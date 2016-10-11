Каноническая Украинская православная церковь

Софийский собор

Портал «Религия в Украине» опубликовал статистические данные, из которых следует, что УПЦ — наиболее крупная религиозная организация на Украине. На 1 сентября 2016 года в ней насчитывается 12 334 общины, а также 207 монастырей. Это в два раза больше, чем в неканонической Украинской автокефальной православной церкви, а также в раскольническом т.н. «Киевском патриархате», вместе взятых.

При этом, как утверждает секретарь «Священного Синода Киевского патриархата» Евстратий Зоря, за два последних года 39 приходов УПЦ сменили «подданство», признав своим патриархом раскольника Филарета. Всего же за годы независимости случаев перехода целыми приходами якобы насчитывается более сотни. Народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул на эти слова отвечает напоминанием, что в отношении большинства «переходов», случившихся за два последних года, продолжаются судебные процессы, поскольку есть серьёзные сомнения в их правомерности и/или добровольности.

Об одной из таких историй рассказывают закарпатские СМИ. Вначале в одном из сёл Хустской епархии (село Пилипец Межгорского района) прошёл сбор подписей с призывом «перестать платить Москве». Затем списки подписавшихся были использованы для перерегистрации и оформления «перехода» сельского прихода в т.н. Киевский патриархат. Однако позже сельчане разобрались в ситуации и подали иск в суд на неправомерные действия чиновников Закарпатской облгосадминистрации (и стоящих за ними представителей лжепатриархата). В конце сентября Львовский административный апелляционный суд удовлетворил иск общины. Каков процент такого рода «переходов» — точно могут ответить только в т.н. Киевском патриархате, однако, по понятным причинам, этого не сделают.

Храмы УПЦ продолжают грабить. В основном воры удовлетворяются ящиками с пожертвованиями и церковным вином — по похожей схеме в последнее время были ограблены два храма в Волынской области и два — в Одесской.

Захваты храмов

Едва ли не главным религиозным скандалом последних недель на Украине стал законопроект №4128, вносящий изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях». Инициаторы законопроекта предлагали внести изменения в статью, определяющую правила функционирования религиозной организации:

— принадлежность к р.о. предлагалось устанавливать на основании самоидентификации;

— подчинённость р.о. предлагалось изменять регистрацией нового устава, принимаемого на собрании р.о. (т.е. сегодня членами данной р.о. могли себя признать любое количество граждан, а завтра они уже могут собирать собрание и менять устав и подчинённость р.о. И ехать гастролировать куда-либо ещё).

Это же подтверждает политолог Михаил Павлив в комментарии для портала «Страна.ua»: «Этот документ законодательно закрепляет технологию «каруселей», когда заинтересованные лица будут привозить в те или иные храмы так называемых «верующих» и переподчинять эти храмы заказчикам. Цель этого действия проста — увеличить удельную массу приходов Киевского патриархата. В итоге власть, нарушая Конституцию и вмешиваясь в дела церкви, получает инструменты прямого конфессионального давления для использования их в политической ситуации».

Логично, что практически все религиозные организации неоднократно высказывались против внесения таких поправок в законодательство. Так, мусульманская община ещё в июне этого года направляла просьбу спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию вообще не выносить законопроект на голосование.

«Этим законопроектом вводится такое понятие, как «самоидентификация». То есть, если человек самоидентифицирует себя с какой-то религиозной организацией, приходит туда, считает себя членом этой религиозной организации, после чего может голосовать и, например, предлагать перевести Церковь с одной конфессии в другую. Именно в этом заключается опасность этого законопроекта. Против него выступили почти все конфессии Украины, кроме одной — Киевского патриархата. Законопроект рискует внести большие проблемы в религиозную среду Украины. Фактически может начаться новый виток межрелигиозных конфликтов… Почти во всех конфессиях, чтобы стать членом религиозной общины, нужно придерживаться религиозных законов и пройти специальные обряды. Нужно пройти крещение, катехизацию, в некоторых конфессиях, например, в лютеранской, нужно пройти миропомазание. После этого человек становится членом религиозной организации. А если человек просто самоидентифицирует себя с религиозной общиной, то это ни к чему не приведёт. Поэтому законопроект не только не соответствует Конституции Украины, но и нарушает внутренние правила религиозных конфессий», — пояснил коллизию заместитель главы Синодального отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич через Центр информации УПЦ.

«Власть пытается заменить Церковь политизированной организацией (иначе я не могу назвать «филаретовцев»), которая регулярно выступает за войну, против мира, злобно комментирует все, что связано с Россией, и способствует дальнейшему расколу в обществе. Я не исключаю, что депутаты могут за такой законопроект и проголосовать. В любом случае негативные последствия от принятия законопроекта неизбежны, и общество рано или поздно от него откажется. К сожалению, это может быть довольно поздно. Но это все равно произойдёт», — комментирует этот законопроект политолог Михаил Погребинский для Союза православных журналистов.

В результате в день предполагаемого голосования (6 октября) возле ВР Украины собрались протестующие из числа прихожан УПЦ, выразившие своё недовольство руководству украинского парламента. Спикер ВР пообщался с протестующими, после чего голосование по законопроекту №4128 было отложено.

Кстати говоря, захваты храмов на Украине постепенно привлекают внимание и в Европе. Так, в Польше во время ежегодной европейской конференции по правам человека (ОБСЕ HDIM 2016) эта тема стала одной из основных. Член совета директоров правозащитного объединения Human Rights Advocacy и представитель делегации УПЦ Олег Денисов рассказал «Союзу православных журналистов» о непубличной стороне захватов: «Мы провели много встреч с потерпевшими — верующими УПЦ, я непосредственно участвовал в диалоговых и примирительных комиссиях с участием органов государственной власти, представителей Киевского патриархата и могу с уверенностью утверждать, что случаев добровольного перехода общин в юрисдикцию КП в полном составе — единицы.

Даже случаев реального раскола общин УПЦ не так много, и в большинстве они связаны с желанием только части членов общины изменить свою каноническую принадлежность. Но и в этом случае часть членов организации не может присваивать собственность всей общины, полностью игнорируя права других верующих, даже если они находятся в меньшинстве. К сожалению, представители КП редко используют правовые процедуры, они предпочитают осуществлять прямые захваты, которые часто сопровождаются взломом храмов, силовыми столкновениями, всплесками агрессии и вражды среди населения».

Как это будет происходить на практике — можно видеть уже сегодня. Так, в городе Теплодар (Одесская область) представители Киевского патриархата обратились к депутатам местного совета с просьбой о выделении земли под строительство храма. А чтобы обеспечить позитивное решение — привели на сессию «группу поддержки» из 20 членов «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Журналисты уточняют, что схема давно стала типовой и применялась в других городах области. Вполне вероятно, что во всех случаях «группа поддержки» состояла из одних и тех же людей.

Human Rights Advocacy после доклада украинской делегации посоветовали Украине изменить законодательство таким образом, чтобы разжигание религиозной розни получало соответствующую квалификацию в рамках уголовного законодательства. Однако в случае с Украиной это сделать проблематично, поскольку религиозную рознь разжигают большей частью те же люди, что уполномочены принимать и изменять украинские законы.

Автокефалия

Даже смерть экс-президента Израиля Шимона Переса президент Украины Пётр Порошенко использовал для того, чтобы в очередной раз пролоббировать идею превращения патриархата раскольников в каноническую православную церковь. Об этом Порошенко напомнил патриарху Иерусалимскому Феофилу III.

По словам руководителя аналитического центра «Третий сектор» политолога Андрея Золотарёва, реальной причиной заднего хода стали не протесты, а сигнал с Банковой (улица в Киеве, где расположена Администрация президента — Ред.): «Здравый смысл президентской команды взял верх над какими-то сиюминутными политическими соображениями. Понятно, что это законопроект, который, по сути, узаконивал рейдерство в церковной сфере и нес в себе колоссальный разрушительный потенциал для страны, продуцируя конфликты на религиозной почве. Неудивительно, что его продвигала «партия войны», которая делает ставку на обострение ситуации не только во взаимоотношениях с Россией, но и внутри страны, деля на «правильных» и «неправильных» в том числе и религиозные конфессии… В Раде могут звучать разные речи, но контрольный пакет влияния находится на Банковой».

Впрочем, конечно же, со стороны администрации Порошенко это не жест доброй воли, а исключительно прагматически шаг. Ни Феофилу III, ни Варфоломею, с которыми Порошенко общается о возможной поддержке статуса автокефальной церкви для т.н. Киевского патриархата, не понравится легализация захватов храмов и насильственная перерегистрация общин. Сегодня это ещё можно списывать на перегибы на местах, после принятия закона виноватым окажется Порошенко. И «пробивать» автокефалию станет куда как труднее.

Между тем сторонников автокефалии из числа священников УПЦ (как известно, есть и такие) продолжают преследовать скандалы. Украинские СМИ со ссылкой на экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко сообщают о том, что Александр Драбинко (негласный лидер автокефалистской партии в УПЦ) в 2013 году мог быть причастен к резонансному делу о похищении двух монахинь киевского Свято-Покровского монастыря. «Опасаясь, что может быть арестован и посажен в камеру со своими подельниками, он и написал покаянную расписку. Арестован он не был только из-за глубочайшего уважения Януковича к Блаженнейшему Владимиру [покойный предстоятель УПЦ — Ред.], который был тогда чрезвычайно слаб. Кроме того, понимая сложность ситуации, Янукович не хотел бросать тень на Украинскую православную церковь, акцентируя внимание на преступлении Драбинко», — пишет Захарченко в своём Facebook. К посту экс-министр прилагает скан документа, который, как он утверждает, фактически является чем-то вроде гибрида явки с повинной и согласия на вербовку, сотрудничество («…обещаю перед крестом и Евангелием быть благодарным за Ваше внимание и участие в моей судьбе, а также помогать Вам за первым Вашим зовом и поручением»).

Сложно сказать, насколько можно доверять экс-министру в его утверждениях, однако стоит отметить, что вышеозначенная история с похищением действительно была. И о причастности Драбинко к похищению говорили уже тогда: именно после встречи с ним монахини пропали и отсутствовали около трёх суток.

Греко-католики

Представитель УГКЦ неожиданно высказался резко против попыток т.н. Киевского патриархата поставить УПЦ вне закона: «На Украине есть политические силы, которым нужен раздор между греко-католической церковью Украины и Ватиканом, но, несмотря на это, украинская греко-католическая церковь поддерживает позицию Папы Римского в отношении диалога с Московским патриархатом и касательно ситуации в стране», — отметил епарх Коломыйско-Черновецкий, владыка Василий Ивасюк в комментарии для «Вести-Украина». Впрочем, неожиданная «рука помощи» объясняется просто: сторонники Филарета в последнее время «наезжают» не только на УПЦ, но и на греко-католиков, причём по разным поводам: от проблемы служения в храмах Софии (на что греко-католики также претендуют) до достаточно резких комментариев представителей Ватикана в отношении политической ситуации на Украине и межконфессиональных конфликтов.

Глава Украинской греко-католической Церкви Святослав Шевчук насильно делает своих прихожан оптимистами. В одной из последних проповедей он запретил им тосковать по временам Виктора Януковича (когда у многих верующих УГКЦ доходы были явно выше, а расходы — существенно ниже): «Сегодня Украина путешествует посреди непростой смертоносной пустыни своей исторической дорогой к полноте свободы в обетованной Богом данной земле. И мы очень часто переживаем подобные соблазны, как некогда израильтяне в пустыне. Мы сетуем на Господа Бога и на наших проводников. Нам кажется, что три-четыре года назад было лучше, чем сегодня. Подобно тому, как израильтяне считали, что в египетском рабстве лучше, чем идти в обетованную Богом данную им землю».

Вандализм

Националисты (судя по оставленным «посланиями») дважды надругались над памятником князю Владимиру в Киеве. В первый раз постамент и фигуру облили красной краской, во второй — разрисовали рунами и свастикой. Гендиректор Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий Ирина Прокопенко в комментарии изданию «Сегодня» посетовала, что краска сильно въелась в бронзу, из-за чего его придётся полностью перекрашивать.

Вполне возможно, что нападение на памятник связано с голосованием в рамках спецпроекта «Самый выдающийся государственник», организованного ресурсом «112.ua». Борьбу за первое место ведут князь Владимир и Степан Бандера. Убедительное отставание последнего, вероятно, и вызвало неудовольствие поклонников Бандеры.

Однако с Владимиром был вандализм стихийный. Бывает на Украине и другой — санкционированный властями. Церемония открытия «Евровидения-2017» может пройти в Софии Киевской — одном из памятников Древнерусского государства и объекте исторического наследия, внесённом в охранный перечень ЮНЕСКО. «Мы планируем сделать красную дорожку на Софийской площади, чтобы все желающие могли это увидеть, а саму церемонию провести в музее «София Киевская». Полагаю, это будет оригинально. Большинство княгинь Киевской Руси воспитывались и бывали на территории этого храма. Одна из них, Анна Ярославна, стала королевой Франции. Европейцы должны увидеть сердце Киева», — заявил во время общения со СМИ вице-мэр Киева Алексей Резников. Вопрос «как же быть с вопросом религиозного значения Софии?» вице-мэр искромётно парировал: «Кто сказал, что музыка — это не духовно?» Окончательно киевские власти ещё не определились с локацией, где пройдёт церемония открытия, однако тут важнее даже не столько положительно решение, сколько то обстоятельство, что подобные мысли вообще возникают в головах людей, управляющих столицей Украины.

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