Приватизация

Меморандум о сотрудничестве с МВФ, который подписала Украина, обязывает её до конца 2016 года продать многострадальный Одесский припортовый завод и пакеты акций пяти облэнерго. Кроме того, до конца года правительство в Киеве обязалось завершить приватизацию государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» (3 ТЭС в трёх областях Украины суммарной установленной мощностью 7556 МВт, 14% от тепловой генерации Украины). Также меморандум предусматривает продажу в 2018 году 20% доли в двух крупнейших госбанках Украины — Ощадбанке и Укрэксимбанке. При этом продажа будет осуществлена международным финансовым институтам, а полная гарантия государства на вклады в Ощабанке будет упразднена.

Экс-глава Фонда государственного имущества Украины Александр Бондарь указывает, что поспешность, с которой пытаются продать ОПЗ, касается почему-то исключительно этого объекта: «Больше объектов не приватизируется, и никто их не подталкивает. Меня это наводит на определенные мысли… Если государство не может найти какого-то варианта его работы, то почему именно инвестор это сделает и зачем он ему нужен? Я знаю ответ на этот вопрос. Потому что там есть перевалка. Это монопольное положение перевалки аммиака, который находится на территории завода, и это золотое дно, с которого любой инвестор будет черпать доходы. А государство об этом не говорит. Оно говорит о прибыли самого завода. Я думаю, что если остановить завод и пользоваться только перевалкой, этого достаточно, чтобы перекрыть 150 млн долларов за год работы [предлагаемая сейчас ФГИУ стартовая цена ОПЗ — Ред.].

…Если государство пойдет на такие шаги, продаст ОПЗ за такие деньги, это будет сигнал всему миру, что стоимость государственного имущества Украины равна нулю, и наша власть готова продавать что угодно за любые деньги. Это очень негативный сигнал, потому что это индикатор стоимости государственного имущества. И когда государство идет на демпинговые цены, продает его за бесценок, оно тем самым уменьшает стоимость всего имущества на Украине, в том числе частного, принадлежащего олигархам, которые сейчас при власти», — заявил бывший чиновник в эфире радио «Голос Столицы».

Согласен с ним и руководитель общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб, прокомментировавший грядущую продажу для ресурса Голос.UA: «Это пример того, как не нужно распродавать государственное имущество. Украине необходимо избавиться от балласта, которым она не в состоянии управлять. В этот балласт точно нельзя относить ОПЗ. ОПЗ — это бюджетообразующее предприятие верхнего уровня».

Однако в правительстве так не считают. Так, премьер-министр Владимир Гройсман после выступления на Киевском международном экономическом форуме сказал журналистам, что в правительстве намерены поддержать ту стартовую цену на крупнейшее химическое предприятие страны, которую предложит ФГИ.

Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, представитель фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский в интервью ЛИГА.net утверждает, что государство готовит частичную приватизацию оборонных предприятий, а именно — собирается внедрить на них схему государственно-частного партнёрства: «без частных инвестиций, как финансовых, так и технологических, наш ВПК не сможет развиваться. Аксиома — частный инвестор в государственное предприятие никаких инвестиций делать не будет. Мы должны на законодательном уровне обеспечить такие схемы сотрудничества в ВПК, которые бы защищали как частных инвесторов, так и интересы государства. И гарантировали бы развитие ВПК. Пока не будет конкуренции, будет низкое качество и высокая цена».

Валюта

По состоянию на 11 октября курс основных валют незначительно снизился в сравнении с прошлой неделей. Нацбанк Украины установил для доллара курс 25,84 грн (-0,09 грн с прошлой недели), для евро — 28,78 грн (-0,16 грн). Российский рубль оказался единственной валютой, которая чуть прибавила в стоимости с 0,409 до 0,414 грн (+0,005 грн). Стоимость нефти на мировых биржах, хотя и осторожно, но укреплялась, вторую неделю подряд, что и обусловило несколько непривычную динамику валютного рынка. При этом на «чёрном рынке» Украины доллар всё же подорожал, хотя и не сильно (26,1−26,14 грн, т. е. прибавил в среднем 3 копейки), а на межбанке наоборот, просел на 0,1 грн (до 25,81−25,85 грн).

Эксперты не ждут в текущем месяце особых потрясений на валютном рынке Украины. «Спекулятивный спрос в октябре снизится в связи со спадом ажиотажа, вызванного девальвацией гривны в августе-сентябре. Девальвационные ожидания также будут снижаться благодаря удержанию курса в диапазоне 25,5−26,5 грн за доллар, так как небольшие колебания уже не вызывают столь панических опасений у населения», — комментирует ведущий эксперт информационно-аналитического центра ForexClub Андрей Шевчишин. По словам эксперта, давление на гривну значительно уменьшилось после получения кредита МВФ в размере 2 млрд. долларов и размещения еврооблигаций под гарантии США.

«Накопленных резервов НБУ (15,5 млрд. долларов) на данный момент достаточно для того, чтобы проводить политику по балансированию межбанка, и для покрытия спроса сверх рыночного предложения. При этом, регулятор может позволить гривне откатиться, и проводить аукционы по продаже валюты на более низких уровнях. Ключевым фундаментальным фактором давления на рынок выступает сохранение негативного сальдо внешнеторгового баланса и дефицита платежного баланса. Нестабильность на рынках присутствия украинского экспорта в ожидании выборов в США, сохранение учетной ставки ФРС, выход Великобритании из состава ЕС, нестабильность на Ближнем Востоке и обострение отношений между США и РФ — все это формирует риски для стабильности внешнего спроса и валютных поступлений в страну», — анализирует Шевчишин.

В Государственной фискальной службе Украины обнародовали статистику валютных поступлений от украинского экспорта. По их данным, почти четверть (23%, 5,37 млрд долл) всей валюты принесли стране металлурги. Напомним, ранее металлурги жаловались на то, что могли бы увеличить поступления почти на 2 млрд долл. за первое полугодие, если бы не дефицит вагонов, задерживающий подвоз сырья и отгрузку готовой продукции. Между тем, по данным экспертов, в сентябре экспортная продукция Украины продолжила дешеветь. Так, цены на железорудное сырье на мировых рынках снизились за сентябрь на 2,3%, на пшеницу — на 0,5%.

МВФ

МВФ имеет и другие условия для продолжения сотрудничества с официальным Киевом, помимо продажи доли в госбанках и объектов энергетической инфраструктуры: «Борьба с коррупцией — ключевой вызов для украинского правительства. Мы ждем от него мобилизации в этом направлении. Мне кажется и руководители страны понимают, что от успехов в этой сфере во многом зависит дальнейшая поддержка Украины», — заявил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен в комментарии для украинской прессы. Также, по мнению Пола Томсена, меры украинского правительства привели к тому, что «рост возвращается в Украину». В частности, в Фонде улучшили прогноз по инфляции на Украине в 2016 году до 13% (с 15,1%), а также указали, что ожидают 2,5% роста ВВП в 2017 году, а уже к 2020 году ожидает его удвоения .

Ещё одним условием меморандума было изменение позиции украинского правительства в отношении рынка с/х земли: «МВФ не требовал снять мораторий — он требовал лишь внести в парламент закон про оборот сельхозземель. Даже не принять, а просто внести, и не об отмене моратория, а об обороте земель. Касательно мораторий и введение настоящего рынка земли МВФ не выдвигал условий. Да, МВФ говорит, что это нужно сделать, но жестких требований не ставит», — проясняет этот тонкий момент эксперт инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса для издания «Страна.ua». Однако в Раде, похоже, решили идти на конфронтацию: 6 октября в ходе заседания украинского парламента, мораторий снова был продлён на один год (до 1 января 2018 года), как это происходит вот уже примерно полтора десятка лет. Закона об обороте земли в ВР также не появилось.

А вот по мнению руководителя группы советников премьер-министра Ивана Миклоша, одним только оборотом отделаться не получится: «Наши предложения предусматривают только продажу земли. Какая тут может быть альтернатива продаже? Оборот прав на аренду земли ничего не даст. Если будет только продажа прав аренды земли, то не будет и стимулов для инвестирования, так как она не переходит в собственность. Это очень плохое решение». Возможно в МВФ рассматривали оборот прав аренды как своего рода первый, закамуфлированный шаг к продаже и именно таким образом предлагали поступить и правительству. Если и так, то Иван Миклош успешно этот манёвр обнаружил.

Любопытно, что даже не все участники рынка с/х продукции выступают за продажу земли: «В Британии более 80% земель принадлежит Британской Короне, то есть государству. И никто в истерике не бьется, что там фактически рынка земли не существует», — утверждает владелец агрохолдинга Агрос-Виста Александр Мирный в комментарии изданию «Новое Время». От себя можем добавить, что если Великобритания и не слишком удачный пример для сравнения, то в экспортирующих продукцию АПК Канаде и Израиле ситуация весьма похожа.

Следует учесть, что Украина не просто экспортирует продукцию АПК, в частности, зерно. Зерновой экспорт приносит стране примерно 7,5 млрд долл в год, формируя 25−30% её валютной выручки. «Рухнет все, на чем держится наша экономика и жизнь, земельные правовые отношения, прежде всего сельскохозяйственные. У нас нет закона о рынке земли, у нас нет процедур оценки этой земли, и непонятно, кто потенциально может быть покупателем. Я догадываюсь, это люди с большим капиталом, но фермеров мы не можем оставить без земли», — заявляет политолог и эксперт-международник Андрей Бузаров в эфире «5-го телеканала».

«Это десуверенизация Украины, когда условием продолжения экономического сотрудничества ставятся требования политического характера, которые представляют собой достаточно откровенное и неприкрытое вмешательство во внутренние дела страны», — даёт оценку требованиям МВФ политолог Андрей Золотарев во время пресс-конференции.

Согласно комментарию главы Минфина Украины Александра Данилюка информагентству «Украинские новости», в конце текущего месяца следует ожидать очередного визита на Украину миссии МВФ. Как сообщалось ранее, глава МВФ Кристин Лагард хвалила Киев и также выражала желание посетить Украину в этом году, однако точная дата визита пока что неизвестна.

Бензин

Средние цены на топливо на Украине, по данным портала minfin.com.ua, застыли без движения. В частности, А-95 и А-92 продаются за 22,37 и 21,70 грн/л, дизтопливо — 19,45 грн/л. По словам отраслевых обозревателей, причина — в оптовых ценах. За последнюю неделю сентября они снизились примерно на 0,15−0,17 грн: дешёвый доллар с опозданием догоняет рынок. Однако это кратковременное затишье.

Генеральный директор компании WOG Сергей Корецкий в интервью ЛІГА.net напомнил, что стоимость топлива за последние годы снизилась почти на 0,5 долл/литр: «Если в 2013 году дизтопливо стоило 1,23 долл./л (9,9 грн/л), то сейчас — 0,76 долл./л (20 грн/л). В долларах стоимость топлива упала, в гривне — выросла. Падение мировых цен на нефть позволило не допустить более существенного роста цен в Украине. Если бы мировые цены держались на уровне 100 долл. за баррель, то цена дизтоплива сегодня перевалила бы далеко за 30 грн/л. Нужно учитывать и тот факт, что на Украине подняли акцизы, есть подорожание в гривневом эквиваленте вдвое. Сегодня около 50% в отпускной цене бензинов — это налоги. Если представить, что нефть нам дают полностью бесплатно, один литр бензина А-95 будет стоить на Украине около 14 грн — это стоимость доставки, переработки и налоги».

За январь-сентябрь на Украину было импортировано 5,211 млн тонн нефтепродуктов на сумму 2,21 млрд долл. Как заявляют в Государственной фискальной службе, почти 60% этой суммы было заплачено за топливо из республики Белоруссия, 13,7% — за топливо из России, 9,4% — из Литвы

На Украине фиксируют любопытную тенденцию: наряду с деньгами массово подделывают топливные талоны украинских АЗС. Причём со временем такие талоны приобрели довольно специфическую нишу: ими дают взятки, используя как суррогат денег: «Хотя в целом эти талоны — абсолютный рудимент, но никто не хочет быть первым и отказаться от них, так как конкуренты от этого только выиграют. Талон — это очень удобно. Сделать кому-то презент, взятку дать — деньги вроде как неудобно давать во многих случаях, а топливный талон — самое то. Обратите внимание, как часто талоны находят у коррупционеров, когда силовики потом деньги и талоны на полу раскладывают», — обращает внимание журналиста «Деньги.ua» директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Разное

Ведущий научный сотрудник отдела исследования уровня жизни Института демографии НАНУ Светлана Полякова сообщила журналистам о том, что по данным исследований института, 58,3% украинцев живут за чертой бедности. Ещё год назад этот показатель был вдвое меньшим — 28,6%. Эти цифры подтверждает директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии изданию «Капитал». По его словам, товарооборот торговых сетей за 2 последних года упал на 33%, а потребление снизилось до уровня 1996 года.

Страной-лидером по денежным переводам на Украину продолжает оставаться Российская Федерация, пишет «Зеркало недели». Объём средств, перечисленных оттуда украинскими гастарбайтерами составил 1,2 млрд долл, тогда как из всех стран Евросоюза поступило 1,6 млрд.

Госстат Украины сообщает о том, что на Украине снова разгоняется инфляция. За сентябрь она составила 1,8% по сравнению с дефляцией 0,3% в августе.

В индексе конкурентоспособности, публикуемом Всемирным экономическим форумом с 1979 года, Украина на год потеряла 6 позиций, заняв 85 место из 138 возможных (79-е в 2015 году).

За январь-сентябрь на Украине ликвидировали 112 нелегальных производств алкогольной продукции, о чём сообщают в ГФС: «Экономический эффект мероприятий по противодействию незаконному обороту спирта и алкоголя в 2016 году составляет более 150 млн грн только акцизного налога, поступивших в результате реализации легальной подакцизной продукции, которая заполнила освободившуюся от фальсификата долю рынка», уточняет пресс-служба ведомства. Хотя на самом деле доля нелегальной алкогольной продукции на рынке Украины оценивается как минимум в 50%, а только в одном из последних резонансных случаев количество жертв, отравившихся некачественной продукцией, превысило 30 человек.

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в интервью еженедельнику «Фокус» зафиксировал негативный эффект от ослабления валютного контроля экспортёров, на которые банк пошёл несколькими месяцами ранее: вывод капитала стал оформляться через экспортные сделки, тогда как раньше — через импортные. Причём нередко для вывода валюты используется экспорт зерновых: зерно приобретается на внутреннем рынке и экспортируется исключительно с целью оставить валютную выручку за пределами Украины.

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