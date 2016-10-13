Газ

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 9 октября составили 14,66 млрд кубометров. Это на 0,349 млрд кубометров больше, чем неделей ранее, и на 1,1 млрд кубометров меньше, чем в этот же день в 2015 году. Средние суточные темпы закачки просели с 60−65 до 39 млн кубометров в сутки: в хранилища поступило 0,35 млрд кубометров. ПХГ заполнены на 47,37%. За межотопительный период (с 7 апреля 2016 года) в хранилища закачано 6,185 млрд кубометров газа.

С 12−13 октября теплокоммунэнерго (ТКЭ) будут отбирать свыше 100 млн куб. м природного газа в сутки и закачка газа в подземные хранилища остановится, сообщил президент ПАО «Укртрансгаз» Игорь Прокопив. При этом он напомнил, что специалисты «Укртрансгаза» оценивают ежесуточную потребность Украины в импортном газе в 40−42 млн кубометров.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в эфире радиостанции «Голос Столицы» предупреждает об угрозе бунтов из-за холода в квартирах украинцев грядущей зимой: «У нас еще до всех повышений стандартная была ситуация, когда из-за роста долгов населения, например, ограничивались лимиты на поставку газа, происходили либо локальные местные бунты, когда люди приходили и силовым методом включали газ, разгоняя газовиков, абсолютно не внимая просьбам «Нафтогаза», напоминает эксперт.

Собственно, это уже происходит. В конце прошлой недели жители города Кропивницкий (бывший Кировоград), недовольные отсутствием газа в их домах, перекрыли железнодорожный переезд, из-за чего движение на нём было парализовано на несколько часов — до прибытия на место сотрудников «Кировоградгаз», уговоривших горожан разойтись.

Недавняя история с попыткой правительства Украины выделить «Укртрансгаз» (оператор газотранспортной системы Украины) из подчинения «Нафтогазу» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) получила продолжение. Поскольку до конца рассмотрения дела о взаимных претензиях «Нафтогаза» и «Газпрома» менять структуру компании нельзя, в правительстве пошли на прямое переподчинение «Нафтогаза»: «Пакет акций [компании «Нафтогаз» — Ред.] … Минэкономразвития, который составлял 160 450 481 шт. простых именных акций (100% уставного капитала) уменьшился до 0 шт … Пакет акций Кабинета министров, который составлял 0 шт., увеличился до 160 450 481 шт., что составляет 100% уставного капитала компании», — сообщили в пресс-службе Нацкомиссии по контролю над ценными бумагами и фондовым рынком.

Кабмин, теперь уже на правах акционера, вмешался в конфликт между «Нафтогазом» и теплокоммунэнерго, о котором сообщалось ранее. Напомним, суть его в том, что «Нафтогаз» не подтверждал ТКЭ номинации на потребление газа на отопительный период, заставляя перезаключать договоры на выгодных «Нафтогазу» условиях. В правительстве эту практику временно свернули: «Первое — «Нафтогаз» должен обеспечить поставку газа. Второе — выделить все лимиты коммунальным теплогенерирующим предприятиям. Дальше уже ответственность на местных органах власти: если вы будете видеть, что температурный режим таков, что людям в домах холодно, пожалуйста, начинайте отопительный сезон», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

«Здесь тонкий нюанс, — поясняет сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM — Чисто с формальной точки зрения «Нафтогаз» обвинить не в чем, поскольку он действует чётко в рамках существующего закона о рынке природного газа. В котором (более того!) прописана практика, существующая в странах ЕС. Компания перед началом сезона пыталась жёстко установить квоты и гарантировать себя от их превышения и неплатежей. Однако, как это часто бывает, практика и закон не совсем соответствуют реалиям. А они таковы, что бизнес-интересы «Нафогаза» и выполнение им норм закона могли сорвать начало отопительного сезона. Для правительства это более существенно чем возможные финансовые потери. «Нафтогазу» напоминают, что в стране, кроме него, и другие люди живут».

Таким образом, правительство выступило своего рода арбитром, а чтобы этот арбитраж стал возможным, «Нафтогаз» и был передан от Минэкономразвития непосредственно Кабмину.

12 октября премьер еще раз заявил, что «Нафтогаз Украины» готов обеспечить страну газом, и препятствий для начала отопительного сезона нет. «Правительство приняло ряд постановлений, которые разблокируют накопившиеся годами проблемы теплокоммунэнерго. Сегодня «Нафтогаз» готов обеспечить всех газом. Никаких ситуаций с задержками нет. И если кто-то на местах еще не подготовился к отопительному сезону, это означает, что он бесхозяйственный», — заявил он журналистам в Запорожье.

Также Владимир Гройсман вновь опровергает прогнозы, согласно которым бюджету не хватит денег для оплаты субсидий на газ. «Заниженная цена на газ обходилась Украине слишком дорого. Государство с налогов граждан покрывало разницу в цене как за богатых, так и за бедных, к тому же значительные средства вымывались из бюджета через спекуляцию на разных ценах и завышенных нормах потребления. Это колоссальная сумма, которая до 2015 года доходила до 28% госбюджета. Сегодня… для этого достаточно всего 4−6% от бюджета страны», — утверждает глава правительства. Ранее в правительстве неоднократно прогнозировали, что на субсидии в текущем отопительном сезоне будут претендовать до 9 из 15 млн украинских домохозяйств (60%). Между тем, новая доля расходов на компенсацию стоимости газа составляет совсем не 60% от прежней.

Электроэнергия

Запасы угля на украинских ТЭС за минувшую неделю выросли на 156 тыс. тонн и на 10 октября составили 1,414 млн тонн (с 1,258 млн тонн неделей ранее). При этом 630 тыс. тонн из общего количества запасов приходится на антрацит, 784 тыс. тонн — на угли газовых марок. По состоянию на 10 октября в энергосистеме Украины работало 33 блока ТЭС, 5 корпусов и 2 турбогенератора общей мощностью 6589 МВт (примерно 45,7% от общей установленной мощности украинской тепловой генерации).

В этом году об угрозах отключения электричества чиновники предупреждают ещё до начала отопительного сезона. Об этом изданию «Зеркало недели» сообщил временно исполняющий обязанности директора «Укрэнерго» (оператор Объединённой энергосистемы Украины) Всеволод Ковальчук. «Да, цена будет намного выше, чем генерация на угле [в случае включения газо-мазутных блоков ТЭС — Ред.]. Но устойчивость энергосистемы страны этого стоит, другие варианты обойдутся намного дороже. Либо будет необходимо ограничивать потребителей. Ритмично, без массовых отключений, но тем не менее». Напомним, в начале прошлой недели этот чиновник обещал прохождение отопительного сезона без проблем. Вероятно «без проблем» на Украине сегодня — это «ритмично, без массовых отключений, но тем не менее». Впрочем, Землянский в уже упомянутом эфире уточняет, что особо надеяться на газомазутные блоки не следует: их установленная мощность составляет примерно 4500 МВт, однако в рабочем состоянии находятся не более 1500−2000 МВт.

То, что эти предупреждения — не просто шаг разумной предосторожности, подтверждает директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон. Он разместил в своём Facebook попавший к нему утверждённый график веерных отключений электроэнергии для «Сумыоблэнерго».

Впрочем, экономист Андрей Новак во время пресс-конференции допустил, что Ковальчук не вполне искренен: «Это элемент внутреннего черного пиара — для того, чтобы «Укрэнерго» получало уголь бесперебойно и по доступным ценам. Здесь есть два варианта: или того, кто делает соответствующие заявления, уволят, или будут искать различные источники для поставок энергоресурсов… Конечно, покупать уголь у так называемой власти ЛНР и ДНР недопустимо. Но совсем другой вопрос, когда дело касается энергетической безопасности во время отопительного сезона. Поэтому если украинская власть не хочет брать уголь в ДНР и ЛНР, то нужно было уже давно подготовиться к отопительному сезону и иметь другие альтернативные источники энергоснабжения».

За январь-сентябрь 2016 года Украина отправила на экспорт электроэнергии на сумму 114 млн долл, что лишь немного отстаёт от прошлогоднего результата за тот же период (116 млн долл).

Однако уже в будущем году доходы от экспорта могут сильно упасть. Компания «ДТЭК-Энерго» распространила пресс-релиз, из которого следует, что в компании провели работу по развороту мощностей Бурштынской ТЭС (работает изолированно от энергосистемы Украины, поставляет электроэнергию в Европу) с целью для использования их для нужд украинской энергетики. «Для реализации проекта по развороту 3 блоков Бурштынской ТЭС в энергосистему Украины, «ДТЭК Энерго» разработал техническое задание, которое обеспечивает высокую степень надежности оборудования и минимизацию рисков перебоев с энергоснабжением жителей трех областей Западной Украины», — говорится в сообщении. Впрочем, в компании уточняют, что реализация проекта займёт у них не меньше 215 дней, а значит, это решение — уже не для нынешнего отопительного сезона.

Уголь

За январь-сентябрь 2016 года Украина импортировала 11,7 млн тонн энергетического угля на сумму 1,388 млрд долл. Лидером поставок остаётся РФ (ввезено угля на 674 млн долл). За ней с большим отрывом идут США (147 млн), Австралия (69 млн) и прочие страны.

Как уже неоднократно сообщалось, именно на импорт угля опирается сегодня стратегия Украины в области тепловой генерации. Однако портовики и металлурги возражают министру энергетики Игорю Насалику, который ранее заявлял о возможности перегружать в портах Украины по 700 тыс. тонн угля в месяц.

Так, представитель компании «Метинвест холдинг» подтверждают: украинские порты могут перегружать до 650 тыс. тонн угля. Но это суммарная перегрузка, т. е. тут посчитаны и коксующиеся угли. «Для нужд энергетики доступно 300−350 тыс. тонн/мес», — передаёт пресс-служба компании.

«Планировать поставки нужно хотя бы за полгода, в идеале — за год. А в портах нет никакой программы по импортному углю, мы не знаем, какие планы у государства. Нельзя взять и завезти уголь спонтанно — для этого может не быть доступных мощностей в порту. Наш терминал, например, достаточно сильно загружен, и большие объемы он не сможет взять», — добавляет к этому Андрей Ставницер, генеральный директор группы компаний «ТИС» (МТП «Южный») в комментарии для Delo.ua.

Для понимания проблемы важны 2 момента. У Украины много портов, но не всякий может работать с крупными балкерами (судно для перевозки насыпных грузов, в т.ч. угля). Возить мелкими невыгодно, слишком возрастает цена. Кроме того, есть проблема припортовых железнодорожных станций. Почти у всех портов (кроме того же «Южного») — это узкое место. Т. е. , даже если теоретически и достичь анонсированного Насаликом в горячке показателя, то это не значит, что такое количество угля украинские ТЭС будут получать в действительности.

Есть и еще один нюанс. Ноябрь и декабрь — традиционно пиковые месяцы для экспорта зерна. А значит, интересы зернотрейдеров и энергетиков непременно пересекутся уже через 2,5−3 недели.

Зато наращивают добычу угля частные компании. В «ДТЭК Энерго» отчитались о том, что добыча угля в III квартале 2016 года в сравнении с предыдущим выросла на 29% (до 7,8 млн тонн). В целом же за январь-сентябрь угледобыча на Украине незначительно снизилась в сравнении с аналогичным периодом 2015 года — на 0,5%, до 29,551 млн тонн.

По мнению же главы Минэнерго Украины Игоря Насалика, страна готова к отопительному сезону: «Мы идем по графику, утвержденному Кабмином в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Хочу заверить всех жителей нашей страны, что никаких проблем с отопительным сезоном в Украине не будет», — передаёт слова министра его пресс-служба. При этом министр указывает, что запасы на ТЭС составляют 1,7 млн тонн (на 300 тыс. тонн больше, чем в отчётах «Укрэнерго»). Кроме этого министерство ещё учитывает 0,5 млн тонн закупленного, но ещё не доплывшего до Украины угля.

Впрочем, эксперт Валентин Землянский согласен с тем, что накопление угля происходит с неплохими темпами и ожидает, что к 1 ноября Украина выйдет на уровень прошлогодних запасов. Однако предупреждает, что проблема может оказаться не в уровне запасов, а в более холодной зиме, которой могут не выдержать ни планы по углю, ни планы по газу.

К слову, поставки угля с территории ЛНР будут теперь обходиться Украине дороже. На минувшей неделе Народный совет республики увеличил экспортные пошлины на уголь разных марок. Для Украины это будет означать в среднем +80−100 грн на каждой тонне.

Нефть

Импорт нефтепродуктов на Украину по итогам января-сентября 2016 года составил 5,21 млн тонн на сумму 2,210 млрд долл. При этом 1,321 млрд долл было заплачено за бензины и дизтопливо из Белоруссии, на втором и третьем местах — РФ (304 млн долл) и Литва (208 млн долл). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года импорт нефтепродуктов в пересчёте на стоимость упал более чем на 30%: в январе-сентябре 2015 года Украина закупила топлива на сумму 2,884 млрд долл. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Зато резко вырос импорт сырой нефти и газоконденсата (в 5,6 раза в сравнении с прошлогодними показателями). За 9 месяцев её ввезли уже более 350 тыс тонн. Основным поставщиком выступает Казахстан, а получателем — Кременчугский НПЗ Игоря Коломойского.

В Белоруссии услышали предложения Украины наладить поставки нефти для НПЗ республики из Ирана и уже ведут соответствующие переговоры: «Мы ведем переговоры с Ираном, который мечется в источниках для поставки нефти, и который снизит нам цену», — об этом стало известно от президента республики Александра Лукашенко.

В сентябре 2016 года транзит нефти через Украину сократился на 0,2% по сравнению с августом до 1 133 тыс. тонн, сообщил украинским СМИ источник в министерстве энергетики и угольной промышленности.

По сравнению с сентябрем 2015 года транзит нефти через Украину сократился на 17,5%. В январе-сентябре 2016 года транзит нефти через Украину сократился на 14,6% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года до 9 975 тыс. тонн.

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