58-е президентские выборы в США стали самой напряженной гонкой за кресло главы Белого дома, по меньшей мере, за последние пару последних десятилетий. Однако это необязательно является чем-то плохим, поскольку именно взаимные обвинения и претензии демократов и республиканцев и представляют собой воплощение свободы слова.

tpsdave Вашингтон

И если США хотят, чтобы ситуация в стране сохранялась на нынешнем уровне, а еще лучше — улучшалась, необходимо отойти от двустороннего видения США демократами и республиканцами, и рассмотреть США как маяк демократии. Кто бы ни унаследовал кресло, занимаемое ныне президентом Бараком Обамой, ему придется столкнуться с тремя угрозами безопасности страны, пишет Реза Пархизадех в статье для American Thinker.

Во-первых, отмечает автор, перед США стоит все большая угроза, представляемая Россией. Так, после распада Советского Союза мир получил два десятилетия относительной либерализации и демократизации благодаря доминированию США. Однако в последние два года «спящий российский гигант проснулся и строит опасные планы на весь мир».

Россия, по мнению автора, воспользовалась так называемыми «замороженными конфликтами» на Кавказе для расширения своей зоны влияния на юг. Москва «вторглась в Грузию» на стороне «сепаратистских республик» Абхазии и Южной Осетии, поскольку выступала против вступления Грузии в Европейский союз. Москва также активно выступала на стороне Армении в конфликте в Нагорном Карабахе Еревана с Азербайджаном, который смотрит в сторону США.

На юго-западе Россия отделила Крымский полуостров от остальной Украины, не дав должным образом работать законному его правительству. На западе Москва угрожает трем прибалтийским государствам — Латвии, Литве и Эстонии, которые являются последней линией обороны против России. Кремль также поиграл своими мускулами, когда сымитировали удары по флоту США в Балтийском море. Еще дальше на восток российские бомбардировщики неоднократно нарушают воздушное пространство Великобритании над Северным морем. Затем Кремль направил ядерное оружие в Калининград.

И последнее, но не менее важное — Россия вмешалась в конфликт в Сирии на стороны «авторитарного и зверского» правительства президента страны Башара Асада, а также пошла на милитаризацию Каспийского моря и установила авиабазы в Иране.

Недавно Москва также приостановила действие соглашение с США об уничтожении оружейного плутония, объяснив это «недружественными актами» со стороны Вашингтона.

Во-вторых, безопасности США угрожает Иран. Своими постоянными попытками противодействия Вашингтону на интеллектуальном и популярных уровнях, а также бросая вызов интересам и безопасности США на Ближнем Востоке и в других регионах, Исламская республика является центром антиамериканской пропаганды в мире. Тегеран постоянно высказывает угрозы союзникам США, таким как Израиль и Саудовская Аравия, занимается дестабилизацией Ирака, Бахрейна, Йемена и Ливана, а также имитирует нападения на ВМС США в Персидском заливе и берет американских моряков в заложники. Республика не идет на полное выполнение условий ядерной сделки, производя баллистические ракеты большой дальности, способные нести ядерные боеголовки.

Совместные операции вооруженных сил Исламской республики, ливанской шиитской вооруженной группировки «Хезболла» и России в поддержку президента Сирии Башара Асада превратили страну в кровавую баню, из-за которой — не обязательно, что случайно — многие тысяч беженцев вынуждены бежать на запад, через Турцию и Средиземное море. Такое развитие событий может коснуться и США, из-за чего в демографические и оборонные планы США должны быть внесены изменения.

В-третьих, подчеркивает автор, опасность для США представляет собой коммунистический Китай. Этот давний партнер США по многим вопросам демонстрирует стабильный рост на Дальнем Востоке. Вобрав в себя после падения «мирового коммунизма» Гонконг и Макао, КНР проявила аппетит для дальнейшего расширения. В этом качестве Китай угрожает интересам и безопасности США в Юго-Восточной Азии, а также в Тихом океане. Китай на протяжении последних нескольких лет занимался созданием искусственных островов в Южно-Китайском море, из-за чего возникла геополитическая напряженность с его непосредственными соседями и Вашингтоном.

Благодаря портам, военным базам и взлетно-посадочным полосам, построенным КНР на этих островах, Пекин может сохранять за собой доминирующую роль в регионе, что нанесет удар по безопасности и экономике США.

Это не говоря о меньших странах, которые также вызывают беспокойство США своим поведением. Например, Северная Корея, которая провела многочисленные испытательные пуски баллистических ракет, заявив, что их целью могут стать сами США, а также их союзники, такие как Япония.

В заключение, автор отмечает, что демократия внутри страны поддерживается тогда, когда безопасность достигается за границей. Хотя, признает он, это может прозвучать как старомодный империализм, это не так, поскольку безопасности США достигается не только отправкой военнослужащих, флотов и техники, хотя возможность принятия таких действий никогда нельзя исключать. Безопасности и демократия внутри США будут поддерживать с помощью развития демократии — со всеми её атрибутами — в дальних уголках мира.