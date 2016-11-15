ИА REGNUM предлагает обзор событий, так или иначе связавших страны региона с Россией в прошедшем месяце — сентябре 2016 года. Текст составлен на основе публикаций в ведущих российских, региональных и местных СМИ.

annca Время. Карта

Казахстан

В десяточку

Казахстан вошел в десятку основных торгово-экономических партнеров Алтайского края. По итогам первой половины 2016 года доля Казахстана в товарообороте региона со странами ЕАЭС составила 37%.

Специалисты регионального управления по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям, обуславливают это транспортной доступностью и отсутствием таможенных барьеров.

Великий могучий против экстремизма

Перевести проповеди в мечетях Казахстана на русский язык для борьбы с религиозным экстремизмом предлагает Министерство по делам религий и гражданского общества.

В созданном недавно ведомстве полагают, что таким образом станет возможным привлечение к традиционному исламу русскоговорящих верующих.

К слову, в 2010 году русская православная церковь стала читать в Казахстане проповеди на казахском языке. Однако это возмутило Духовное управление мусульман страны, которые посчитали такие действия пропагандой.

Киргизия

И тебя вылечат

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прошел курс лечения в Центральной клинической больнице в Москве в связи с аритмией сердца и проблем с пищеводом, и вернулся в Бишкек 1 октября. Из-за проблем со здоровьем глава государства взял отпуск.

Лечиться в Москву Атамбаев направился 23 сентября по предложению российских специалистов. Ранее, 19 сентября, когда президент направлялся в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН, во время пересадки в Стамбуле Атамбаев пожаловался на боли в груди, после чего прервал полет и был госпитализирован.

Огласите весь список

54 тыс. киргизстанцев были исключены из «черного списка» ФМС России за два года. По итогам первого полугодия 2016 года в нем значатся 119 тыс. человек.

Глава киргизского правительства Сооронбай Жээнбеков отметил, что условия жизни и труда киргизстанских мигрантов значительно улучшились, однако граждане Киргизии, работающие в России, по-прежнему сталкиваются с недобросовестными работодателями.

Мирная миссия

С 15 по 21 сентября в Киргизии прошли совместные антитеррористические учения армий стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия — 2016». На учения прибыли и российские военные с военной техникой, которые остались в республике до следующего месяца, для участия в других учениях — «Рубеж», уже в рамках Организации договора о коллективной безопасности.

«Самая подходящая награда»

Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств Содружества независимых государств в Бишкеке. В ходе визита он встретился с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

«Когда вас вижу, я будто вижу родного брата. Я рад приезду российской делегации. Я считаю, что одним из моих самых главных достижений за 5 лет работы президентом является то, что я все-таки вернул отношения с Россией в нормальное русло. Наши отцы не зря воевали вместе», — поприветствовал киргизский лидер своего российского коллегу.

Владимир Путин поздравил Алмазбека Атамбаева с днем рождения и наградил его орденом Александра Невского «за большой вклад в укрепление многопланового сотрудничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой в духе взаимного доверия и стратегического партнерства».

Общее прошлое

«Не было и нет у народа Киргизии чувства ненависти к русским или жажды мести», — заявил Алмазбек Атамбаев, открывая Мемориал памяти погибшим в ходе Среднеазиатского восстания 1916 года.

«Восстание было направлено против колониальной политики царского самодержавия. Положить конец трагедии удалось благодаря активному вмешательству прогрессивных сил самой царской России. Но с высоты прошедших 100 лет, в историческом масштабе становится очевидным, что трагедия 1916 года стала закономерным итогом многовекового процесса междоусобиц, внутренних распрей, отсутствия единства», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что несмотря на попытки переписать историю, «даже попытки некоторых политиков раскачать ситуацию, используя эту дату, люди не поддержали». Киргизский лидер подчеркнул, что «простой народ всегда понимал, что в трагедии 1916 года не виноваты такие же простые русские люди <…> У нас с Россией общее прошлое и, глубоко убежден, — общее будущее. Мы помним и ценим все доброе и светлое, что связывает наши страны. Мы должны помнить и черные страницы нашей общей истории. Но жить надо не старыми обидами, не упреками и местью, а жить надо будущим», — заключил президент Киргизии.

Таджикистан

Экспоцентр — в Таджикистан

В Таджикистане официально зарегистрировано представительство российского экспортного центра (РЭЦ).

По словам представителя РЭЦ в Таджикистане Дмитрия Пархоменко, Таджикистан — один из стратегических приоритетов торгово-экономических отношений России с другими странами. Сейчас в экспоцентре прорабатываются более 20 проектов по поддержке несырьевого экспорта в эту страну.

Торговый дом будет помогать в поиске партнеров, организовывать переговоры и поддерживать презентации российских компаний для потенциальных таджикских партнеров.

Совместные учения

С 13 по 15 сентября в Таджикистане на полигоне «Ляур» прошли совместные российско-таджикские военные учения. В маневрах приняли участие порядка 800 военнослужащих Таджикистана и России и около 200 единиц военной техники — танки Т-72, БТР 82-а, артиллерия, четыре системы залпового огня «Град» и выявлявший места расположения групп условных террористов беспилотник.

Цель маневров — отработка совместных действий по выявлению, блокированию и уничтожению бандгруппировок в горной местности. В результате были «уничтожены» более 500 условных террористов, которые по легенде прорвались через границу для дестабилизации обстановки в стране.

На здоровье

Россия выделила Таджикистану $1,43 млн (92,6 млн рублей по текущему курсу) на улучшение здоровья детей. 21 сентября в Душанбе было подписано соответствующее соглашение между представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Таджикистане и посольством России о трехлетнем партнерстве.

В рамках проекта запланировано оснащение спецоборудованием и обеспечение медикаментами самых нуждающихся медучреждений в 12 районах республики. Кроме того, предусмотрены восстановление водоснабжения родильных домов и просветительская работа с населением.

Общение с родными — дорогого стоит

С 1 октября в Таджикистане на 45% подорожали звонки в Россию. Крупнейшие мобильные операторы сообщили о том, что тарифы выросли в связи с изменением курса валюты.

Туркмения

Долг платежом

Туркменская государственная авиакомпания «Туркменховаёллары» (Turkmenistan Airlines) 16 сентября полностью расплатилась с службой аэронавигации России за ранее оказанные услуги. Все ограничения на полеты туркменской госавиакомпании в воздушном пространстве РФ сняты.

Долг в $220 тыс. (13,7 млн рублей по текущему курсу) Туркменские авиалинии погасили через два дня после того как Росавиация пригрозила прекращением аэронавигационного обслуживания рейсов «Туркменховаёллары» в воздушном пространстве Российской Федерации с 19 сентября, если туркменская сторона не погасит задолженность.

Туркменские авиалинии через российское воздушное пространство выполняют рейсы из Ашхабада в Москву, Санкт-Петербург и транзитные полеты в Минск, Лондон и Бирмингем.

Постойте, обсудим

«Газпром» приостановил разбирательство с «Туркменгазом» в Стокгольском арбитраже. Российская компания заявила о двухгодичной паузе в закупке газа в Туркмении. За это время «Газпром» рассчитывает найти решение ценового спора.

«Мы договорились о том, чтобы сейчас спокойно, без арбитражного процесса, посмотреть на комплексное развитие наших отношений, причем будут вовлечены все звенья цепи создания стоимости», — заявил зампред правления монополии Александр Медведев.

Специалисты отмечают, что из-за неприсоединения Туркмении к Нью-Йоркской конвенции по признанию иностранных арбитражных решений, даже в случае победы «Газпрома» взыскать деньги с туркменской стороны было бы практически невозможно. Однако источники в компании отмечают, что иск не отозван, только приостановлено проведение процедур по нему.

Узбекистан

Прощание с первым президентом

2 сентября узбекское правительство официально объявило о смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Весть не стала большой неожиданностью, слухи и догадки о его кончине шли уже неделю.

Официальную делегацию России на церемонии прощания по поручению Владимира Путина возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сам же Путин на похороны Ислама Каримова прилететь в Самарканд не смог из-за плотного графика, так как должен был выступать на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Однако при первой же возможности президент России прилетел в Самарканд 6 сентября и возложил цветы к могиле первого узбекского президента. Владимир Путин встретился с семьей покойного лидера — вдовой Татьяной Каримовой и младшей дочерью Лолой Каримовой-Тилляевой, которым выразил свои соболезнования.

Глава Российской федерации встретился также с премьер-министром Шавкатом Мирзиёевым, который позже был назначен временно исполняющим обязанности президента.

«Можете на нас рассчитывать в полном объеме, как на самых надежных друзей», — заверил Путин Мирзиёева.

Мирзиёев же оценил приезд российского лидера как «плечо настоящего друга» и подчеркнул, что для Узбекистана «взаимоотношения с Россией были, есть и будут стратегическим партнерством, союзничеством».

Приоритетное направление

В своем первом выступлении в качестве исполняющего обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал о том, что «приоритетным направлением внешней политики Узбекистана является развитие отношений со странами СНГ, и в первую очередь последовательное развитие и всестороннее укрепление дружественных связей с Российской Федерацией».

Наблюдатели склонны полагать, что с вероятным приходом на пост президента Шавката Мирзиёева кардинальная смена внешнеполитического курса Узбекистана маловероятна, но эксперты при этом ожидают определенного потепления в отношениях с Россией.

В целом же эксперты полагают, что регион «будет все чаще попадать в сводки новостей», и создается впечатление, что риском дестабилизации с юга Москва озабочена больше, чем сами столицы региона.

Таким образом Россия неизбежно будет вовлечена в проблемы Средней Азии и потому «обречена» продолжать оказывать помощь странам региона. «При этом очень важно было бы ее упорядочить и для начала хотя бы точно подсчитать. Более того, во избежание прихода к власти в ряде стран региона радикальных исламистских группировок эту помощь, возможно, придется даже увеличивать», — полагает директор Аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.