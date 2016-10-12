Что может стать большей критикой общественной системы, чем-то, что в ней бушует эпидемия психических заболеваний? Настоящая чума тревожных состояний, стресса, депрессии, социофобии, расстройств приема пищи, членовредительства и одиночества косит людей по всему миру, и хотя существует больше число вторичных причин такого сложного положения вещей, кажется, что основной причиной является неолиберализм, пишет Джордж Монбиот в статье для The Guardian.

pixabay.com Жизнь в компьютере

Автор отмечает, что люди — «ультрасоциальные млекопитающие, чей мозг создан для общения с другими людьми» — отделяются друг от друга. Это связано в большой степени с технологическим развитием, а также идеологией. Несмотря на то, что благополучие индивида связано с жизнями других людей, повсюду современному человеку говорится, что его ждет успех только через соперничество и крайний индивидуализм.

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В Великобритании люди, которые проводят большую часть жизни в четырех стенах школы, колледжа, бара или парламента, утверждают, что человек должен уверенно стоять на своих ногах. Система образования становится все более конкурентной год от года. Работа становится борьбой не на жизнь, а насмерть с большим числом таких же отчаявшихся людей, стремящихся найти себе рабочее место, число которых сокращается, а бесконечные соревновательные шоу на телевидении подогревают неосуществимые стремления на фоне сокращения реальных возможностей.

Консьюмеризм заполняет социальную пустоту, и, далеко не исцеляя болезнь изоляции, лишь приводит к тому, что, потребив все, мы начинаем потреблять себя самих. Социальные сети одновременно и сближают, и разделяют людей, давая им возможность четко осознавать свое социальное положение, а также видеть, что у других больше друзей и подписчиков.

Многие девушки и женщины регулярно изменяют свои фотографии, чтобы выглядеть более привлекательными. На многих телефонах уже установлено программное обеспечение, которое автоматически повышает привлекательность человека на фотографии. Сложившуюся ситуацию автор характеризует, как постгоббсовую антиутопию, в которой идет война всех против самих себя.

Удивительно ли, что теперь молодые женщины все чаще становятся жертвами психиатрических нарушений? Недавний опрос, проведенный в Англии, показал, что каждая четвертая девушка в возрасте от 16 до 24 лет занималась членовредительством, тогда как каждая восьмая страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Тревожные состояния, депрессия, фобии и обсессивно-компульсивные расстройства наблюдаются у 26% женщин в этой возрастной группе.

Нисколько не удивительно, что социальная изоляция имеет большую связь с депрессией, самоубийством, тревожными состояниями, бессонницей, фобиями и другими расстройствами. Удивительнее другое: какие заболевания обостряются или вызываются им. Среди них старческое слабоумие, повышенное кровяное давление, заболевания сердца, инсульты, пониженная сопротивляемость вирусам, а также общий травматизм.

Таким образом, современному человеку необходимо провести переоценку своего мировоззрения, признать, что абсурдно считать, что индивид может справиться в одиночку.