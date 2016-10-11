



Александр Горбаруков ИА REGNUM Управлять Украинским миром ещё легче

Если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. В нашем случае Господь решил покарать целую группу людей: практически полный состав государственной власти в Украине. Признаки безумия стали проявляться у Порошенко со товарищи с первых же дней их воцарения в Киеве. За два с половиной года пребывания этой камарильи на Печерских холмах явление приобрело угрожающий масштаб. К диким художествам внутри страны по отношению к собственным гражданам в последнее время прибавилось вопиющее хамство в отношениях с другими странами. Сегодня киевские начальники и начальницы ведут себя на международной арене так, как будто место их страны в мировой табели о рангах не где-то в середине второй сотни, а как минимум в первой тройке. Ну, или, на худой конец, в составе G-8. Мания величия победителей Януковича с точки зрения нормального сознания выглядит патологией. Если же следовать их собственной логике, то она вполне закономерна: кто, как не они, по их мнению, защитил Европу и «цивилизованный мир» от «агрессии» России?

Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы П. Аграмунт страшно провинился перед Киевом, позволив себе задуматься над тем, чтобы вернуть в Ассамблею Россию. По его глубокому убеждению, отсутствие российской делегации не идет на пользу никому. «Мы должны выслушивать всех, — считает политик, — учитывать интересы всех, работать над преодолением раскола. Исключение кого бы то ни было из обсуждений не помогает достижению прогресса, а содействует созданию конфронтационной риторики». Для украинской власти конфронтационная риторика — это способ жизни, отказ от учета чьих либо интересов, кроме своих собственных, — привычное дело. Вот они и бесчинствуют. «Мы обратились к ЕНП, политической группе, делегировавшей Аграмунта на высокую должность, с просьбой дать оценку его позиции», — заявила вице-спикер Верховной рады И.Геращенко. Прецедент, однако. Открывающий широкие перспективы для новых шагов аналогичного свойства. Если присмотреться внимательнее пристальным украинским взглядом, то президенту Б. Обаме, например, Киеву, как ни странно, при желании тоже найдется за что пенять. Да, поддерживал, да помогал, да, к власти привел «неожиданным путем». Но ведь летальное оружие-то так и не дал. Значит, вполне заслужил, чтобы его родная Демократическая партия дала ему «оценку», как ЕНП — П.Аграмунту.

Раньше Украине приходилось исполнять всякие там пожелания и требования, сдавать какие-то тесты, чтобы доказать свою «европейскость». Теперь же украинские политики заговорили о том, что это Европа должна сдать тест на приверженность европейским ценностям, безоговорочно встав на сторону Киева. Не встанет — не сдаст тест. Тогда, выходит, что настоящей Европой станет Украина, а Европа Европой быть перестанет. До следующего теста, придуманного Киевом. Все эти события и процессы заставляют по-иному взглянуть на позицию «постмайданной» Украины в отношении России, пересмотрев ее стереотипное восприятие, сформированное антироссийской пропагандой как украинской, так и мировой. Осознав, что претензии Киева к Москве носили неспровоцированный характер, были обусловлены не «кознями» Кремля, а дурным нравом и отсутствием воспитания Банковой. Политические аутсайдеры и маргиналы, вдруг вознесенные подувшим им в спины американским ветром на вершины национального властного Олимпа, оказались не готовы к новой для них роли управления государством. Еще в меньшей степени удалось им позиционирование в региональном и глобальном пространстве. Сказалось отсутствие, как политической, так и собственно человеческой культуры. Доминирующий стиль поведения представителей официального Киева на международной арене — истерика. Подавляющее большинство из них, если и умеет что-то делать сносно, так это истерить и скандалить. Вот, и глава украинской делегации в ПАСЕ В. Арьев, пронюхав о намерениях П. Аграмунта вернуть Россию, пообещал «устроить скандал». Так прямо и рубанул с плеча: «Если пустят обратно Россию, устроим скандал». Никого ни из его коллег-депутатов Ассамблеи, ни из журналистов это уже не удивило.

Во внешней политике представители Киева все чаще и настойчивее стали прикладываться к бутылке, но не для того, чтобы глотнуть из нее, а чтобы залезть туда, не очень задумываясь над тем, как потом выбираться назад. «Ничтожные» выборы в России, «политизация истории» в Польше, «неприемлемая» политика Нидерландов, «недипломатичный» Израиль. Ужесточая внешнеполитическую риторику, Киев заговорил с рядом зарубежных партнеров примерно тем же языком, каким «майдан» говорил с Януковичем. Начало осени выдалось богатым как на знаковые международные события с участием Украины, так и на интерпретации этих событий. «Оживление» в отечественной политике и публичной риторике в связи с выборами в Госдуму России 18 сентября было ожидаемо. Всплеск же негативных эмоций и нелицеприятных комментариев в среде нашего политического класса в адрес Польши, Нидерландов, Израиля стал неожиданностью не только для простых украинцев, но и для ряда экспертов и наблюдателей. Как, впрочем, и для поляков, голландцев, израильтян. Не пасли задних в этой истории, начавшей приобретать все признаки кампании, и представители СМИ. Чего стоит, к примеру, квалификация социал-демократов Германии и лично вице-канцлера З. Габриеля и министра иностранных дел Ф.-В. Штайнмайера как «любих друзів Путина», «дипломатических подхалимов», предложенная автором электронного ресурса Tyzhden.ua. Дорогого стоит для тех, кто в курсе. Досталось и Дж. Байдену, ему не просто ответил, а дал отповедь П.Жебривский. В интервью интернет-порталу «Левый берег» глава Донецкой военно-гражданской администрации заявил: «Никакого специального статуса для Донбасса не будет». Это после того, как вице-президент США на весь мир объявил о том, что «они (украинцы — Я.Р.) согласны дать специальный статус»! Байдена осадили, так и до Обамы очередь дойдет.

Безусловным чемпионом породы в заочном соревновании по грубости тона и нелицеприятности оценок, адресованных зарубежным странам и их представителям, оказался В.Огрызко. Бывший шеф МИД потребовал от шефа нынешнего и от власти ни много, ни мало… наказать Нидерланды. Премьер-министр этой страны М. Рютте имел неосторожность заявить, что его правительство, прислушавшись к итогам «антиукраинского» референдума, не примет положительного для Киева решения по Соглашению об ассоциации Украина — ЕС. Огрызко в ответ взбеленился, наговорил кучу малоприятных вещей о Голландии и голландцах, о том, что их мнение ни на что не повлияет, в заключение же, видимо, в качестве «изюминки» предложил заняться тем, чтобы попробовать их проучить, «пересмотрев двусторонние отношения»: «Не хотят видеть Украину близко к Европейскому Союзу? Тогда, при всем уважении, не хотим видеть Нидерланды близко к себе. Надо думать над нашими действиями в ответ. Возможно, не нужно распространять на Нидерланды все договоренности, которые есть с европейскими странами. Например, ввести визовый режим и не сотрудничать в зоне свободной торговли». Ох, грозен, грозен Огрызко! Трепещи, несчастная Голландия!

В то время как П. Порошенко продолжает, чуть ли не на каждом углу, разглагольствовать о «международной коалиции» в поддержку Украины, киевские доброхоты от дипломатии находят поводы бить горшки всё с новыми и новыми зарубежными партнерами. Путь от мифической «коалиции» до реальной изоляции Киев может пройти очень быстро.