Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы вновь всех удивил. В интервью агентству «Вестник Кавказа» он заявил следующее: «Трехсторонние форматы Путин — Алиев — Эрдоган, а также Путин — Алиев — Роухани свидетельствуют о серьезном продвижении вперед и предпосылках к тому, чтобы создать регион мира и стабильности». Посол также отметил, что «нас как братскую страну, как страну, которая имеет большие связи с Россией и Турцией, радует, что ситуация в их отношениях развернулась на 180%», и что «в этой связи мне хотелось бы обратиться к тем, кто еще недавно с экранов телевидения «поливал» Турцию и ее президента». Наконец, Бюльбюль-оглы самоуверенно подчеркнул, что «осталось решить только Нагорно-Карабахскую проблему».

ruskino.ru Полад Бюльбюль-оглы

Во-первых, посол Азербайджана в России должен знать, что в Стамбуле во время работы Всемирного энергетического конгресса никакого саммита Путин — Эрдоган — Алиев не было. Во дворце «Йылдыз» президенты России и Турции провели только двустороннюю встречу в узком составе. В мероприятии, помимо глав государств, приняли участие: с российской стороны — глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и министр энергетики РФ Александр Новак, а с турецкой стороны — глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак и заместитель генсека администрации турецкого президента Ибрагим Калын. Обсуждались проблемы двухсторонних отношений, ситуация, сложившаяся в сирийском Алеппо. Причем именно Алеппо, по словам президента Путина, было посвящено большее количество времени.

Помимо этого, стороны договорились о восстановлении уровня сотрудничества в области экономики и энергетики, где были и пока остаются некоторые вопросы, но нет непреодолимых проблем. Причем тут Азербайджан? Правда, по большому счету подписание межправительственного соглашения по «Турецкому потоку» ставит немало вопросом перед азербайджано-турецким проектом анатолийского газопровода TANAP. Тем не менее утверждается, что волею службы протокола форума в первом ряду конгресс-центра в Стамбуле российский лидер расположился в центре, по левую руку от него сидел Эрдоган, а по правую руку — Ильхам Алиев.

Фотографы выхватили мгновение, когда турецкий президент по-дружески взял Путина за руку и через него начал о чем-то говорить с азербайджанским лидером. Путин, в свою очередь, иронично улыбался. В такой ситуации лидеры трех государств могли рассказывать друг другу свежий политический анекдот, обсуждать погоду или исторические достопримечательности Стамбула, обмениваться какими-то репликами относительно текущих международных проблем. В этом нет ничего удивительно. Президент Путин поддерживает деловой контакт со своим азербайджанским коллегой Алиевым, восстанавливает атмосферу доверия и с президентом Турции Эрдоганом. Поэтому ситуация, запечатленная фотографами в Стамбуле, типична. Но это не саммит Эрдоган-Путин — Алиев и не трехсторонний формат, о чем рассуждает посол Бюльбюльоглу.

Другое дело, когда в первых числах августа в Баку действительно проходил трехсторонний саммит Азербайджан-Россия-Иран. Тогда главы трех государств приняли декларацию, в которой фиксируется решимость сторон «противодействовать терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности, незаконному обороту оружия, наркотических средств и их прекурсоров, торговле людьми и преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Кроме того, стороны признали, что «неурегулированные конфликты в регионе являются существенным препятствием для регионального сотрудничества», подчеркивают важность их урегулирования «на основе принципов и норм международного права». В данном случае важно отметить, что в этом документе заострялось внимание на «неурегулированны конфликтах в регионе», а не только на Нагорно-Карабахском конфликте, в отношении которого глава России позже сделал конкретные заявления о необходимости поиска баланса между принципами территорией целостности и права народа на с самоопределение. После апрельской войны главы Азербайджана и Армении провели саммиты в Вене и в Санкт-Петербурге, которые обозначили промежуточный механизм в урегулировании этого конфликта — введение системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и создание института международных наблюдателей. Армения поддерживает эти соглашения, Баку блокирует их под разными надуманными предлогами.

Наконец, о желании посла «обратиться к тем, кто еще недавно с экранов телевидения «поливал» Турцию и ее президента». Напомним, как комментировал президент России Путин ситуацию со сбитым в Сирии российским самолетом. Он назвал это «ударом в спину». «В любом случае, наши летчики и наш самолет никак не угрожали Турецкой Республике, — говорил глава России. — Это очевидная вещь, они проводили операцию по борьбе с ИГИЛ в Северной Латакии, это горная часть, где сосредоточены боевики, в основном, выходцы из РФ, и в этом смысле они выполняли свою прямую задачу по нанесению превентивных ударов по террористам, которые в любую секунду, в любое время могли вернуться в Россию. И это люди, которых необходимо напрямую относить к международным террористам. Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию Турции идет большое количество нефти и нефтепродуктов с захваченных ИГИЛ территорий, отсюда и большая денежная подпитка бандформирований. А теперь еще и удары нам в спину, удары по нашим самолетам, которые борются с террористами. Это — серьезное событие будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений».

После того как Эрдоган принес извинения России за сбитый самолет, между Москвой и Анкарой действительно восстанавливается деловой диалог и предпринимаются попытки восстановить былое политическое доверие между лидерами двух стран. Процесс идет, но он может занять определенное время. Многое будет зависеть от того, как Турция будет дальше выстраивать свои отношения не только с Россией, но и формировать внешнюю политику на Ближнем Востоке. Так что до эйфории, на которую намекает посол Азербайджана Бюльбюль-оглы, предвкушая какой-то союз Анкара-Москва-Баку, еще очень далеко.