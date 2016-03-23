Варшава и Минск сделали еще один шаг на пути восстановления отношений. Первым навстречу белорусам полгода назад двинулись поляки. В марте новый кабинет министров, сформированный победившей в октябре 2015 года партией «Право и Справедливость» (PiS), назначил послом в Минск уполномоченного по делам «Восточного партнерства» в министерстве иностранных дел Конрада Павлика, который координировал вопросы сотрудничества с Полонией, восточную политику и безопасность. В конце того же месяца в Белоруссию приехал с первым за последние шесть лет визитом глава МИД Польши Витольд Ващиковский. С 10 по 11 октября ответное посещение предпринял министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

mfa.gov.by Белорусский министр Макей (слева) и польский Ващиковский поняли друг друга

А вот что было в промежутке, если следить за лентой белорусского информационного агентства БЕЛТА. Первым активизировался бизнес. В начале апреля посол Белоруссии в Польше Александр Аверьянов посещает Любушское воеводство, где обсуждает вопросы участия белорусских предприятий в тендерах в польских регионах. В конце того же месяца делегация Лодзинского воеводства отправляется в Витебскую область, по словам главы группы, воеводство впервые организовало такой многочисленный визит предпринимателей. В июне эстафету перехватывает дипломатия. Представители министерств двух стран начинают в Минске консультации по международно-правовым вопросам. Сообщается, что они «проведут работу по инвентаризации двусторонних международных договоров и других международных документов, которые действуют в отношениях между Белоруссией и Польшей».

19 июля в Варшаве дальнейшее развитие двусторонних отношений обсудили заместитель министра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина и Ващиковский. По окончанию мероприятия польский министр выразил удовлетворение прогрессирующей нормализацией отношений между Варшавой и Минском, пояснив, что «она означает прогресс во всех сферах сотрудничества — не только в области политических и парламентских контактов». Ващиковский на этой встрече приглашает Макея посетить с визитом Польшу, а к переговорному процессу подключается его заместитель Марек Жулковский. Вместе с ним Купчина подписывает правительственное соглашение о сотрудничестве в сфере образования, также обсуждаются вопросы экономики, взаимодействия в рамках «Восточного партнерства» и региональной безопасности.

Август отмечен активизацией парламентской дипломатии. В Белоруссию прибывает делегация во главе с вице-маршалом Сейма Польши Рышардом Терлецким. На встрече с ним председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко предлагает выработать пути развития межпарламентского сотрудничества двух стран и приглашает польскую сторону принять участие в международных форумах, в частности в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в июле 2017 года в Минске. В свою очередь Терлецкий выдвигает посреднические услуги: «Для нас важно, чтобы страны-соседи, которые не являются членами Евросоюза, через Польшу имели доступ к непосредственно к ЕС». Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на встрече с Терлецким объясняет, что Минск интересует расширение взаимовыгодного партнерства с Польшей, прежде всего за счет реализации совместных бизнес-проектов. Но при всем при том, в конце августа на встрече министра информации Белоруссии Лилии Ананич с послом Павликом, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере печати и информации, представитель Польши обращает внимание «на взвешенный, сбалансированный подход к освещению мировых событий в белорусских СМИ, что импонирует польской стороне».

В начале октября в дело вступают новые министерства. Министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик после встречи с министром транспорта и коммуникаций Белоруссии Анатолием Сиваком упоминает о перспективах глобальных инфраструктурных решений. Адамчик благодарит своего коллегу за поддержку Минском проекта по строительству транспортного коридора Via Carpatia, который «оживит отношения прежде всего со странами Восточной Европы». Via Carpatia — давняя идея некоторых представителей «Права и Справедливости», он должен соединить в единое целое Литву, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Грецию. Но сейчас предполагается и строительство двух ответвлений и в сторону Белоруссии с ее уникальным географическим положением.

В свою очередь белорусский вице-премьер Анатолий Калинин на переговорах с министром морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Мареком Грубарчиком и заместителем министра инфраструктуры и строительства Юстиной Скшидло предлагает реализовать совместные проекты «хотя бы в этой пятилетке». Как пояснил Калинин, в октябре у него «запланированы переговоры по развитию инфраструктурных проектов в Брюсселе с двумя еврокомиссарами. Мы будем обсуждать, в том числе, развитие наших трансграничных транзитных коридоров. В этом плане Белоруссии и Польши надо сотрудничать, чтобы озвучить на уровне Еврокомиссии совместные предложения». Грубарчик в ответ подчеркивает, что за последние 15 лет таких активных контактов между Минском и Варшавой в сфере развития транспорта еще не было. Среди прочего, две страны выразили намерения максимально широко участвовать в китайском проекте «Один пояс — один путь».

На этом фоне и состоялся визит главы МИД Белоруссии в Польшу, где помимо Ващиковского, его принял польский президент Анджей Дуда и президентский помощник по внешней политике Кшиштоф Щерский. Однако есть одна проблема. Белоруссия и Россия образуют Союзное государство, входят в совместные союзы и имеют общие интересы — особенно, в военной сфере. Эта тематика является больной в польско-российских отношениях. В Белоруссии расположены объекты военной инфраструктуры России — 43-й узел связи ВМФ в Вилейке и РЛС «Волга» под Барановичами. А накануне июльского саммита НАТО в Варшаве польские политики посвятили немало времени разъяснениям, как опасна Москва и почему важно укрепить так называемый «восточный фланг» Альянса.

По итогам переговоров с Макеем «российская угроза» была помянута Ващиковским. Он подчеркнул, что Польша открыта для возобновления политического, военного и экономического диалога с Москвой. При этом министр считает, что «Россия должна вернуться к сотрудничеству в рамках ОБСЕ, к переговорам об ограничении вооружений» и назвал размещение Россией ракетного комплекса «Искандер» в Калининграде «абсолютно неадекватным по отношению к тому, что делает НАТО». Но буквально на днях о желании получить для защиты западных границ Союзного государства «Искандеры», которые так пугают Варшаву, говорил белорусский президент Александр Лукашенко, хотя Москва, по его словам, пока отказывается предоставить Белоруссии. Что будет делать Польша, если Россия согласится удовлетворить просьбу белорусского президента?

Варшава решает этот парадокс в стилистике «турецкого варианта». Турция является членом НАТО, ее военные решения в Сирии в ряде случаев расходятся с позицией Москвы. Однако при этом две страны надеются на расширение экономического сотрудничества, что в Анкаре сейчас продемонстрировал во время визита президента России Владимира Путина на Мировой энергетический форум его турецкий коллега Реджеп Эрдоган, желающий перевернуть кризисную страницу в двусторонних отношениях и восстановить хотя бы прежний уровень в торговле с Россией. Нечто подобное предлагает Варшава, и ее подачу принимает Макей, который заявил, что не воспринимает происходящее «сейчас в Польше и балтийских государствах, как прямую военную угрозу для Белоруссии, но мы считаем это определенным вызовом и думаем о методах адекватного реагирования на эти угрозы». Больше, чем НАТО, Минск, судя по словам белорусского министра иностранных дел, беспокоит «сильная зависимость» в экономике от России. А Польша может помочь уйти от такой «зависимости».

То есть ставка делается на Запад. Но Анкара, которая с ноября прошлого года (после атаки на российский самолет в Сирии) спровоцировала разрыв с Россией и ориентировалась на Европу, пригласив ЕС на новый тур вальса, в итоге снова повернулась к Москве, что было ознаменовано кадровыми маневрами — отставкой в мае этого года прозападного премьер-министра Ахмета Давутоглу. Что будет делать Белоруссия и какой окажется судьба Макея? Решение за Лукашенко.