13 октября 1923 года Великое национальное собрание Турции приняло закон о переносе столицы государства из Стамбула, самого значительного торгового, промышленного, финансового и культурного центра страны, в Анкару. Тем не менее большинство туристов, побывавших уже не один раз на турецких курортах, до сих пор так и не знают, почему столица Турции Анкара, а некоторые даже уверены в том, что главным городом данного государства является Стамбул. Это распространенное заблуждение укрепляет нашумевший в Европе и в России сериал «Великолепный век», эпопея, в которой повествовалось о перипетиях в семье султана Османской империи Сулеймана Кануни (Справедливого). Да, город на Золотом Роге был столицей. И, кстати, не только во времена султанов. Но это поверхностное заблуждение можно развеять, узнав немного исторических фактов о том, как и почему такой крошечный город, как Анкара, смог перерасти в столицу активно развивающийся страны.

JoJan Современная Анкара. Памятник Ататюрку

Иван Айвазовский. Вид Константинополя и Босфора. 1856

Нынешняя столица Турции еще до падения Константинополя в 1453 году отошла сначала к сельджукам, а потом к османам. Этот город на Анатолийском нагорье давно уже привык к жизни приграничного форпоста. С VI по IX век (еще при византийских базилевсах) в городе была построена цитадель с двойным кольцом оборонительных стен. Столица Турции Стамбул была связана с Анкарой торговым трактом. Так что город и в те времена нельзя было считать захолустьем. Здесь прямо на основании христианских церквей строились мечети — некоторые из которых, в свою очередь, были воздвигнуты на месте языческих капищ. Старейшей мусульманской постройкой Анкары считается мечеть Хаджибайрам, построенная в XV веке на руинах храма Августина и Рома. Кстати, это культовое здание до сих пор исполняет свои функции.

Ahmetan Анкара. Мечеть Хаджибайрам. XV в.

В 18−19-м столетиях Османская империя, ослабленная постоянными войнами, пришла в упадок. Еще и в Первой мировой войне Турция решила поддержать Германию — и в результате разделила с ней горечь поражения. Поэтому в 1918 году Стамбул оккупировали армии Франции, Великобритании и Греции. Но вскоре началась борьба за независимость, которую возглавил Мустафа Кемаль. Он хотел максимально дистанциироваться от «султанского» Стамбула, тем более что там было много сторонников старого режима. К тому же Кемаль стремился перенести столицу подальше от «линии военных действий». Анкара была выбрана неслучайно. Этот город был в относительной близости от Стамбула, к тому же был связан с ним железнодорожной веткой. Но новая столица Турции (фото тех лет это красноречиво свидетельствуют) являла собой полное захолустье. В городе не было водопровода, освещения, канализации. До начала двадцатого века Анкара не была развитым мегаполисом, а население её составляло всего 60 тысяч человек. Послы саркастически упоминали, что ослов привязывают к решетчатому окну МИД страны.

Старая Анкара

В 1923 году на карте мира появилось новое турецкое государство. Первый президент Турции Кемаль Ататюрк и члены Великого национального собрания объявили о переносе столицы из Стамбула в Анкару. Именно в Анкаре Кемаль вместе с парламентом принимал решения об отказе от прежнего государственного устройства — султаната, создании независимой Турецкой Республики в 1923 году и была утверждена в 1924 году ее Конституция.

Кемаль Ататюрк смог сделать то, что на протяжении столетий не удавалось многим амбициозным реформаторам. Он внедрил в Турции элементы европейского государственного управления и не допустил их отторжения. Радикальные реформы Ататюрка можно сравнить с деятельностью Петра І в России. В частности, Кемаль абсолютно изменил турецкую национальную идеологию. Если Османская империя провозгласила себя главным исламским государством и защитником всех «правоверных», то кемалистская республика выступала в качестве национального государства турок. «Какое счастье — иметь возможность гордо сказать: «Я — турок», — писал «Отец нации».

Ататюрк

Но, как говорят на Востоке, ничто не вечно под луной. Когда в 2002 году к власти в Турции пришла Партия справедливости и развития», она взяла курс на отказ от идейного наследия кемализма и переход в неоосманизм. Дело дошло даже до того, что некоторые горячие головы предлагали вернуть столицу государства в Стамбул. Вопрос пока снят, но не снята проблема.