войцех Смаржовский сумел воскресить еще один едва прикопанный труп — «украинских головорезов». Не могут не удивлять события, далекие от искусства. Например, участие одиозного украинофоба, священника Тадеуша Исакович-Залесского, духовного и политического лидера «кресовян». Отец профессионально борется с различными проявлениями украинства в Польше. Он не скрывает, что неоднократно посещает допремьерные показы в разных городах — в Гдыне или Варшаве. Эта странная работа оформляется в текстовые отчеты и тиражируется многими правыми СМИ с осуждением или похвалой посетителей. Последний пазл: группа депутатов-националистов подает в польский парламент проект об уголовной ответственности людей, которые будут возражать против преступления украинцев во время Второй мировой войны. Никакой конспирологии, однако это напоминает лоббистскую скоординированную деятельность. Люди на форумах идут дальше и призывают организовывать студенческие групповые просмотры фильма. Все это опровергает тезис об искусстве вне идеологии, политики или воспитании, по крайней мере, в отношении фильма «Волынь».

«Варварские акции в Польше — очередная спецоперация Кремля», — сообщил порталу «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь) мэр Тернополя Сергей Надал. Это сделано для того, чтобы сорвать европейскую интеграцию Украины, в частности — получение украинцами безвизового режима с ЕС. «Несколько дней назад в кладбище в бывшем украинском селе Верхрата, всего в нескольких километрах от Равы-Русской, вандалы разрушили памятник украинцам, в том числе воинам УПА, погибшим в годы Второй мировой войны, — сказал Сергей Надал. — Между тем, на экранах польских кинотеатров стартовал показ фильма «Волынь», в котором показывают украинцев как палачей польского народа. Эта варварская и так называемая культурная акция Польши есть масштабная антиукраинская кампания, которую спровоцировало решение польского Сейма признать Волынскую трагедию актом геноцида польского народа. Хотя значительная часть населения Польши понимает, что за этими акциями стоит Россия и именно Кремль пытается использовать сомнительные страницы украинско-польской истории, чтобы перессорить наши народы, сделать их врагами. Более того, Путин пытается превратить поляков в новых «зеленых человечков», которые в Европе должны доносить мысль о злых националистах-украинцах. По путинским планам поляки должны изменить общественное мнение европейцев, чтобы они нынешних защитников Украины воспринимали, как потомков злых националистов, а с самой России скорее сняли экономические санкции».

Скандал: четверо «бедных» актеров из Тернополя снялись в украинофобском фильме, пишет «За Збручем» (Тернополь). Об этом написал писатель и режиссер Олег Ущенко. Он требует публичных объяснений от 20 львовских и тернопольских актеров за съемку в антиукраинской агитке: «Почему они согласились сниматься, даже прочитав сценарий? Почему потом начали массово просить не указывать их фамилии в титрах? Пусть не боятся, а вдруг мы сможем их понять и простить?». Впоследствии Ущенко рассказал о «кухонном» вопросе — за один день съемок платили 200 долларов. Фамилии тернопольских художественных работников неизвестны, поскольку полная версия фильма недоступна в открытых источниках. Прокат фильма продолжается в Польше.

Международный скандал вокруг питомца Залучанского интерната Андрея, что в свои 15 лет весит чуть более 13 килограммов, всколыхнул общественность, информирует «Галичина» (Ивано-Франковск). В сообщениях на различных телеканалах и интернет-ресурсах Польши речь идет о нетолерантном отношении украинцев к людям с ограниченными возможностями, о том, как ребенка морили голодом и довели до полубессознательного состояния. Однако руководитель Снятинского филиала благотворительной организации «Деполь Украина», который занимается Залучанским интернатом Богдана Пискозуб утверждает, что ситуацию обострили искусственно. Уверяет, что польская сторона планирует извиниться за преувеличение фактов относительно тяжело больного Андрея: «Увидев публикации в прессе, была удивлена. Дети в интернате не умирают от голода, питаются очень хорошо, есть и десерты, сладости. Как можно поверить в то, что ребенок умирает от голода? У парня установлен диагноз «неусвоение пищи», его организм возвращает все, что к нему поступает». Диагноз подтверждает мать Оксана Бурдяк. Говорит, что в интернат время от времени ездила, кормили ребенка хорошо.

О мифах безвизового режима говорит «Волинські Новини» (Луцк). Этой темой часто спекулируют, причем те, кто хорошо понимает, какой сложной и длительной является эта процедура. Из уст чиновников, в том числе президента Петра Порошенко, часто раздавались нереальные даты принятия решений. Но сегодня, 12 октября, стало известно, что вопрос об утверждении безвизового режима Украина-ЕС не вынесли на повестку дня сессии Европарламента, которая пройдет 24−27 октября в Страсбурге. При сем процедура согласования именно проекта законодательной резолюции должно пройти в формате межинституциональных переговоров с Советом ЕС именно до вынесения окончательного голосования в Европарламенте. Этот этап только недавно начался для Грузии, что вместе с Косово и Украины претендует на безвизовый режим. Несмотря на то, что голосование может считаться действительным при наличии большинства голосов, скорее всего, в Совете ЕС нужно добиваться все же единодушия. Есть распространенный миф, будто после отмены виз пересекать границу Украины и Польши, например, можно будет так же легко, как, скажем, границу Польши и Германии. Так вот, после отмены виз такого на украинско-польской границе не планируется. Отмена визы отнюдь не означает, что ваши документы не будут проверять таможенники. Режим означает, что выезжать в страны ЕС можно на краткосрочный период, то есть не более чем на 90 дней в течение каждых шести месяцев. То есть для заработков или для длительного пребывания (например, обучение) такая схема не подойдет.