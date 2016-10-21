Подрядчики в оборонной сфере начинают подавать свои заявки на участие в проекте создания замены существующих межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Минитмен-3» в рамках программы, получившей название Наземное средство стратегического сдерживания (НССС), и эта программа, объявленная ВВС США в июле, обойдется стране недешево, пишет Дейв Муджамбар в статье для National Interest.

tpsdave Пентагон

Автор отмечает, что нет сомнения в том, что Вашингтону необходимо заменить существующие ракеты, стоящие на вооружении с 1960-х годов.

«Если мы не заменим эти системы, они просто устареют еще больше и станут небезопасными, ненадежными и неэффективными», — заявил глава Минобороны США Эштон Картер на базе ВВС США в штате Северная Дакота 26 сентября.

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«Факт состоит в том, срок службы большей части наших систем доставки ядерного оружия продлен на несколько десятилетий более изначально запланированного. Поэтому выбор заключается не в том, чтобы либо заменить их, либо оставить, а в том, чтобы либо заменить их, либо остаться без них», — отметил он. «Это будет означать потерю уверенности в нашей способности сдерживания, что мы не можем себе позволить в сегодняшней непростой обстановке с безопасностью», — добавил Картер.

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Как подчеркивает автор, для подрядчиков программа НССС может стать крайне прибыльной, поскольку на её осуществление потребуются десятки миллиардов долларов. Так, 11 октября о своем желании поучаствовать в проекте заявили в компании Boeing, которая и разрабатывала изначально МБР «Минитмен-3».

"Компания Boeing ответила 11 октября на запрос ВВС США об участии в контракте Доработки технологий и снижения риска по программе ПССС, о вступлении в партнерские отношения с ВВС по предоставлению надежной, безопасной и эффективной системы МБР для сдерживания появляющихся современных ядерных угроз», — указывается в заявлении Boeing.

«Благодаря компетентности Boeing в разработке, развитии и производстве МБР будет создана боеспособная и недорогая концепция ПССС. Boeing создал ракету «Минитмен-3» в 1958 году, и мы готовы предложить ВВС ракету, которая будет соответствовать параметрам ВВС и после 2075 года», — также заявили в компании.

По оценкам ВВС, программа обойдется бюджету США в $62 млрд, однако Отдел оценки стоимости программ и оборудования Пентагона указывает, что затраты на программу могут оказаться еще большими — до $85 млрд. Это вдобавок к стоимости модернизации флота стратегической авиации и связанной с ним программы крылатых ракет, оснащенных ядерным оружием.

Как отметил помощник главы Минобороны США по закупкам Фрэнк Кендалл, Пентагон планирует закупить до 642 ракет ПССС приблизительно за $66,4 млн каждая для поддержки развернутого потенциала в 400 ракет, что обойдется в $1,25 млрд ежегодно с 2036 по 2040 год.

ВВС с трудом справляется со стоимостью разработки стратегического бомбардировщика Нортроп Б-2 «Спирит» и разработки крылатой ракеты большой дальности (Long Range Standoff), способной нести ядерное оружие. Командование ВВС неоднократно обращалось к Конгрессу с просьбой включить обе эти программы в бюджет стратегического сдерживания вместе с программой замены существующих подводных лодок, способных нести баллистические ракеты, поскольку они важны для модернизации потенциала ядерного сдерживания США.

Каким бы затратным ни было поддержание ядерной триады, это ноша, которую США должны продолжать нести ввиду постоянных угроз со стороны России и быстро развивающегося Китая. По условиям заключенного с Россией договора СНВ-3, США планируют поддерживать силы стратегического сдерживания, в которые входит 400 развернутых МБР, 60 стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, 240 подводных лодок, оснащенных ядерными баллистическими ракетами. Соглашение вступает в силу 5 февраля 2018 года, однако ядерное оружие будет по-прежнему краеугольным камнем безопасности США.

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