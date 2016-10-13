Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с сенсационным заявлением. В изложении турецкого информационного портала Haberler.com рисуется такая информационная картинка. Отвечая на вопрос депутата Милли Меджлиса Ганиры Пашаевой на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге относительно перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Чавушоглу сказал (цит. по азербайджанским СМИ) следующее: «Россия поделилась с нами этой идеей, а мы поддержали. Мы приложили немало усилий для решения карабахской проблемы. Многое сделали и для нормализации отношений с Арменией. Даже подписали соглашение в Швейцарии, но это не принесло результатов. Сегодня сопредседатели Минской группы и Россия выдвинули некоторые конструктивные предложения. На повестке возвращение Азербайджану как минимум пяти оккупированных районов. Россия поделилась этим предложением, а Турция его поддержала. Обсудили это и с азербайджанской стороной. Если такие шаги будут предприняты, мы поддержим любое решение Азербайджана. Мы хотим нормализации отношений и с Арменией. Если эта проблема будет решена, то предполагаем, что и Азербайджан будет хотеть этого. Зачем на Южном Кавказе должна быть такая угроза, такая проблема? Почему она не решается? Минская группа также должна приложить все усилия».

ИА REGNUM

Прежде всего отметим, что, к сожалению, нам не удалось обнаружить оригинал этого заявления, что приобретает определенную важность, поскольку в изложении разных агентств высказывание Чавушоглу подается в разных редакциях и с разными смысловыми акцентами. Так, европейский корреспондент АПА Фуад Гулубейли несколько иначе цитирует Чавушоглу: «Вопрос вывода вооруженных сил Армении из оккупированных азербайджанских территорий, в особенности 5 районов, в последнее время находится на повестке дня. Россия разделила с нами эти усилия, и мы выразили свою поддержку. Мы поддерживаем любое урегулирование, которое соответствует интересам Азербайджана. Кроме того, мы хотим, чтобы наши отношения с Арменией наладились. Зачем продолжать оккупацию? Мы приложили искренние усилия для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. А также приложили усилия для нормализации отношений с Арменией, подписали соглашение в Швейцарии, однако это не завершилось успехом».

Таким образом, если иметь в виду идею о передаче Арменией Азербайджану пяти районов, то в одном случае Чавушоглу приписывается фраза: «Россия поделилась с нами этой идеей, а мы поддержали, обсудили это и с азербайджанской стороной». В другом — эта инициатива целиком приписывается Турции, а «Россия разделила с нами (то есть Турцией — С.Т.) эти усилия, и мы выразили свою поддержку». В первом случае Анкара дает понять, что Москва проводит консультации с Анкарой по проблемам нагорно-карабахского урегулирования, организует «утечку» какой-то информации на этом направлении, что потом якобы становится предметом турецко-азербайджанских обсуждений. Во втором случае оказывается, что Турция выступает в роли родоначальника разных сценариев по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а Россия выступает в роли их ретранслятора то ли в Минской группе ОБСЕ, то ли в отношениях с Баку.

Дальше. В двух случаях фразы Чавушоглу, в которых говорится об отношениях Турции с Арменией, звучат почти одинаково: «Мы приложили немало усилий для решения карабахской проблемы. Многое сделали и для нормализации отношений с Арменией, даже подписала соглашение в Швейцарии, но это не принесло результатов».

Напомним, что действительно осенью 2009 года в Цюрихе министрами иностранных дел Армении и Турции в присутствии глав дипломатических ведомств США, России, Франции и Швейцарии были подписаны так называемые протоколы, которые предусматривали нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном и открытие между ними границ. В этих документах не существует ни одной статьи, так или иначе связанной с вопросами урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Только потом под давлением Азербайджана турецкая сторона стала «за уши» увязывать ратификацию этих документов Великим Национальным собранием с выполнением Арменией ряда надуманных предварительных условий, основным из которых называется освобождение некоторых территорий вокруг Карабаха. В результате была сорвана попытка армяно-турецкого сближения.

Отсюда напрашивается вывод: сейчас турецкая дипломатия находится в поисках способов и возможностей сбросить со своих ног навязанную Баку «карабахскую гирю», чтобы вырваться из азербайджанского фарватера в своей закавказской политике, но таким образом, чтобы не потерять своего лица в Баку, упредить развитие событий в связи с возможным промежуточным сценарием урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В то же время складывается устойчивое ощущение того, что Анкара проглотила «наживку» Баку о наличии какого-то «плана Лаврова», который в описании бакинских СМИ предусматривает «освобождение Арменией пяти районов в ответ на признание Баку нового статуса Карабаха».

Или же другое. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поведал своим турецким коллегам о наличии некоторой договоренности с президентом Армении Сержем Саргсяном о сценарии — пять районов в обмен на признание Нагорного Карабаха в составе Армении. При этом, как явствует из заявления Чавушоглу, он призывает Минскую группу ОБСЕ активизировать работу именно на этом направлении, сменив существующую переговорную повестку, преследуя цель во что бы то ни стало интегрироваться через карабахскую проблему в процесс урегулирования как своих отношений с Арменией (Чавушоглу: «Мы хотим, чтобы наши отношения с Арменией наладились»), так и в аналогичный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Вот почему заявление Чавушоглу при всей своей противоречивости носит откровенный зондажный характер прежде всего в сторону Азербайджана, который после апрельской карабахской войны оказывается под жестким прессингом Минской группы ОБСЕ, настаивающей на выполнении достигнутых в Вене и в Санкт-Петербурге соглашений по введению системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и появлении там международных наблюдателей. Проблема Баку заключается сейчас еще и в том, что после нормализации российско-турецких отношений Анкара вряд ли пойдет на его поддержку в случае избрания им силового варианта решения нагорно-карабахской проблемы, которая ранее ему была обещана. В целом же, если проецировать турецко-азербайджанские отношения на возможности урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то они носят периферийный характер и вряд вообще что-либо способны определять на этом направлении.