



segodnjashnie-novosti.ru «Искандер»

Несколько дней назад стало известно, что Россия осуществила переброску оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» в Калининградскую область. Сначала новость об этом появилась в западных СМИ, после чего она была подтверждена Министерством обороны РФ. Более того, сделано это было в достаточно издевательской манере: официальный представитель военного ведомства России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что транспортировка «Искандеров» не была секретной, более того, ОТРК специально не маскировали, для того, чтобы их «увидел» американский разведывательный спутник. Да и средство для перевозки ракет было выбрано забавное — гражданский сухогруз «Амбал». Судя по словам Конашенкова, передислокация ОТРК носит временный характер и осуществляется в формате учений.

Реакция США и стран Североатлантического альянса не заставила себя ждать — обеспокоенность выразили все, кому это полагается. Но больше всех «отличилось» руководство Польши, заявив о том, что польская армия находится в полной боеготовности и готова защитить свою территорию, также добавив, что его страну и НАТО пытаются запугать.

Для незнакомого с темой читателя может показаться, что Россия действительно ведет себя агрессивно, размещая вооружения у границ соседних государств, а реакция НАТО — праведный гнев и возмущение. Но на самом деле, размещение ОТРК «Искандер» в Калининграде на постоянной основе — это ответ на действия США и их партнеров по Североатлантическому альянсу.

«Искандеры» против ЕвроПРО США

Возможность размещения ОТРК «Искандер» в Калининграде была впервые озвучена в 2008 году, на тот момент президентом РФ Дмитрием Медведевым. Сделано это было в ответ на планы США развернуть систему противоракетной обороны (ПРО) в Восточной Европе. Изначально администрацией Джорджа Буша младшего планировалось разместить в Чехии и Польше систему стратегической ПРО GBMD (Ground-Based Midcourse Defense). Эта система создана для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет (МБР). На данный момент GBMD развернут в двух районах позиционирования — в Калифорнии и на Аляске. Принцип действия GBMD — кинетический перехват целей. Это означает, что выводимый ракетой-носителем к цели небольшой перехватчик на огромной скорости сталкивается с боеголовкой, еще не вошедшей в атмосферу. Задача эта в инженерном смысле очень непростая — скорости огромны, а перехватчик и боеголовка — небольшие. На данный момент в идеальных условиях учений только 50% пусков GBMD оказались удачными.

Администрация Барака Обамы пересмотрела планы по развертыванию ПРО в Европе, заменив систему GBMD на морскую и наземную версию Aegis с перехватчиками SM-3. Кроме того, развитие системы ЕвроПРО несколько растянули во времени, разбив на несколько этапов. Постепенно, к 2022 году, как корабельные, так и наземные комплексы Aegis получат наиболее совершенную противоракету SM-3 Block IIB, рассчитанную на перехват боеголовок МБР. Принцип действия перехватчиков SM-3 также кинетический — цель уничтожается прямым попаданием перехватчика на огромной скорости.

На данный момент в Румынии уже построена и начала свою работу система Aegis Ashore, с универсальными пусковыми ячейками Mk-41, в которые можно устанавливать любую из модификаций противоракет SM-3, а также стратегические крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk и другие боеприпасы. Возможность использования крылатых ракет (КР) большой дальности из тех же пусковых установок (использование подобных КР в сухопутной модификации запрещено) также вызывает беспокойство — из Румынии «простреливается» заметная часть европейской части РФ.

Польша «защитится» с помощью Aegis Ashore и ЗРК Patriot PAC-3

В польском поселке Редзиково в этом году началось строительство американской системы ПРО Aegis Ashore — такой же, как в Румынии. Она вступит в строй уже в 2018 году. Помимо американской системы противоракетной обороны, Польша планирует закупить для своих вооруженных сил зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot PAC-3. Стоимость возможной сделки оценивается в 5,6 миллиарда долларов. За эту сумму Польша может получить 8 батарей американских ЗРК, способных достаточно успешно бороться с самолетами, крылатыми ракетами и тактическими ракетами. «Пэтриоты» планируется заполучить к 2018−2019 году, дабы защититься от российских ОТРК «Искандер», которые, как давно обещано, развернут в Калининграде на постоянной основе сразу после постановки AegisAshore на боевое дежурство.

Может ли Patriot PAC-3 бороться с «Искандером»? Вряд ли — в последней модификации «Пэтриот» только «научился» с высокой вероятностью (60−80%) сбивать ракеты Р-17 «Эльбрус» (Scud-B). Однако это изделие очень устаревшее и максимально «простое» для систем ПРО. «Искандер» же обладает множеством средств, позволяющих преодолевать системы ПРО — это маневрирование ракеты, низкая радиолокационная заметность, высокая скорость на конечном участке полета, а также система радиоэлектронной борьбы. Можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство ракет прорвётся к своим целям.

Является ли ЕвроПРО угрозой для РФ?

На настоящий момент, системы GBMD и Aegisне достигли уровня развития, необходимого для надежного перехвата боеголовок МБР, а в особенности — множественных целей. Тем не менее, система дает возможность перехвата некоторой части ракет на начальном участке полета МБР. Пока это не может повлиять на возможность России нанести ответный удар. Однако в вопросе стратегической безопасности нельзя полагаться на краткосрочное прогнозирование — здесь нужно смотреть на 20−30 лет вперед и уже сейчас думать, как бороться с перспективными системами ПРО — место под них в Европе уже заложено. Возможности есть самые разные — как симметричные (развитие своей ПРО), так и ассиметричные — развитие МБР и других ударных систем. Размещение ОТРК «Искандер-М» в Калининграде — один из начальных этапов противоракетного противостояния.

Подробнее: Есть ли у России противоядие против ПРО США?

Выход из ситуации: коэффициент Армагеддона?

Наиболее радикальный и недорогой метод решения вопроса американской системы ПРО — введение некой математической модели, автоматически высчитывающей, насколько американская система ПРО, при превентивном американском обезоруживающем ударе, способна уменьшить потенциал российского ответного удара. При достижении критических значений — система сама должна дать приказ на нанесение превентивного удара — уже Россией, так как дальнейшее падение «коэффициента Армагеддона» будет значить то, что Москва уже неспособна адекватно ответить на обезоруживающий удар. Причем систему необходимо сделать максимально открытой — условный коэффициент в режиме онлайн должен быть доступен всем желающим. И пусть после каждого развернутого позиционного района ПРО американское руководство «поглядывает» на заветную цифру. Если цель — действительно иранские и северокорейские ракеты, то ничего страшного не произойдет. В ином случае — решение на превентивный удар система примет самостоятельно.